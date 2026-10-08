Cách Sony đặt tên cho những chiếc máy ảnh kỹ thuật số có thể khiến bạn bất ngờ

Nếu đã quyết định chọn máy ảnh Sony nhờ công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành dễ dàng cùng nhiều ưu điểm khác, câu hỏi tiếp theo là nên chọn mẫu nào. Sony hiện có rất nhiều dòng máy khác nhau, từ A1, A7 đến A9.

Tuy nhiên, hệ thống tên gọi của hãng không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Thoạt nhìn, cách đặt tên của hãng có vẻ khá rắc rối nhưng thực tế mỗi ký hiệu đều tuân theo một quy tắc nhất định.

“A” TRONG “ALPHA”

Dòng máy ảnh Sony có thể được chia thành hai nhóm chính là máy ảnh mirrorless và máy ảnh compact. Cả hai đều có những trang bị như kính ngắm điện tử và màn hình phía sau, nhưng điểm khác biệt quan trọng nằm ở hệ thống ống kính. Máy ảnh mirrorless sử dụng ống kính có thể tháo rời và thay đổi, trong khi máy ảnh compact được trang bị ống kính cố định.

Các mẫu máy ảnh mirrorless của Sony đều mang ký hiệu α ở đầu tên. Đây không phải chữ “a” thông thường mà là ký hiệu “alpha”, chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp.

Tuy nhiên, cách viết này chủ yếu được Sony sử dụng, còn trong thực tế, tên gọi thường được đọc là “Alpha” hoặc viết đơn giản bằng chữ “A”. Vì vậy, một mẫu như α7 V có thể được gọi là Alpha 7 V hoặc A7 V.

Trong hệ thống máy ảnh “A”, Sony tiếp tục chia sản phẩm thành hai nhóm dựa trên kích thước cảm biến là full-frame và APS-C, hay còn gọi là cảm biến crop. Máy ảnh full-frame sử dụng cảm biến có kích thước tương đương phim 35mm, lớn hơn đáng kể so với cảm biến APS-C.

Nhờ diện tích cảm biến lớn, máy full-frame có khả năng tạo hiệu ứng xóa phông mạnh hơn, đồng thời thu nhận ánh sáng tốt hơn, mang lại hình ảnh sạch và rõ nét hơn trong điều kiện thiếu sáng. Đổi lại, các mẫu full-frame thường có giá cao hơn.

Trong khi đó, máy ảnh APS-C vẫn sở hữu nhiều ưu điểm quan trọng của máy mirrorless full-frame, chẳng hạn như khả năng thay đổi ống kính, hệ thống điều khiển thủ công và khả năng quay video tốt.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và mức giá dễ tiếp cận hơn, APS-C thường là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc những ai muốn có một hệ thống máy ảnh linh hoạt nhưng không cần đầu tư quá nhiều.

MÁY ẢNH FULL-FRAME

Các mẫu máy ảnh mirrorless full-frame của Sony được chia thành nhiều dòng khác nhau, mỗi dòng đảm nhiệm một nhu cầu riêng. Ở phân khúc cao cấp nhất là A1, dòng máy hướng đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và có mức giá cao nhất trong hệ thống full-frame của Sony.

Máy được trang bị cảm biến stacked tốc độ cao, cho phép chụp ảnh 50MP với tốc độ lên tới 30 khung hình/giây, đồng thời cung cấp khả năng lấy nét tự động rất chính xác.

Ở phân khúc cao cấp nhất là A1, dòng máy hướng đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và có mức giá cao nhất trong hệ thống full-frame của Sony

Khả năng quay video cũng thuộc hàng tiên tiến nhất, với độ phân giải lên tới 8K ở 30 khung hình/giây, cùng kính ngắm điện tử (EVF) được đánh giá cao nhất trong các dòng máy của Sony. Phiên bản mới nhất là A1 II, trong đó chữ số La Mã “II” cho biết đây là thế hệ thứ hai của dòng máy.

A9 cũng thuộc nhóm máy ảnh chuyên nghiệp nhưng được phát triển đặc biệt cho các nhiếp ảnh gia thể thao, phóng viên và những người thường xuyên phải chụp các chủ thể chuyển động nhanh. Dòng máy này có độ phân giải thấp hơn, thường ở mức 24MP, nhưng bù lại sử dụng cảm biến stacked được tối ưu cho tốc độ.

