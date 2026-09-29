Cách thiết lập phát WiFi từ iPad bằng Điểm truy cập cá nhân qua WiFi, Bluetooth và cáp USB

Tính năng phát WiFi (Personal Hotspot - Điểm truy cập cá nhân) trên iPad cho phép biến chiếc máy tính bảng thành trạm phát sóng dữ liệu di động, chia sẻ kết nối Internet cho iPhone, máy tính Mac, máy tính Windows hoặc các thiết bị di động khác khi không có mạng WiFi cố định.

Điều kiện để phát WiFi trên iPad

Điều kiện phần cứng và dịch vụ để phát WiFi trên iPad

Không phải mọi phiên bản iPad đều hỗ trợ tính năng chia sẻ mạng. Để sử dụng được tính năng Điểm truy cập cá nhân, thiết bị cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

Phiên bản iPad: Bắt buộc phải là dòng máy hỗ trợ kết nối mạng di động (WiFi + Cellular) và đã kích hoạt SIM hoặc eSIM dữ liệu. Các phiên bản chỉ hỗ trợ WiFi (WiFi-only) không có modem di động nên không thể phát mạng độc lập.

Gói cước viễn thông: Gói dữ liệu di động từ nhà mạng đang dùng phải hỗ trợ tính năng Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot / Tethering).

Khoảng cách kết nối: Thiết bị nhận sóng cần đặt trong phạm vi phủ sóng hiệu dụng của iPad để bảo đảm độ ổn định tín hiệu.

Cách kích hoạt Điểm truy cập cá nhân trên iPadOS

Để khởi chạy tính năng phát sóng từ dữ liệu di động, người dùng thực hiện kích hoạt theo các bước cơ bản:

Đầu tiên, truy cập vào ứng dụng Cài đặt (Settings), chọn mục Di động hoặc Dữ liệu di động (Cellular / Cellular Data) và gạt công tắc để bật kết nối dữ liệu.

Bật dữ liệu di động trên iPad

Tiếp theo, chọn mục Điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot). Nếu giao diện hiển thị yêu cầu về phương thức kết nối, chọn bật Bluetooth nếu muốn chia sẻ qua cả Bluetooth, hoặc chọn "Chỉ WiFi và USB" tùy theo nhu cầu.

Trong trường hợp tùy chọn Điểm truy cập cá nhân không hiển thị dù dữ liệu di động đã mở, người dùng cần liên hệ trực tiếp với nhà mạng để kiểm tra trạng thái kích hoạt của gói cước.

Ba phương thức kết nối mạng từ iPad sang thiết bị khác

Hệ điều hành iPadOS cung cấp ba giao thức vật lý và không dây khác nhau để truyền tải dữ liệu từ trạm phát iPad sang máy nhận.

1. Kết nối qua sóng WiFi

Đây là phương thức phổ biến nhất. Trên iPad, vào Điểm truy cập cá nhân và bật mục "Cho phép người khác kết nối". Trên thiết bị cần nhận mạng, mở danh sách WiFi, bấm chọn tên của iPad và nhập mật khẩu bảo mật được hiển thị trên màn hình iPad để kết nối.

2. Kết nối qua Bluetooth

Phương thức ghép đôi Bluetooth giúp giảm tiêu hao năng lượng khi chia sẻ dữ liệu với máy tính. Bật Bluetooth trên cả iPad và máy tính, tìm kiếm tên iPad trên máy tính và tiến hành xác nhận mã số ghép đôi hiển thị trên cả hai màn hình.

Thực hiện ghép đôi 2 thiết bị

3. Kết nối trực tiếp qua cáp USB

Kết nối có dây qua cổng USB mang lại tốc độ truyền dữ liệu ổn định và hạn chế nhiễu sóng. Dùng cáp chuyển đổi tương thích nối iPad với máy tính. Trên giao diện máy tính Mac hoặc máy Windows (đã cài ứng dụng Apple Devices hoặc iTunes), chọn xác nhận mức độ tin cậy để cấp quyền truy cập mạng.

Nhấn tin cậy trên MacBook

Xác nhận lại trên iPad

Tính năng Instant Hotspot trong hệ sinh thái Apple

Instant Hotspot cho phép các thiết bị Apple nhận mạng từ iPad mà không cần thao tác bật mở thủ công hay nhập mật khẩu. Cơ chế này yêu cầu:

Cả iPad phát và thiết bị nhận đều bật đồng thời WiFi và Bluetooth.

Các thiết bị đăng nhập cùng một tài khoản Apple ID hoặc nằm trong nhóm Chia sẻ gia đình (Family Sharing).

Khi đạt điều kiện, người dùng chỉ cần mở danh sách mạng WiFi trên iPhone hoặc máy Mac, chọn tên trạm phát iPad để kết nối trực tiếp.

Khắc phục sự cố gián đoạn kết nối và lỗi tự ngắt sóng

Trong quá trình vận hành, Điểm truy cập cá nhân có thể gặp sự cố ngắt quãng hoặc không thể tìm thấy tên mạng do cơ chế tối ưu pin của Apple hoặc xung đột phần mềm.

Khởi động lại iPad

Các phương án xử lý tuần tự gồm có:

Khởi động lại iPad:

Giữ phím nguồn (kèm phím âm lượng đối với máy không có nút Home) để tắt nguồn hoàn toàn, sau đó bật lại thiết bị nhằm giải phóng xung đột bộ nhớ đệm.

Cập nhật iPadOS:

Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để cài đặt phiên bản mới nhất, sửa các lỗi hệ thống liên quan đến modem mạng.

Đặt lại cài đặt mạng:

Thao tác tại Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPad > Đặt lại > Đặt lại cài đặt mạng. Lưu ý bước này sẽ xóa toàn bộ mật khẩu WiFi, thiết lập VPN và APN đã lưu trước đó.

Xử lý tình trạng tự ngắt kết nối:

Apple thiết lập cơ chế tự động ngắt kết nối điểm truy cập khi thiết bị không phát sinh dữ liệu nhằm tiết kiệm pin. Để duy trì liên tục, người dùng nên cắm nguồn sạc cho iPad, giữ màn hình ở mục Cài đặt Điểm truy cập cá nhân khi bắt đầu ghép nối, và tắt Chế độ nguồn điện thấp.

Kiểm tra cập nhật phần mềm iPad

Biện pháp tối ưu thời lượng pin và kiểm soát dung lượng dữ liệu

Quá trình chia sẻ mạng qua Điểm truy cập cá nhân tạo áp lực lớn lên thời lượng pin và lưu lượng gói cước. Người dùng nên chủ động kiểm soát bằng các giải pháp thực tế:

Tắt ngay tính năng Điểm truy cập cá nhân khi hoàn tất nhu cầu làm việc.

Kích hoạt chế độ Dữ liệu thấp (Low Data Mode) trong thiết lập Di động nhằm ngăn chặn việc tự động đồng bộ đám mây và cập nhật nền.

Bật Chế độ nguồn điện thấp để hạn chế tiêu hao điện năng khi pin ở mức thấp.

Định kỳ đổi mật khẩu trạm phát nhằm ngăn chặn các thiết bị lạ kết nối tiêu tốn băng thông ngoài ý muốn.