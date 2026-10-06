Cách tiếp cận mới trong truyền tải nội dung về an toàn và bảo mật thanh toán

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, việc bảo vệ an toàn thanh toán cũng trở nên cấp thiết.

Nhằm thay đổi cách tiếp cận truyền thống trong việc nâng cao nhận thức của người dùng về bảo mật thanh toán, Mastercard chính thức ra mắt series phim ngắn “Chạm tới trái tim” (Tap Into My Heart).

Phim gồm 3 tập, khéo léo lồng ghép những nguyên tắc an toàn thanh toán vào các tình huống đời thường. Qua đó, những thông điệp về bảo vệ người tiêu dùng được truyền tải theo cách gần gũi, dễ tiếp cận và thú vị hơn với khán giả Đông Nam Á.

Bộ phim do Mastercard và McCann Singapore hợp tác phát triển sẽ lần lượt ra mắt tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines trong 8 tuần. Cùng với đó là các nội dung ngắn được đăng tải trên TikTok, Meta và YouTube.

Thông qua những nhân vật có hoàn cảnh gần gũi, tình tiết giàu cảm xúc và những quyết định đời thường quen thuộc với các tín đồ phim Hàn, “Chạm tới trái tim” khắc họa vai trò của an toàn và bảo mật trong thanh toán trong những quyết định hàng ngày, dù là lớn hay nhỏ.

Bộ phim này kết hợp hai xu hướng giải trí nổi bật đang được khán giả ưa chuộng trên toàn cầu, bao gồm văn hóa Hàn Quốc và nội dung phim ngắn. Phim ngắn đang trở thành một trong những định dạng nội dung phát triển nhanh tại châu Á, thu hút người xem nhờ cách kể chuyện cô đọng, giàu cảm xúc và dễ dàng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngoài ra, đầu năm nay, Mastercard cũng đã hợp tác với studio sáng tạo hoạt hình Sticky Monster Lab triển khai chiến dịch “Protected Monsters”. Đây là dự án ứng dụng công nghệ mô phỏng chuyển động bằng AI, cùng lối kể chuyện sáng tạo của các content creator, giúp “đời thường hóa” khái niệm an toàn và bảo mật trong thanh toán vốn khô khan thành các tình huống gần gũi hàng ngày.

Tập đầu tiên của “Chạm tới trái tim” (Tap Into My Heart) hiện đã có trên YouTube, các tập tiếp theo sẽ được phát sóng trong vòng tám tuần. Các nội dung ngắn xoay quanh bộ phim sẽ được liên tục được cập nhật trên TikTok và META xuyên suốt chiến dịch.