Toàn cảnh hội thảo.

Nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ

Đây là Hội thảo lần thứ hai được Trường Đại học Hà Nội (HANU) phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) tổ chức. Hội thảo thu hút hơn 600 đại biểu, nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) – cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam đều xác định, chuyển đổi số và quốc tế hóa giáo dục đại học là hai trụ cột chiến lược cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Đặc biệt, năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái song ngữ toàn diện trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và đời sống học thuật hằng ngày; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ và quan hệ hợp tác quốc tế.

Đặt trong bối cảnh đó, bà Minh đánh giá cao tầm nhìn và ý nghĩa của Hội thảo APCAL HANU 2026. Tại hội thảo, các học giả và những người làm công tác thực tiễn đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất, đồng thời đề xuất các khuyến nghị thiết thực về sư phạm và chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ trong kỷ nguyên mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.

Bên cạnh sứ mệnh cốt lõi là đào tạo thế hệ tương lai, TS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội – cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học chủ động đổi mới phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng công nghệ.

Trường Đại học Hà Nội định vị là cộng đồng nghiên cứu vững mạnh nhằm chuyển giao kỹ năng và kiến tạo những giá trị tri thức mới. Minh chứng cho sức hút học thuật đó, hội thảo năm nay đã quy tụ hơn 160 tham luận chất lượng của giới nghiên cứu trong và ngoài nước, xoay quanh năm trục chủ đề trọng tâm gồm: phương pháp giảng dạy ngôn ngữ; bản sắc văn hóa và chính sách ngôn ngữ; diễn ngôn, dịch thuật và thông dịch; khảo thí ngôn ngữ; cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giáo dục ngôn ngữ.

TS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Trả lời những câu hỏi lớn

Cho rằng, chủ đề “Ngôn ngữ học Ứng dụng: Các xu hướng chuyển đổi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa quan trọng, PGS.TS.Noriko Iwashita – Chủ tịch Hiệp hội ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) – phân tích, chúng ta đang làm việc và nghiên cứu trong giai đoạn có nhiều chuyển biến sâu sắc.

Những bước tiến của trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông kỹ thuật số, sự dịch chuyển toàn cầu và giáo dục đa ngôn ngữ đang định hình lại cách thức ngôn ngữ được học tập, giảng dạy, đánh giá và sử dụng trong một xã hội ngày càng gắn kết chặt chẽ. Sự chuyển biến này vừa mang lại nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi lớn.

PGS.TS.Noriko Iwashita tin tưởng, những câu hỏi đó sẽ được khám phá, trả lời thông qua những hội thảo như này với sự tham gia của các chuyên ngành, các cơ sở giáo dục và các quốc gia khác nhau.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo bước vào phiên toàn thể với 2 báo cáo của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng trình bày. GS.TS. Elke Stracke với báo cáo tiêu đề “Thay đổi của ngôn ngữ trong thời đại mới: Sức mạnh chuyển hóa của Ngôn ngữ học Ứng dụng”; còn TS. Kayoko Hashimoto với báo cáo “Sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy: chính sách, sư phạm và bản sắc người dạy - người học”.

Chuyên gia chia sẻ, trao đổi tại hội thảo.

Năm 2023, Trường Đại học Hà Nội (HANU) phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - APCAL HANU”. Năm nay, Hội thảo có chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng - Innovative approaches to teaching and research in Applied Linguistics - APCAL HANU 2026”. Hội thảo quy tụ các chuyên gia, học giả đến từ 75 các cơ sở giáo dục đại học uy tín của 12 quốc gia tham gia: Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Indonesia, Nga, Ba Lan, Thái Lan, New Zealand, Bulgaria, Argentina, Ấn Độ, Ý, qua đó tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học ứng dụng trong bối cảnh chuyển đổi số và quốc tế hóa giáo dục.