A9 III là phiên bản mới nhất và nổi bật với cảm biến global shutter, công nghệ đầu tiên xuất hiện trên một máy ảnh mirrorless.

Thay vì đọc hình ảnh lần lượt theo từng dòng như cảm biến rolling shutter truyền thống, cảm biến này có thể ghi nhận toàn bộ khung hình cùng lúc. Qua đó loại bỏ hiện tượng méo hình thường xảy ra khi chụp các chủ thể chuyển động nhanh.

Với tốc độ chụp RAW lên tới 120 khung hình/giây, A9 III hiện là một trong những máy ảnh có tốc độ chụp nhanh nhất của Sony.

Phổ biến hơn là dòng A7, được xem là dòng máy mirrorless full-frame chủ lực của Sony. Dòng A7 được chia thành nhiều phiên bản, mỗi phiên bản tập trung vào một nhu cầu sử dụng khác nhau.

A7 tiêu chuẩn là lựa chọn cân bằng giữa chụp ảnh và quay video, có tốc độ chụp tương đối cao và mức giá dễ tiếp cận nhất trong các dòng A7. A7 V ra mắt vào đầu năm 2026 được trang bị cảm biến partially stacked 33MP, tốc độ chụp liên tiếp lên tới 30 khung hình/giây và khả năng quay video 4K 60 khung hình/giây bằng toàn bộ cảm biến full-frame.

Nếu ưu tiên độ phân giải, dòng A7R là lựa chọn phù hợp hơn. Chữ “R” là viết tắt của “resolution”, tức độ phân giải, thể hiện định hướng của dòng máy này. A7R sử dụng cảm biến độ phân giải rất cao, phù hợp với những nhu cầu đòi hỏi nhiều chi tiết như chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc chân dung.

Máy cũng có khả năng quay video lên tới 8K nhưng quay video không phải mục tiêu chính của dòng A7R. Mẫu mới nhất là A7R VI sở hữu cảm biến stacked 67MP, tốc độ chụp liên tiếp lên tới 30 khung hình/giây và khả năng quay video 8K ở 30 khung hình/giây.

Trong khi A7R tập trung vào độ phân giải, dòng A7S lại được phát triển chủ yếu cho quay video và chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Các máy thuộc dòng này sử dụng cảm biến có độ phân giải thấp hơn nhưng điểm ảnh lớn, giúp thu nhận nhiều ánh sáng và hạn chế nhiễu khi quay hoặc chụp ở môi trường thiếu sáng.

Mẫu A7S III mới nhất được giới thiệu vào năm 2020, trang bị cảm biến 12MP và hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Sony đã phát triển nhiều máy quay chuyên dụng cho video thuộc dòng FX, vì vậy dòng A7S dường như không còn được ưu tiên phát triển như trước.

Bên cạnh đó là dòng A7C, trong đó chữ “C” là viết tắt của “compact”, tức nhỏ gọn. Các mẫu A7C và A7CR được phát triển dựa trên nền tảng của A7 và A7R nhưng có thiết kế nhỏ gọn, cơ động hơn.

Về chức năng và chất lượng hình ảnh, chúng vẫn mang nhiều đặc điểm tương đương với các dòng máy tương ứng, nhưng thân máy được thiết kế lại để giảm kích thước và trọng lượng.

Kính ngắm điện tử được đặt lệch sang bên trái thay vì nằm giữa thân máy, trong khi số lượng nút điều khiển trực tiếp cũng được giảm bớt nhằm tiết kiệm không gian.

Các mẫu mới nhất trong nhóm này là A7C II ra mắt năm 2023 với cấu hình tương đương A7 IV 33MP, và A7CR, được phát triển dựa trên nền tảng của dòng A7R. Nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được nhiều ưu điểm của máy ảnh full-frame, dòng A7C hướng đến những người muốn có chất lượng hình ảnh và khả năng thay đổi ống kính của hệ thống full-frame nhưng không muốn mang theo một thân máy lớn và nặng.

CÁC MÁY ẢNH APS-C PHỔ THÔNG

Trước đây, cách đặt tên các mẫu máy ảnh mirrorless APS-C của Sony khá phức tạp, với nhiều dòng sản phẩm mang những tên gọi khác nhau như NEX, A3000 hay A5000.

