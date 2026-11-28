Cách test áp suất iPhone bằng ứng dụng Áp kế số đơn giản.

Áp suất bên trong iPhone có thể cung cấp một số thông tin tham khảo về độ kín của thiết bị. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Áp kế số để theo dõi chỉ số áp suất và quan sát sự thay đổi khi nhấn nhẹ lên màn hình. Tuy nhiên, kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thể xác nhận chắc chắn iPhone còn khả năng chống nước hay không.

Các bước kiểm tra áp suất iPhone bằng Barometer Plus

Để theo dõi sự thay đổi áp suất trên iPhone, bạn có thể sử dụng ứng dụng Áp kế số (Barometer Plus). Cách thực hiện khá đơn giản, gồm các bước sau:

Bước 1: Truy cập App Store, nhập từ khóa Áp kế số (Barometer Plus) vào thanh tìm kiếm và tải ứng dụng về điện thoại.

Truy cập App Store, nhập từ khóa Áp kế số (Barometer Plus).

Bước 2: Khởi động ứng dụng, thiết lập chế độ hiển thị áp suất theo thời gian thực và chọn đơn vị đo hPa (hectopascal).

Bước 3: Đặt iPhone trên mặt phẳng chắc chắn, không di chuyển thiết bị và đợi chỉ số áp suất ổn định. Sau đó, ghi nhớ giá trị hiển thị ban đầu.

Bước 4: Cầm chắc điện thoại, dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên màn hình rồi theo dõi sự biến động của chỉ số hPa. Tiếp theo, nhấc tay ra và kiểm tra xem thông số có trở lại gần mức trước đó hay không.

Cầm chắc điện thoại, dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên màn hình.

Bước 5: Dựa vào kết quả hiển thị để đánh giá sơ bộ phản ứng áp suất của thiết bị:

Chỉ số hPa có sự biến động: Khi bạn ấn nhẹ lên màn hình, áp suất bên trong có thể thay đổi do không khí bị nén. Nếu thông số gần trở về mức ban đầu sau khi thả tay, điều đó cho thấy thiết bị có phản ứng với sự thay đổi áp suất.

Chỉ số hPa gần như không thay đổi: Đây có thể là dấu hiệu cần kiểm tra thêm về độ kín của iPhone. Nguyên nhân có thể liên quan đến khe hở trên thân máy hoặc lớp keo làm kín bị ảnh hưởng trong quá trình sửa chữa.

Lưu ý: Phương pháp kiểm tra bằng Barometer Plus chỉ cung cấp thông tin tham khảo, không thể xác định chính xác khả năng chống nước của iPhone. Nếu muốn đánh giá độ kín của thiết bị, bạn nên mang máy đến trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra bằng dụng cụ chuyên dụng.

Kiểm tra áp suất iPhone bằng ứng dụng Áp kế số là cách đơn giản giúp bạn theo dõi phản ứng áp suất của thiết bị tại nhà. Tuy nhiên, kết quả chỉ mang tính tham khảo và không thể khẳng định khả năng chống nước còn nguyên vẹn. Để có đánh giá chính xác hơn, bạn nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng.