Cách theo dõi lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 19/10 đến 25/10 giúp chủ động kế hoạch sinh hoạt

Theo thông báo từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 19/10 đến ngày 25/10. Việc nắm rõ thời gian và địa điểm cắt điện giúp các gia đình cùng cơ sở sản xuất chủ động phương án sinh hoạt, làm việc và hạn chế tối đa rủi ro hư hỏng thiết bị.

Các bước chủ động chuẩn bị khi xảy ra mất điện

Để chu kỳ cắt điện không làm xáo trộn sinh hoạt gia đình, người dân có thể áp dụng các bước chuẩn bị đơn giản và hiệu quả sau:

Kiểm tra khung giờ cắt điện cụ thể: Thường xuyên đối chiếu danh sách khu vực bị gián đoạn nguồn điện để lên lịch biểu làm việc phù hợp, ưu tiên hoàn thành công việc sử dụng nhiều điện năng trước mốc thời gian cắt.

Sạc đầy các thiết bị lưu trữ năng lượng: Nạp đầy pin điện thoại, đèn pin, quạt tích điện và sạc dự phòng ít nhất 2 giờ trước thời điểm ngắt điện theo kế hoạch.

Dự trữ nguồn nước sinh hoạt: Bơm đầy bể chứa và chuẩn bị sẵn một số xô nước sạch phục vụ nấu nướng, vệ sinh cá nhân nếu khu vực dùng máy bơm tăng áp.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: Hạn chế mở cửa tủ lạnh và tủ đông trong suốt thời gian mất điện nhằm giữ nhiệt độ lạnh ổn định, giúp thực phẩm không bị hư hỏng.

Rút nguồn các thiết bị nhạy cảm: Rút phích cắm tivi, máy tính, điều hòa không khí để tránh hiện tượng sốc điện khi nguồn cấp được tái lập trở lại.

Lịch chi tiết tạm ngừng cấp điện tại Hải Phòng từ 19/10 đến 25/10

Dưới đây là chi tiết các khung giờ và địa điểm tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch đã được công bố:

Khu vực Thủy Nguyên

Khu vực Kiến An

Khu vực Tiên Lãng và An Lão

Khu vực Hồng Bàng, Tứ Kỳ và các trạm biến áp phụ tải

Khu vực Cẩm Giàng và Thanh Miện hiện không ghi nhận kế hoạch cắt điện trong khoảng thời gian này.

Lý do cắt điện và khuyến cáo an toàn từ ngành điện

Hoạt động ngừng cấp điện tạm thời tại Hải Phòng nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa hệ thống lưới điện trung, hạ áp. Việc làm này giúp phát hiện sớm nguy cơ quá tải, hư hỏng thiết bị và phòng tránh sự cố chập cháy lưới điện bất ngờ.

Đồng thời, việc tạm ngắt điện giúp bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên trong quá trình nâng cấp, thay thế và đấu nối đường dây mới. Lịch cắt điện có thể được hủy bỏ hoặc khôi phục sớm hơn dự kiến nếu công tác sửa chữa hoàn tất trước thời hạn quy định.