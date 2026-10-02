Cách tải Excel miễn phí về máy tính nhanh chóng, dễ dàng.

Tùy mục đích sử dụng, bạn có thể chọn cách dùng Excel phù hợp với nhu cầu. Excel Online đáp ứng tốt các thao tác chỉnh sửa bảng tính cơ bản, trong khi Microsoft 365 thích hợp nếu bạn muốn cài đặt phiên bản Excel đầy đủ tính năng trên máy tính.

Dùng Excel miễn phí trực tuyến trên trình duyệt

Nếu không muốn cài phần mềm trên máy, bạn có thể sử dụng Excel Online ngay trong trình duyệt. Phương án này phù hợp với nhu cầu chỉnh sửa bảng tính cơ bản và không yêu cầu các tính năng nâng cao của phiên bản cài đặt.

Bước 1: Trước tiên, mở trình duyệt trên máy tính và truy cập trang Microsoft 365 online. Sau đó, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Bước 2: Tại danh sách ứng dụng, tìm và chọn Excel. Bạn có thể nhấn Tạo sổ làm việc trống để bắt đầu một tệp Excel mới hoặc mở một tệp Excel đã có sẵn.

Bước 3: Khi giao diện bảng tính xuất hiện, tiến hành nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trong trình duyệt. Tệp có thể được lưu vào OneDrive để thuận tiện truy cập và đồng bộ giữa các thiết bị.

Dùng Excel miễn phí trực tuyến trên trình duyệt.

Với cách này, bạn có thể sử dụng Excel Online mà không cần tải bộ cài xuống máy. Dù vậy, một số công cụ và tính năng nâng cao chỉ được cung cấp trong phiên bản Excel trên máy tính.

Cài Excel trên máy tính thông qua Microsoft 365

Đối với người cần sử dụng Excel với đầy đủ tính năng, Microsoft 365 cung cấp phiên bản cài đặt trên máy tính, cùng các ứng dụng như Word và PowerPoint. Bạn có thể lựa chọn gói Microsoft 365 phù hợp rồi tiến hành cài đặt Excel.

Bước 1: Truy cập trang Microsoft 365, đăng nhập tài khoản Microsoft và lựa chọn gói phù hợp. Nếu chưa có bản quyền, hãy hoàn tất quá trình đăng ký theo hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tìm mục Cài đặt và hơn thế nữa hoặc Cài đặt ứng dụng Microsoft 365.

Tiếp theo.

Bước 3: Nhấn Cài đặt Microsoft 365 để bắt đầu tải bộ cài Excel và các ứng dụng đi kèm về máy.

Bước 4: Mở tệp cài đặt vừa tải xuống rồi chờ hệ thống hoàn tất quá trình thiết lập. Sau đó, khởi chạy Excel và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đã đăng ký để kích hoạt bản quyền.

Mở tệp cài đặt vừa tải xuống rồi chờ hệ thống hoàn tất quá trình thiết lập.

Sau khi cài đặt xong, Excel sẽ hoạt động trực tiếp trên máy tính với các tính năng tương ứng với gói Microsoft 365 mà bạn đã đăng ký.

Cài Excel qua Microsoft Store trên Windows 10 và 11

Người dùng Windows 10, Windows 11 có thể tìm và cài Excel thông qua Microsoft Store. Đây là phương thức thuận tiện để tải ứng dụng từ nguồn chính thống, đồng thời giảm nguy cơ cài nhầm phần mềm không an toàn.

Bước 1: Mở Microsoft Store trên máy tính Windows, sau đó nhập Microsoft Excel vào ô tìm kiếm. Trong kết quả hiển thị, chọn ứng dụng Microsoft Excel chính thức của Microsoft.

Mở Microsoft Store trên máy tính Windows.

Bước 2: Nhấn Get hoặc Install để tiến hành tải và cài đặt ứng dụng. Chờ quá trình hoàn tất rồi mở Excel.

Nhấn Get hoặc Install để tải và cài đặt ứng dụng.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Microsoft để sử dụng ứng dụng và kích hoạt những tính năng phù hợp với tài khoản.

Đăng nhập tài khoản Microsoft.

Phương pháp này tương đối dễ thực hiện trên máy tính chạy Windows 10 và Windows 11. Tuy nhiên, tùy phiên bản ứng dụng và loại tài khoản, một số tính năng của Excel có thể yêu cầu đăng ký Microsoft 365 hoặc mua bản quyền.