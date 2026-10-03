Cách tính năng phát hiện rủi ro mạo danh trên iOS 27 bảo vệ người dùng trước bẫy lừa đảo

Các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên tinh vi khi kẻ xấu chuyển hướng sang thao túng tâm lý nạn nhân thay vì chỉ tìm cách bẻ khóa bảo mật kỹ thuật. Khi người dùng bị tác động và chủ động thực hiện chuyển khoản hoặc bàn giao quyền truy cập, các giải pháp phòng vệ truyền thống thường mất tác dụng. Nhằm giải quyết lỗ hổng mang yếu tố con người này, Apple đã bổ sung tính năng Phát hiện rủi ro mạo danh (Impersonation Risk Detection) trên hệ điều hành iOS 27.

Đây là một lớp phòng vệ được tích hợp trực tiếp ở cấp hệ thống, có khả năng nhận diện những tình huống bất thường trước thời điểm các giao dịch nhạy cảm như chuyển tiền ngân hàng, thanh toán giá trị lớn hoặc thay đổi thiết lập bảo mật diễn ra.

iOS 27 có thể giúp người dùng iPhone không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Cơ chế phân tích hành vi tại biên bảo toàn quyền riêng tư

Khác với các phần mềm bảo mật thông thường cần quét sâu vào dữ liệu cá nhân, giải pháp của Apple hoạt động dựa trên nguyên tắc ưu tiên quyền riêng tư tối đa. Khi người dùng bắt đầu một thao tác quan trọng trên các ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, ứng dụng đó có thể gửi yêu cầu đến iOS 27 để nhận diện rủi ro.

Hệ thống sẽ tổng hợp nhiều tín hiệu bao gồm thời gian tương tác, mô hình hành vi, bối cảnh sử dụng thiết bị và các dữ liệu từ cảm biến ngay trên iPhone. Toàn bộ quá trình tính toán diễn ra trực tiếp trên phần cứng máy nhằm xác định xem người dùng có đang bị kẻ gian thúc ép, thao túng hay không. Đáng chú ý, Apple cam kết hệ sinh thái hoàn toàn không can thiệp, đọc hay phân tích nội dung bên trong các ứng dụng Tin nhắn, Thư hay Ảnh.

Phân cấp ba mức độ cảnh báo và phản ứng ứng dụng

Sau quá trình xử lý ngầm, hệ điều hành chỉ gửi ngược lại ứng dụng yêu cầu một điểm số rủi ro cụ thể chứ không chia sẻ dữ liệu gốc. Điểm số này được phân định rõ ràng thành 3 mức độ để ứng dụng đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Quy trình kích hoạt thủ công và giám sát hoạt động

Do cơ chế hoạt động cần gửi một số tín hiệu sự kiện giới hạn đến các nhà phát triển ứng dụng cùng máy chủ chẩn đoán của hệ thống, Apple đã không thiết lập tính năng này ở trạng thái mặc định. Người dùng cần chủ động bật tính năng nếu muốn gia tăng lớp phòng vệ cho thiết bị.

Để sử dụng, người dùng truy cập vào phần Cài đặt (Settings), chọn mục Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security), tìm đến Phát hiện rủi ro mạo danh (Impersonation Risk Detection) và gạt thanh kích hoạt. Sau khi được bật, hệ điều hành cần tối đa 24 giờ để thiết lập và hiệu chỉnh đầy đủ các cảm biến trên những ứng dụng tương thích.

Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn có thể kiểm soát tính minh bạch của công cụ này qua danh mục Hoạt động gần đây (Recent Activity). Khu vực này sẽ liệt kê chi tiết danh sách ứng dụng từng gửi yêu cầu đánh giá rủi ro, cũng như ghi nhận những thao tác nào đã khiến iOS 27 kích hoạt cảnh báo an toàn.