Cách thiết lập để Siri AI bớt thâm nhập vào dữ liệu cá nhân

Siri được tích hợp AI của Apple và sở hữu hàng loạt khả năng tương tự ChatGPT, Gemini hay Copilot. Được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence, Siri AI có thể trả lời nhiều dạng câu hỏi, thực hiện các tác vụ, nhận diện vật thể và hỗ trợ nhiều nhu cầu khác.

Thế nhưng, những khả năng này cũng đi kèm các vấn đề về quyền riêng tư vốn thường xuất hiện ở những chatbot AI hiện nay. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu dữ liệu cá nhân có thực sự được bảo vệ khi sử dụng Siri AI.

Apple từ lâu đã được biết đến là một trong những hãng công nghệ chú trọng đến quyền riêng tư. Công ty nhấn mạnh khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị nhằm hạn chế việc dữ liệu phải rời khỏi iPhone, đồng thời sử dụng các biện pháp bảo mật ở phía máy chủ để ngăn thông tin cá nhân bị truy cập, kể cả bởi Apple.

Dù vậy, sau khi nâng cấp lên iOS 27, một số cài đặt quyền riêng tư vẫn nên được kiểm tra và điều chỉnh để tăng mức độ bảo vệ dữ liệu.

NGĂN CÁC CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH AI

Khi sử dụng chatbot, các cuộc trò chuyện thường có thể được công ty cung cấp dịch vụ sử dụng để huấn luyện và cải thiện mô hình AI. Mục đích là giúp hệ thống hiểu tốt hơn cách con người sử dụng ngôn ngữ và tương tác.

Dù nhiều công ty cam kết dữ liệu được ẩn danh và không thể truy ngược về người dùng, việc thu thập và xử lý những nội dung này vẫn đặt ra không ít lo ngại về quyền riêng tư. Ngay cả khi dữ liệu đã được ẩn danh, nội dung nhập vào vẫn có khả năng được nhân viên con người xem xét, như từng xảy ra với Copilot.

Apple cho phép người dùng lựa chọn không chia sẻ các cuộc trò chuyện để phục vụ việc huấn luyện AI. Nếu chưa kích hoạt Siri AI, có thể vào Cài đặt, chọn Siri, sau đó chọn Dùng thử Siri AI (Beta).

Tại đây, thông tin về cách dữ liệu cá nhân được sử dụng sẽ được hiển thị cùng tùy chọn chia sẻ dữ liệu để huấn luyện mô hình. Để từ chối, chỉ cần chọn Để sau (Not now).

Trường hợp Siri AI đã được thiết lập và trước đó đã cho phép chia sẻ âm thanh hoặc văn bản để huấn luyện mô hình, tùy chọn này vẫn có thể được thay đổi. Vào Cài đặt, chọn Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security), cuộn xuống mục Phân tích & Cải thiện (Analytics & Improvements section), tìm Cải thiện Siri & Apple Intelligence (Improve Siri & Apple Intelligence) và tắt tính năng này.

Với Apple Watch chạy watchOS 27, việc tắt chia sẻ dữ liệu để huấn luyện AI cũng cần được thực hiện riêng trên đồng hồ. Truy cập Cài đặt, chọn Quyền riêng tư & Bảo mật, tiếp đến Phân tích & Cải thiện, rồi tắt Cải thiện Siri và Apple Intelligence.

XÓA VÀ GIỚI HẠN THỜI GIAN LƯU TRỮ CUỘC TRÒ CHUYỆN

Nếu đã trao đổi với Siri về những vấn đề nhạy cảm hoặc thông tin riêng tư, nên xóa cuộc trò chuyện sau khi không còn cần đến. Cách này giúp hạn chế việc nội dung được lưu lại và có thể được truy cập về sau.

Để xóa, mở ứng dụng Siri, tìm cuộc trò chuyện cần loại bỏ, vuốt sang trái, nhấn biểu tượng thùng rác rồi chọn Xóa để xác nhận.

Ngoài việc xóa từng cuộc trò chuyện, có thể thiết lập thời gian lưu trữ lịch sử trò chuyện với Siri. Thời gian lưu càng ngắn thì dữ liệu cũng được lưu trên hệ thống trong khoảng thời gian ít hơn.

