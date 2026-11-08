Cách theo dõi lịch cắt điện Hải Phòng 9/11-15/11 và chủ động chuẩn bị trước giờ mất điện

Theo thông tin từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ bị cắt điện luân phiên từ ngày 9/11 đến 15/11/2026. Thời gian mất điện tùy khu vực, có nơi kéo dài từ sáng đến chiều. Người dân nên đối chiếu lịch theo ngày, tra cứu địa chỉ của mình trên cổng chăm sóc khách hàng và chuẩn bị trước để sinh hoạt không bị gián đoạn.

Lịch cắt điện Hải Phòng tuần 9/11 - 15/11 theo ngày

Bảng dưới đây tổng hợp một số khu vực và khung giờ cắt điện trong tuần theo thông báo của Điện lực Hải Phòng. Lịch có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra lại thông báo mới nhất trước ngày dự kiến mất điện.

Ngoài các khu vực trên, nhiều trạm biến áp khác cũng có lịch ngừng cấp điện ngắn, thường từ 30 phút đến 3 giờ trong khung giờ 8:00 - 17:00. Một số địa bàn không ghi nhận lịch cắt điện trong những ngày tới.

Vì sao Hải Phòng cắt điện trong tuần này?

Các đợt mất điện chủ yếu phục vụ kế hoạch thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ lưới điện trung áp và hạ áp. Việc kiểm tra trạm biến áp, đường dây và thiết bị giúp phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng hoặc quá tải, từ đó hạn chế sự cố bất ngờ.

Bên cạnh đó, một số khu vực cắt điện tạm thời để bảo trì, nâng cấp lưới điện và tối ưu hệ thống phân phối. Việc ngừng cấp điện giúp đội ngũ kỹ thuật làm việc an toàn khi thay thế thiết bị hoặc đấu nối hạng mục mới. Xong việc, nguồn điện sẽ được khôi phục. Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc cấp điện trở lại sớm hơn dự kiến.

Cách kiểm tra khu vực của bạn có bị cắt điện không

Xác định địa chỉ: ghi rõ xã hoặc phường, thôn hoặc khu dân cư và tên trạm biến áp (nếu biết) để đối chiếu với lịch.

Truy cập website: mở https://cskh.npc.com.vn/, nơi đăng cả thông báo cắt điện theo kế hoạch lẫn cắt điện khẩn cấp.

So khung giờ: đối chiếu ngày, giờ bắt đầu và giờ kết thúc, lưu ý một số khu vực bị cắt nhiều khung giờ trong cùng ngày.

Kiểm tra lại trước ngày mất điện: lịch có thể được điều chỉnh, nên xem lại thông báo vào buổi tối hôm trước.

Chuẩn bị gì trước giờ mất điện

Sạc đầy điện thoại, sạc dự phòng và đèn pin trước giờ cắt điện.

Lưu tài liệu, tắt máy tính, máy in và các thiết bị nhạy cảm để tránh mất dữ liệu.

Nấu ăn, đun nước sớm và đóng kín tủ lạnh, tủ đông trong lúc mất điện để giữ lạnh lâu hơn.

Rút phích cắm các thiết bị đắt tiền như tivi, máy giặt, điều hòa để tránh hỏng khi điện trở lại đột ngột.

Với hộ sản xuất, kinh doanh, hãy sắp xếp lại ca làm việc theo khung giờ cắt điện.

Lưu ý an toàn khi mất điện

Không tự ý đến gần trạm biến áp, đường dây hoặc thiết bị điện đang được sửa chữa. Chỉ dùng nến khi thật cần thiết, đặt xa vật dễ cháy và không để trẻ nhỏ ở một mình. Khi dùng máy phát điện, đặt ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không bật trong phòng kín để tránh ngộ độc khí CO.

Khi có điện trở lại, hãy bật từng thiết bị một thay vì bật đồng loạt để tránh quá tải. Nếu phát hiện dây điện đứt, chập cháy hoặc mất điện kéo dài bất thường, hãy báo ngay cho Điện lực Hải Phòng.