Tuy nhiên, trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Sony đã thống nhất cách đặt tên cho dòng APS-C của mình theo hệ thống A6x00, tiêu biểu như A6100, A6400 và A6700.

Nhìn chung, số hiệu càng lớn thì máy ảnh càng được trang bị nhiều tính năng, khả năng hoạt động cũng cao hơn và mức giá cũng tăng theo. Hiện tại, dòng APS-C của Sony có thể kể đến A6100, A6400 và A6700.

Trong đó, A6700 là mẫu cao cấp nhất, sở hữu cảm biến 27MP với độ phân giải nhỉnh hơn một chút so với hai mẫu còn lại, đồng thời được tích hợp hệ thống chống rung trong thân máy 5 trục. A6100 và A6400 đều sử dụng cảm biến 25MP và không có chống rung trong thân máy.

Với dòng mirrorless APS-C, A6700 là mẫu cao cấp nhất

Khả năng quay video cũng là một điểm khác biệt đáng chú ý. A6700 hỗ trợ ghi hình 10-bit, cho phép lưu giữ nhiều thông tin màu và dải chuyển sắc tốt hơn khi hậu kỳ, trong khi A6100 và A6400 chỉ hỗ trợ video 8-bit.

Ngoài ra, A6700 còn được trang bị một số tính năng cao cấp mà hai mẫu còn lại không có, chẳng hạn như khe cắm thẻ nhớ tốc độ cao hơn, cổng tai nghe và cổng USB-C.

Do A6700 hiện đã ra mắt hơn ba năm nên dòng máy ảnh APS-C của Sony đang được kỳ vọng sẽ sớm có thêm một thế hệ mới để thay thế hoặc bổ sung cho các mẫu hiện tại.

DÒNG SONY ZV ĐƯỢC SINH RA CHO VLOGGER

Sony là một trong những hãng máy ảnh truyền thống đầu tiên thực sự bắt kịp và đầu tư mạnh vào xu hướng vlogging với dòng ZV, được ra mắt từ năm 2020. Dòng sản phẩm này bao gồm cả máy ảnh compact và máy ảnh mirrorless, nhưng tất cả đều có chung những tính năng được phát triển dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung.

Chẳng hạn, tính năng Product Showcase cho phép máy nhanh chóng chuyển lấy nét sang một sản phẩm được đưa ra trước ống kính, trong khi các thiết lập hình ảnh mang phong cách điện ảnh giúp nội dung phù hợp hơn với việc đăng tải trên mạng xã hội.

Do được thiết kế chủ yếu cho quay video, các mẫu máy thuộc dòng ZV đều không được trang bị kính ngắm điện tử. Với đối tượng sử dụng chủ yếu là những người quay video, kính ngắm không thực sự cần thiết, đồng thời việc loại bỏ bộ phận này cũng giúp Sony giảm kích thước, trọng lượng và giá thành của máy.

Thay vào đó, dòng ZV tập trung vào những tính năng phục vụ quay phim, chẳng hạn như màn hình có thể lật xoay, micro tích hợp chất lượng cao và khả năng quay video 4K 60p.

Mẫu máy đầu tiên của dòng ZV là ZV-1, một chiếc máy ảnh compact được thiết kế cho vlogging. Cách đặt tên của dòng sản phẩm này cũng giúp phân biệt khá rõ giữa các loại máy.

Sony ZV-1 là chiếc máy ảnh compact được thiết kế cho vlogging

Những mẫu mang tên ZV-1 nhưng không có chữ “E” ở phía trước, chẳng hạn ZV-1, ZV-1F và ZV-1 II, đều là máy ảnh compact với ống kính cố định, không thể thay đổi.

Trong khi đó, các mẫu có chữ “E” kết hợp với số “10”, chẳng hạn ZV-E10 II, là máy ảnh mirrorless APS-C sử dụng ống kính có thể tháo rời và thay đổi. Còn những mẫu có ký hiệu “E” đi kèm số “1”, tiêu biểu là ZV-E1, thuộc nhóm máy ảnh mirrorless full-frame và cũng sử dụng hệ thống ống kính có thể thay đổi.

