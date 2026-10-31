Cách theo dõi lịch cắt điện tại Hải Phòng từ ngày 2/11 đến 8/11 và mẹo chủ động sinh hoạt

Theo thông báo từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 2/11 đến ngày 8/11/2026. Hoạt động ngừng cấp điện tạm thời này nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp.

Chi tiết lịch tạm ngừng cấp điện tại Hải Phòng từ ngày 2/11 đến 8/11

Để người dân và các cơ sở sản xuất chủ động lên phương án sinh hoạt, Điện lực Hải Phòng công bố khung thời gian cụ thể tại từng khu vực như sau:

Khu vực Tứ Minh

Ngày 08/11/2026: Từ 7:30 đến 15:30 tại khu Tứ Thông, phường Tứ Minh.

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày 03/11/2026: Từ 7:00 đến 9:30 tại trạm biến áp Sơn Minh Châu; từ 8:00 đến 12:00 tại phường Thủy Nguyên, Hòa Bình.

Ngày 04/11/2026: Từ 8:30 đến 9:00 tại trạm biến áp Ngũ Lão 4; từ 8:30 đến 9:30 tại trạm biến áp An Phát 1; từ 9:10 đến 9:40 tại trạm biến áp TĐC Tam Hưng 1; từ 9:30 đến 10:30 tại trạm biến áp An Phát 2 và Đúc kim loại và cơ khí An Phát; từ 9:50 đến 10:20 tại trạm biến áp Tam Hưng 4; từ 10:45 đến 11:45 tại trạm biến áp Công ty TNHH Brova; từ 10:50 đến 11:20 tại trạm biến áp Tam Hưng 3.

Ngày 05/11/2026: Từ 8:30 đến 9:00 tại trạm biến áp Thụ Khê; từ 9:10 đến 9:40 tại trạm biến áp Chính Mỹ 7; từ 9:50 đến 10:20 tại trạm biến áp Kỳ Sơn 7; từ 10:50 đến 11:20 tại trạm biến áp Kỳ Sơn 1.

Khu vực Thanh Miện

Ngày 02/11/2026: Từ 7:30 đến 17:00 tại thôn Phương Khê.

Ngày 04/11/2026: Từ 7:30 đến 17:00 tại thôn Tiêu Lâm và thôn Tào Khê.

Ngày 05/11/2026: Từ 5:00 đến 15:00 tại thôn La Xá.

Ngày 06/11/2026: Từ 7:30 đến 16:30 tại thôn Thủ Pháp.

Khu vực Tiên Lãng

Ngày 07/11/2026: Từ 5:00 đến 11:15 tại Công ty Thái Bình Dương; từ 5:30 đến 5:45 và 14:45 đến 15:00 tại xã Tân Minh; từ 5:45 đến 14:45 ngắt điện diện rộng tại xã Tân Minh; từ 6:00 đến 8:00 tại Công ty Phú Vinh, Công ty SHT và xã Cấp Tiến.

Ngày 08/11/2026: Từ 6:00 đến 16:00 tại Công ty Thái Bình Dương.

Khu vực Kiến An

Ngày 03/11/2026: Từ 7:45 đến 11:00 tại phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 và 14:00 đến 17:00 tại phường Phù Liễn.

Ngày 04/11/2026: Từ 7:00 đến 12:00 tại phường Kiến An; từ 7:50 đến 11:30 tại phường Phù Liễn.

Ngày 05/11/2026: Từ 7:00 đến 12:00 tại phường Kiến An.

Ngày 10/11/2026: Phường Kiến An có các khung giờ cắt điện từ 7:00 đến 7:15, từ 7:00 đến 14:00 và từ 13:45 đến 14:00.

Khu vực Cẩm Giàng, An Lão và Hồng Bàng

Khu vực Cẩm Giàng: Ngày 04/11/2026 cắt điện tại xã Mao Điền trong các khung giờ 8:00 - 8:20, 8:00 - 12:30 và 12:00 - 12:30.

Khu vực An Lão: Ngày 06/11/2026 từ 7:30 đến 10:30 tại trạm biến áp Sơn Hải 3, xã An Lão. Ngày 08/11/2026 từ 8:00 đến 12:00 tại trạm biến áp Đoàn 2180, xã An Lão.

Khu vực Hồng Bàng: Ngày 03/11/2026 từ 8:00 đến 12:00 tại khu vực Hùng Vương. Ngày 04/11/2026 từ 5:45 đến 9:00 tại đường dây nhánh Sông Đà Jurong. Ngày 05/11/2026 từ 8:00 đến 12:00 tại Hùng Vương và từ 8:00 đến 15:00 tại đường Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ. Ngày 06/11/2026 từ 6:00 đến 17:00 tại đường Điện Biên Phủ.

Riêng khu vực Tứ Kỳ hiện tại không ghi nhận kế hoạch cắt điện trong khoảng thời gian này.

Mẹo chủ động ứng phó khi bị cắt điện sinh hoạt

Việc mất điện kéo dài từ sáng đến chiều có thể làm đảo lộn sinh hoạt gia đình và hoạt động kinh doanh. Áp dụng ngay các biện pháp đơn giản dưới đây để giảm thiểu bất tiện:

Sạc đầy các thiết bị lưu trữ năng lượng:

Trước thời điểm cắt điện khoảng 2 giờ, sạc đầy pin điện thoại, máy tính xách tay, sạc dự phòng và đèn chiếu sáng khẩn cấp.

Tích trữ nước sinh hoạt:

Nhiều hệ thống bơm nước gia đình phụ thuộc vào nguồn điện. Hãy bơm đầy bồn chứa và trữ thêm xô nước dự phòng cho nấu nướng, vệ sinh.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh:

Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông khi mất điện để giữ nhiệt độ lạnh bên trong. Thực phẩm đông lạnh có thể giữ được độ tươi ngon trong 24-48 giờ nếu tủ luôn được đóng kín.

Rút phích cắm các thiết bị công suất lớn:

Ngắt kết nối tivi, điều hòa, máy giặt khỏi ổ cắm để tránh nguy cơ sốc điện hoặc chập cháy khi hệ thống được cấp điện trở lại đột ngột.

Theo dõi thông tin trực tuyến:

Người dân có thể tra cứu diễn biến bảo trì thực tế tại website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (https://cskh.npc.com.vn/). Ngành điện có thể khôi phục sớm hơn dự kiến nếu tiến độ công việc hoàn thành nhanh chóng.