Cách theo dõi chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 26/10 đến 01/11 cho từng khu vực

Theo thông tin từ Điện lực Hải Phòng, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 26/10 đến ngày 01/11. Việc nắm rõ thời gian và địa điểm ngắt điện giúp các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp công việc và phương án sinh hoạt hợp lý.

Lý do tạm ngừng cung cấp điện tại Hải Phòng

Đợt tạm ngừng cấp điện lần này nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp. Đây là quy trình kỹ thuật bắt buộc giúp ngành điện rà soát vận hành trạm biến áp, bảo trì đường dây, kịp thời phát hiện nguy cơ quá tải và ngăn ngừa sự cố chập cháy bất ngờ.

Bên cạnh đó, việc ngắt điện tạm thời bảo đảm an toàn cho lực lượng kỹ thuật trong quá trình bảo trì, đấu nối các hạng mục mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện. Ngay sau khi hoàn thành công việc, hệ thống điện sẽ được khôi phục ngay để phục vụ sản xuất và đời sống.

Chi tiết lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 26/10 đến 01/11

Dưới đây là khung giờ và khu vực dự kiến ngừng cấp điện luân phiên được Điện lực Hải Phòng cập nhật cụ thể:

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày 26/10: Từ 06:00 đến 06:10 tại phường Lê Ích Mộc, Lưu Kiếm; từ 06:30 đến 10:30 tại phường Lưu Kiếm; từ 10:20 đến 10:30 tại phường Lê Ích Mộc, Lưu Kiếm.

Ngày 27/10: Từ 05:30 đến 17:00 tại trạm biến áp (TBA) Minh Phú 1; từ 05:30 đến 07:30 và từ 16:00 đến 17:00 tại Minh Tân, phường Bạch Đằng; từ 07:30 đến 09:30 tại Việt Khê; từ 10:30 đến 12:00 tại TBA hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thắng; từ 14:30 đến 15:30 tại TBA Nước sạch Trường Giang.

Ngày 28/10: Từ 06:00 đến 10:00 tại phường Lưu Kiếm.

Ngày 30/10: Từ 06:00 đến 10:00 tại phường Thủy Nguyên.

Ngày 31/10: Từ 05:00 đến 14:00 tại phường Thủy Nguyên.

Khu vực An Lão

Ngày 26/10: Từ 06:00 đến 07:30 và từ 15:00 đến 17:30 tại TBA Thị Trấn 10, xã An Lão.

Ngày 27/10: Từ 05:30 đến 07:30 tại TBA Cầu Vàng 2, TBA Vĩnh Sinh, xã An Lão; từ 08:30 đến 10:00 tại TBA 679 HQ2, xã An Lão.

Ngày 01/11: Từ 07:00 đến 16:00 tại TBA Công ty Thái Anh, xã An Lão.

Khu vực Tiên Lãng

Ngày 28/10: Từ 05:00 đến 11:30 tại xã Quyết Thắng.

Ngày 31/10: Từ 08:00 đến 11:00 tại xã Chấn Hưng; từ 08:00 đến 10:00 tại Công ty Phú Dụ.

Khu vực Tứ Kỳ

Ngày 25/10: Từ 07:00 đến 16:00 tại xã Tứ Kỳ và khu vực Lạc Phượng.

Khu vực Hải Dương

Ngày 28/10: Từ 08:00 đến 12:00 tại TBA Bệnh Viện 2; từ 08:00 đến 15:00 tại TBA Tuệ Tĩnh 4.

Ngày 31/10: Từ 08:00 đến 12:00 tại khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh và một phần đường Vũ Công Đán; từ 14:00 đến 16:30 tại một phần khu đô thị An Phú và TBA Công Đoàn.

Đáng chú ý, các khu vực Thanh Miện, Kiến An, Cẩm Giàng và Hồng Bàng không ghi nhận kế hoạch cắt điện trong khoảng thời gian này.

Mẹo chuẩn bị và tra cứu thông tin khi mất điện

Để hạn chế tối đa bất tiện trong thời gian lưới điện tạm ngắt, người dân có thể áp dụng các bước chuẩn bị sau:

Sạc đầy các thiết bị thiết yếu: Sạc pin điện thoại, sạc dự phòng, đèn sạc hoặc chuẩn bị quạt tích điện từ tối hôm trước để duy trì liên lạc và chiếu sáng.

Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ lạnh bên trong lâu hơn, tránh làm hư hỏng đồ ăn.

Ngắt kết nối thiết bị điện công suất lớn: Tắt điều hòa, bình nóng lạnh, tivi, máy giặt nhằm phòng tránh hiện tượng tăng điện áp đột ngột khi dòng điện được đóng trở lại.

Chủ động nguồn nước sinh hoạt: Bơm đầy bể chứa nước trước giờ cúp điện đối với các khu vực dùng máy bơm tăng áp hoặc bơm nước tự động.

Thông tin tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch cũng như các tình huống khẩn cấp được cập nhật liên tục tại cổng thông tin Tổng công ty Điện lực miền Bắc (cskh.npc.com.vn). Khi điều kiện vận hành cho phép, ngành điện có thể khôi phục nguồn sớm hơn dự kiến để giảm thiểu thời gian mất điện của người dân.