Như vậy, chỉ cần nhìn vào tên máy cũng có thể phần nào xác định được phân khúc của từng mẫu ZV. Cụ thể, ZV-1 là máy compact với ống kính cố định, ZV-E10 là mirrorless APS-C, còn ZV-E1 là mirrorless full-frame. Riêng chữ “V” trong ZV được Sony gắn với vlogging, phản ánh rõ định hướng của cả dòng sản phẩm là phục vụ việc sáng tạo nội dung video.

DÒNG RX CỦA SONY DÀNH CHO MÁY ẢNH COMPACT

Bên cạnh các dòng máy mirrorless, Sony còn có một nhóm máy ảnh compact sử dụng ống kính cố định, được nhận diện bằng ký hiệu “RX” trong tên sản phẩm.

Dòng RX khá đa dạng, từ những mẫu nhỏ gọn có khả năng zoom linh hoạt, máy superzoom với tiêu cự rất xa cho đến những mẫu compact sử dụng cảm biến lớn. Vì vậy, mức giá giữa các sản phẩm trong dòng này cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Phổ biến nhất là dòng RX100, tập trung vào những mẫu máy compact nhỏ gọn nhưng có khả năng zoom khá mạnh. Mẫu mới nhất là RX100 VII có giá khoảng 1.500 USD.

Máy được trang bị cảm biến 1 inch cùng ống kính zoom Zeiss 24-200mm f/2.8-4.5 chất lượng cao. Nhờ sự kết hợp này, RX100 VII có thể mang lại chất lượng hình ảnh tốt trong một thân máy nhỏ gọn, đủ để dễ dàng bỏ vào túi và mang theo hàng ngày.

RX100 VII có thể mang lại chất lượng hình ảnh tốt trong một thân máy nhỏ gọn, đủ để dễ dàng bỏ vào túi và mang theo hàng ngày

Tiếp theo là dòng RX10, nổi bật với khả năng zoom xa hơn. Mẫu RX10 V được giới thiệu là phiên bản cao cấp nhất của dòng này, cũng sử dụng cảm biến 1 inch nhưng đi kèm ống kính superzoom Zeiss 24-600mm f/2.4-4.

Dải tiêu cự rộng giúp máy đặc biệt phù hợp để chụp động vật hoang dã, thể thao và những chủ thể ở khoảng cách xa, khi khả năng tiếp cận tiêu cự dài là một lợi thế lớn. RX10 V cũng có tốc độ chụp nhanh, lên tới 24 khung hình/giây với khả năng lấy nét tự động liên tục.

Đổi lại cho hệ thống ống kính mạnh mẽ này là kích thước khá lớn khiến máy không còn phù hợp để bỏ túi như RX100. Với mức giá khoảng 2.298 USD, đây cũng là một trong những mẫu máy superzoom có giá cao trên thị trường.

Ở một phân khúc đặc biệt hơn là dòng RX1, tiêu biểu với mẫu RX1R III. Đây là một trong số ít máy ảnh compact của Sony sử dụng cảm biến full-frame, với cảm biến CMOS 61MP kết hợp cùng ống kính Zeiss 35mm f/2.0 cố định. Máy không nhỏ gọn bằng các mẫu RX khác nhưng vẫn đủ cơ động để mang theo trong túi xách.

Với tiêu cự 35mm và cảm biến độ phân giải cao, RX1R III đặc biệt phù hợp với nhiếp ảnh đường phố và những người yêu cầu chất lượng hình ảnh cao trong một thân máy nhỏ gọn. Mức giá 5.098 USD cũng đưa mẫu máy này vào nhóm compact cao cấp nhất của Sony.

Cuối cùng là dòng RX0, với mẫu RX0 II là phiên bản tiêu biểu. Máy được phát triển theo hướng một thiết bị nhỏ gọn dành cho life-vlogging, quay VR hoặc sử dụng kết hợp với nhiều máy ảnh trong cùng một hệ thống.

RX0 II sử dụng cảm biến 1 inch độ phân giải 15,3MP và ống kính góc rộng Zeiss 24mm f/4. Có thể xem đây là cách Sony tiếp cận phân khúc camera hành trình, nhưng tập trung nhiều hơn vào chất lượng hình ảnh, trong khi một số tính năng chuyên biệt của camera hành trình lại bị hạn chế. RX0 II có giá bán lẻ khoảng 1.000 USD.