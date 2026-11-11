Cách sử dụng điều hòa ô tô khi trời lạnh

Thời tiết lạnh, nhiều chủ xe nghĩ không cần sử dụng điều hòa để giữ ấm không gian bên trong, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, điện năng. Cũng có người chọn cách bật chế độ nóng hoặc nhiệt độ cao để làm ấm không gian nhưng lại gặp tình trạng kính bị hấp hơi, cản trở tầm nhìn.

Chênh lệch nhiệt độ ngoài trời và trong xe khiến kính lái, cửa sổ ô tô có thể bị hấp hơi, hạn chế tầm nhìn (Ảnh minh họa).

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Lê Đức Nguyên, Giám đốc Việt Đức Autospa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, việc sử dụng điều hòa ô tô vào mùa đông là việc nên làm, vừa giúp không gian ấm hơn cũng như có thể bảo vệ một số chi tiết nội thất.

Theo ông Nguyên, điều hòa nóng trên ô tô sử dụng nhiệt từ két nước làm mát của động cơ, không dùng khí lạnh, nên việc bật chế độ sưởi không làm tốn nhiên liệu. Thậm chí, điều hòa còn giúp động cơ tản nhiệt hiệu quả, nâng cao hiệu suất vận hành.

Điều hòa cũng giúp giảm hơi ẩm trong xe, ngăn ngừa nấm mốc và mùi khó chịu, bảo vệ các chi tiết nội thất tốt hơn. Thêm vào đó không khí trong xe được lưu thông đều sẽ giúp tài xế tỉnh táo hơn trong suốt hành trình.

Về cách sử dụng điều hòa ô tô sao cho đúng, ông Nguyên cho biết, khi sử dụng điều hòa nóng vào mùa đông cần giữ nhiệt độ ổn định, không nên để quá nóng.

"Chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe khoảng 3-5 độ sẽ giúp hạn chế sốc nhiệt, bảo vệ sức khỏe hành khách và giảm áp lực cho hệ thống điều hòa", ông Nguyên chia sẻ.

Trường hợp kính xe bị mờ khi sử dụng điều hòa mùa đông, ông Nguyên cho biết cách nhanh nhất để loại bỏ hơi nước ngưng tụ trên kính là bật chế độ sưởi kính. Hoặc chủ xe có thể bật điều hòa ở chế độ gió mạnh, hướng lên khu vực kính bị hấp hơi để làm hết mờ kính. Khi kính hết mờ, chuyển về gió hướng vào cabin.

Ngoài ra khi sử dụng điều hòa nên chú ý không để điều hòa lấy gió trong quá lâu mà thi thoảng chú ý nên chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để cân bằng độ ẩm và bổ sung oxy.