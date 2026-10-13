Tác giả: Jose Silva, Philip Miele/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện Silva

Phương pháp kiểm soát Tâm trí Silva dạy bạn sử dụng tâm trí tốt hơn và suy nghĩ hiệu quả hơn, đồng thời kích hoạt các vùng não thường hầu như không hoạt động. Thông qua các bài tập đơn giản, bạn có thể kích thích trí nhở và trực giác, học tốc hành và ngủ sáng tạo, giải quyết các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Cách sử dụng trí não để cải thiện sức khoẻ

Rõ ràng là, khi bạn phát triển nhiều kỹ năng hơn trong việc tự chữa lành, bạn sẽ cần ít hơn sự hiện diện của y học.

Sử dụng trí não để cải thiện sức khoẻ

Tôi đã dành gần nửa thời gian của mình đi du lịch trong và ngoài nước để gặp gỡ các nhóm học viên tốt nghiệp khoá học kiểm soát tâm trí. Trong vòng một năm, tôi gặp không phải hàng trăm mà là hàng nghìn người nói về những cách thực sự tuyệt vời để tự chữa bệnh. Những chuyện như thế bây giờ với tôi là chuyện rất đỗi bình thường. Tôi nghĩ câu chuyện tuyệt vời theo một nghĩa khác.

Tôi băn khoăn rất nhiều rằng mọi người không nắm bắt được hết sức mạnh của tâm trí đối với cơ thể của họ. Vì vậy, nhiều người nghĩ việc chữa lành tinh thần là kỳ lạ và bí truyền, nhưng điều gì có thể kỳ lạ và bí truyền hơn những loại thuốc kê đơn cực mạnh với những tác dụng phụ đe doạ sức khoẻ? Trong tất cả kinh nghiệm của tôi về chữa lành bằng tâm linh, tôi chưa bao giờ trải qua, nhìn thấy hay nghe nói về một tác dụng phụ có hại.

Nghiên cứu y học tìm ra ngày càng nhiều mối liên hệ giữa cơ thể và trí não. Trong tất cả các nỗ lực nghiên cứu dường như không liên quan với nhau, có một sự nhất quán thú vị về các phát hiện: Tâm trí hoá ra đóng một vai trò bí ẩn mạnh mẽ.

Nếu kiểm soát tâm trí là hoàn hảo (hiện nó chưa được như vậy, chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm) thì tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có một cơ thể hoàn hảo, vào mọi lúc.

Tuy nhiên, một thực tế không thể tránh né là kiến thức của chúng ta đã đầy đủ tới mức có thể dùng tâm trí để tăng cường các nguồn lực cải thiện cơ thể, giúp đẩy lùi bệnh tật hơn nhiều. Ngay cả những phương pháp đơn giản của Émile Coue cũng có tác dụng. Các phương pháp kiểm soát tâm trí, bao gồm cả những phương pháp của Coue, có tác dụng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Trí não có cách điều hành mọi ngóc ngách cơ thể theo một cách riêng. Ảnh: TreoWellness.

Rõ ràng là, khi bạn phát triển nhiều kỹ năng hơn trong việc tự chữa lành, bạn sẽ cần ít hơn sự hiện diện của y học. Tuy nhiên, tại giai đoạn này của phát triển kiểm soát tâm trí, và tại giai đoạn bạn làm chủ những gì chúng ta đã phát triển, vẫn còn quá sớm để các bác sĩ nghỉ hưu. Điều bạn nên làm là hỏi ý kiến họ, như bạn thường làm, và nghe theo lời khuyên của họ. Điều bạn có thể làm là khiến họ ngạc nhiên với tốc độ hồi phục của mình. Một ngày nào đó họ có thể sẽ tự hỏi xem bằng con đường nào bạn đã làm được điều đó.

Nhiều người tốt nghiệp kể rằng họ sử dụng kiểm soát tâm trí trong các trường hợp khẩn cấp để giảm chảy máu và giảm đau. Bà Donald Wildowsky ở Texas trong một chuyến đi dự hội nghị với chồng. Theo thời báo Bullentin, Norwich, Connecticut, bà lặn xuống một bể bơi và bị thủng màng nhĩ.

Bà nói: “Chúng tôi cách xa các thị trấn hàng dặm đường, và tôi không muốn ông ấy phải rời buổi hội nghị giữa chừng. Vì vậy tôi tiến vào trạng thái Alpha, đặt tay lên tai, tập trung vào vùng bị đau và nói “Biến mất, biến mất, biến mất!” Máu ngừng chảy ngay lập tức và nỗi đau biến mất. Cuối cùng, khi tôi gặp bác sĩ, anh ta kinh ngạc không nói lên lời.”

Nếu tự chữa lành, có sáu bước khá đơn giản để bạn thực hiện.

Đầu tiên là để bắt đầu tại trạng thái Beta, để cảm thấy bản thân mình trở thành một người đáng yêu (và vì thế là người biết khoan dung tha thứ). Điều này hẳn sẽ đòi hỏi việc “dọn dẹp căn nhà tinh thần” khá kỹ lưỡng.

Thứ hai, đi đến cấp độ nhập thiền của bạn. Chỉ riêng việc này đã là một bước lớn trong quá trình tự chữa lành, bởi vì như tôi đã đề cập ngay từ ban đầu, tại cấp độ này hoạt động tiêu cực của tâm trí - tất cả những cảm giác tội lỗi và giận dữ - đều bị vô hiệu, và cơ thể sẽ được tự do để làm điều mà Tự nhiên đã thiết kế nó để làm: tự sửa chữa. Tất nhiên, nếu bạn có những cảm giác tội lỗi và giận dữ rất thật, nhưng tôi đã phát hiện ra rằng những điều đó chỉ có ở trạng thái tỉnh táo, hay cấp độ Beta, và chúng thường biến mất khi bạn thực hiện kiểm soát tâm trí.

Thứ ba, nói chuyện thầm trong óc với chính mình. Hãy biểu lộ mong muốn của bạn là có một căn nhà tinh thần được dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận, để sử dụng những từ tích cực, để suy nghĩ tích cực, để trở nên một người đáng yêu, biết tha thứ.

Thứ tư, hãy hình dung trong đầu căn bệnh đang làm phiền bạn đến mức nào. Sử dụng màn hình tâm trí, xem và cảm nhận căn bệnh. Bước này nên ngắn. Mục đích của nó đơn giản là để tập trung những năng lượng chữa lành của bạn đến nơi cần chúng.

Thứ năm, nhanh chóng xoá bỏ hình ảnh về bệnh tật của bạn và trải nghiệm bản thân trong tình trạng đã được chữa lành hoàn toàn. Cảm nhận sự tự do và niềm hạnh phúc của việc có một thân thể khoẻ mạnh. Hãy bám lấy hình ảnh đó, nán lại ở đó, tận hưởng nó, và biết rằng bạn xứng đáng với nó. Hiện giờ trong trạng thái sức khoẻ này, bạn hoàn toàn hoà diệu với những ý định của tự nhiên dành cho mình.

Thứ sáu, củng cố việc “dọn dẹp căn nhà tinh thần” của bạn một lần nữa. Kết thúc bằng việc nói với bản thân: “Mỗi ngày, về mọi mặt, tôi đang trở nên tốt hơn và tốt hơn.”

Điều này nên tốn bao nhiêu lâu và tần suất thực hiện ra sao? Theo kinh nghiệm của tôi, 15 phút là độ dài tốt nhất. Hãy thực hiện bài tập này nhiều nhất có thể, không ít hơn 1 lần/ngày. Ở đây không có chỗ cho cụm từ “nhiều quá”.