Cách tính ngày nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42, Điều 47 và Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội, việc xem xét, xác định thời gian hưởng chế độ ốm đau cần căn cứ đồng thời vào thời gian người lao động thực tế nghỉ việc (theo danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập, phù hợp với thời giờ làm việc bình thường mà người lao động phải làm việc theo hợp đồng lao động, nội quy lao động hoặc quy định của pháp luật) và giấy tờ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau (giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội).

Nam Vũ