Để thay đổi thiết lập, vào Cài đặt, chọn Siri rồi chọn Lưu cuộc trò chuyện (Keep Conversations) trong phần Ứng dụng Siri. Nếu đang để Vĩnh viễn, có thể chuyển sang 1 năm hoặc 30 ngày.

Khi thay đổi, hệ thống sẽ cảnh báo rằng các cuộc trò chuyện cũ hơn khoảng thời gian đã chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục. Nếu chấp nhận, chọn Xóa để hoàn tất.

KIỂM SOÁT QUYỀN TRUY CẬP

Trước khi Siri AI chính thức xuất hiện cùng iOS 27, Apple đã tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence, cho phép Siri sử dụng mô hình AI của OpenAI để xử lý những yêu cầu mà hệ thống của Apple chưa thể đáp ứng.

Khi không tìm được câu trả lời, Siri có thể chuyển yêu cầu sang ChatGPT, đồng thời người dùng cũng có thể chủ động yêu cầu Siri xử lý một tác vụ thông qua ChatGPT.

Sự xuất hiện của Siri AI mới khiến tính năng này không còn cần thiết như trước, nhưng ChatGPT vẫn có thể được bật trên thiết bị. Đáng lưu ý, các thiết lập quyền riêng tư dành cho Siri không áp dụng cho ChatGPT.

Do đó, nếu không có nhu cầu sử dụng tính năng tích hợp này, có thể tắt trong Cài đặt, chọn Siri, sau đó chọn ChatGPT tại mục Tiện ích mở rộng (Extension) và tắt Sử dụng tiện ích mở rộng (Use Extension). Khi đó, Siri sẽ không còn kết nối với ChatGPT để xử lý các yêu cầu.

Bên cạnh đó, Siri AI cũng có thể sử dụng dữ liệu và hoạt động từ các ứng dụng tích hợp sẵn hoặc ứng dụng của bên thứ ba để hiểu cách sử dụng và thực hiện một số tác vụ phù hợp. Vì vậy, các ứng dụng chứa thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư nên được kiểm tra kỹ quyền truy cập của Siri.

Để quản lý quyền này, vào Cài đặt, chọn Siri rồi chọn Quyền truy cập ứng dụng (App Access). Danh sách các ứng dụng mà Siri có thể truy cập sẽ được hiển thị tại đây. Với những ứng dụng không muốn Siri sử dụng dữ liệu để học hỏi, chọn ứng dụng tương ứng và tắt Học hỏi từ ứng dụng này (Learn from this App).

HẠN CHẾ SIRI VÔ TÌNH GHI NHẬN CUỘC TRÒ CHUYỆN

Nếu thường xuyên gọi Siri bằng câu lệnh “Hey Siri” hoặc chỉ cần nói “Siri”, tính năng kích hoạt bằng giọng nói có thể mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt ngoài ý muốn.

Chẳng hạn, Siri có thể được đánh thức chỉ vì nghe thấy tên của mình trong một cuộc trò chuyện, từ đó tiếp nhận và lưu lại nội dung được nói sau đó. Với những cuộc trò chuyện riêng tư, việc tắt kích hoạt bằng giọng nói có thể giúp hạn chế tình huống này.

Để tắt tính năng, vào Cài đặt, chọn Siri rồi chọn Yêu cầu (Requests). Nếu đang bật “Siri hoặc Hey Siri” hoặc “Siri”, chọn Tắt để vô hiệu hóa kích hoạt bằng giọng nói. Sau đó, Siri chỉ có thể được gọi bằng cách nhấn nút sườn.

Trường hợp không muốn sử dụng Siri AI, có thể tắt phiên bản Siri mới và chuyển về Siri Classic. Trên iPhone, vào Cài đặt, chọn Siri, cuộn xuống cuối màn hình rồi chọn Tắt Siri. Ở màn hình xác nhận, tiếp tục chọn Tắt Siri.

Sau khi tắt Siri AI, có thể bật lại Siri Classic bằng cách chọn Bật Siri ở đầu màn hình, sau đó chọn Sử dụng Siri Classic. Hệ thống sẽ thông báo rằng dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư vẫn được bảo vệ khi sử dụng Siri. Siri Classic sau đó có thể được sử dụng như trước đây nhưng không còn các tính năng AI mới.