Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Gala nghệ thuật “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”, tối 22/11. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Đổi mới tư duy, hình thành các sản phẩm du lịch khác biệt

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 30/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 442/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch thành phố. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản có tầm vóc khu vực, quốc tế, đồng thời nâng cao tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đồng thời gắn kết phát triển du lịch với công nghiệp văn hóa và thể thao.

Một trong những điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận mới của Hải Phòng là không chỉ khai thác lợi thế sẵn có về cảnh quan biển, đảo mà còn tìm kiếm các phương thức sáng tạo để gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Du lịch được đặt trong mối liên kết với điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, giải trí, thương mại và các ngành công nghiệp văn hóa.

Các định hướng này được triển khai bằng những hoạt động cụ thể. Từ ngày 21/11-23/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Hoạt động được kỳ vọng trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất và người Hải Phòng đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội mới trong phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa. Trong các chuỗi các hoạt động của diễn đàn, lãnh đạo thành phố khẳng định, Hải Phòng xác định điện ảnh là một động lực của công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố. Thông qua các hoạt động kết nối, quảng bá và xúc tiến hợp tác với các nhà sản xuất, đạo diễn, tổ chức điện ảnh trong nước và quốc tế, diễn đàn tạo cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng, thu hút các đoàn làm phim đến khảo sát, lựa chọn địa điểm và thực hiện dự án điện ảnh.

Cách tiếp cận này cho thấy, Hải Phòng không chỉ quảng bá điểm đến bằng những chiến dịch truyền thông thông thường mà đang tìm cách đưa hình ảnh thành phố vào các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa quốc tế. Khi một bộ phim được phát hành, những cảnh quay tại Đồ Sơn, Cát Bà hay đô thị cảng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho hành trình khám phá của du khách. Từ đó, điện ảnh tạo thêm nhu cầu đối với dịch vụ lưu trú, vận tải, ẩm thực, hướng dẫn và các hoạt động trải nghiệm.

Chia sẻ về cơ hội phát triển du lịch từ điện ảnh, bà Susan Lee, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, cơ hội phát triển du lịch từ phim ảnh rất lớn. Cùng với các giá trị giới thiệu, quảng bá điểm đến, chính các đoàn làm phim cũng có những đóng góp trong kích cầu du lịch địa phương thông qua mua sắm, lưu trú.

Xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch

Trong các hội thảo về phát triển du lịch Hải Phòng, đa số đại biểu trong và ngoài thành phố đều đánh giá, Hải Phòng hội tụ nhiều lợi thế khác biệt để phát triển du lịch, không chỉ bởi vị thế của một thành phố cảng năng động mà còn bởi sự giao thoa độc đáo giữa tài nguyên biển đảo, hệ thống di sản văn hóa, lịch sử và không gian đô thị giàu bản sắc. Đây là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Hải Phòng có điều kiện phát triển thành điểm đến đa dạng trải nghiệm, hoạt động quanh năm.

Du lịch bằng du thuyền tại Cát Bà được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Bà Doãn Hồng Thủy, Phó Tổng Thư ký Chi hội Lữ hành thành phố Đà Nẵng cho biết, sau sáp nhập, Hải Phòng có dư địa phát triển vượt trội. Hải Phòng là sở hữu đồng thời hai di sản thế giới trong không gian địa lý của một thành phố: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Nếu Cát Bà hấp dẫn du khách bởi cảnh quan biển đảo, hệ sinh thái rừng và biển phong phú, vịnh Lan Hạ cùng những trải nghiệm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thì Côn Sơn - Kiếp Bạc lại mang đến chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với những danh nhân và dấu mốc quan trọng của dân tộc.

Đồ Sơn với lợi thế du lịch biển lâu đời, cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí hiện đại, tạo thêm lựa chọn cho nhiều phân khúc du khách. Sự kết hợp giữa ba trung tâm du lịch động lực Cát Bà, Đồ Sơn và Côn Sơn - Kiếp Bạc mở ra khả năng hình thành những hành trình liên hoàn, kết nối nghỉ dưỡng biển đảo với khám phá di sản, văn hóa và trải nghiệm đô thị. Một trong những sản phẩm du lịch Hải Phòng đang tập trung phát triển thời gian qua là phát triển du lịch đêm thông qua tổ chức các tuyến phố đi bộ và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nếu Hải Phòng xây dựng được các sản phẩm có dấu ấn riêng, sức sống riêng đây sẽ là một sản phẩm đóng góp tích cực cho phát triển du lịch thành phố.

Còn theo ông Lê Huy Trường, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực trong phát triển du lịch, đặc biệt là trong vận chuyển hành khách tới Hải Phòng. Năm 2025, sản lượng hành khách thông qua Cảng đạt hơn 2,45 triệu lượt. Trong 10 tháng năm 2026, con số này đạt hơn 2,26 triệu lượt; dự kiến cả năm đạt khoảng 2,694 triệu lượt, tăng 9,8% so với năm trước. Đáng chú ý, lượng hành khách quốc tế trong 10 tháng đạt hơn 252.000 lượt, vượt kế hoạch cả năm, ước tính cả năm đạt gần 285.000 lượt, tăng khoảng 61% so với năm 2025.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Ảnh: TTXVN

Việc các hãng hàng không mới tham gia khai thác và khôi phục đường bay quốc tế góp phần mở rộng mạng lưới kết nối của Hải Phòng, trong đó, Sun PhuQuoc Airways khai thác các đường bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng - Phú Quốc từ tháng 7/2026; Vietravel Airlines bắt đầu khai thác tại Cát Bi từ tháng 10/2026. Đặc biệt, đường bay Hải Phòng - Nam Ninh (Trung Quốc) được GX Airlines khôi phục ngày 10/11/2026, mở thêm cơ hội kết nối giao thương và du lịch giữa hai địa phương.

Để phát huy hiệu quả lợi thế này, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đề xuất thành phố, ngành du lịch và doanh nghiệp tăng cường phối hợp xúc tiến mở mới, duy trì các đường bay quốc tế, ưu tiên thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Cùng với đó, cần xây dựng các chương trình du lịch trọn gói kết hợp vé máy bay, vận chuyển, lưu trú, tham quan và trải nghiệm; phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Cát Bà, Đồ Sơn, du lịch văn hóa, ẩm thực, hội nghị và các sản phẩm mùa Thu - Đông.

Một giải pháp quan trọng khác là hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa ngành hàng không, cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành trong nghiên cứu thị trường, dự báo nhu cầu vận chuyển, xây dựng nguồn khách hai chiều và quảng bá điểm đến ngay từ giai đoạn đầu mở đường bay. Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, việc phát triển đường bay phải gắn với nguồn khách ổn định và sản phẩm du lịch đủ sức hấp dẫn, qua đó, nâng cao hiệu quả thương mại, hạn chế tình trạng đường bay phải tạm dừng sau thời gian ngắn khai thác.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cũng xác định tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách. Sự phối hợp đồng bộ giữa hàng không và du lịch sẽ tạo điều kiện để Hải Phòng mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.