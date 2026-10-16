Cách Rivian có thể 'vắt kiệt' pin xe điện

Theo InsideEVs, hãng xe điện Rivian của Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược tái chế pin xe điện thông qua mở rộng thỏa thuận hợp tác với Redwood Materials. Nhờ vậy, Rivian có thể “vắt kiệt” gói pin đến cell pin cuối cùng, trước khi tái chế nguyên liệu để sản xuất pin mới.

Theo đó, Rivian sẽ chuyển thêm phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất pin cho Redwood, cùng với số pin đã lắp ráp hoàn chỉnh nhưng không còn đạt chuẩn sử dụng trên xe điện.

Đổi lại, đơn vị chuyên về tái chế pin này sẽ cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng cho nhà máy của Rivian tại Normal (bang Illinois, Mỹ) bằng cách tận dụng chính những bộ pin hết vòng đời mà Rivian cung cấp ở trên.

Thỏa thuận này mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên, vốn đã được thiết lập từ tháng 4. Khi đó, Redwood công bố kế hoạch triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin có dung lượng 10 MWh, tái cấu trúc từ các bộ pin Rivian đã qua sử dụng tại nhà máy ở Normal - vốn là nơi Rivian sản xuất R1T, R1S, R2 và dòng xe van chạy điện.

Thông qua mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc, hãng xe khởi nghiệp California sẽ tiến hành thu gom các bộ pin cao áp không còn đạt tiêu chuẩn sử dụng trên xe. Toàn bộ số pin này sau đó được vận chuyển đến Redwood để đánh giá kỹ thuật, xác định liệu có thể tái cấu trúc trở thành hệ thống lưu trữ năng lượng hay phải “rã” thành nguyên liệu thô để tái chế.

Nếu gói pin vẫn còn các mô-đun hoạt động tốt, chúng sẽ được tích hợp vào hệ thống lưu trữ năng lượng và lắp đặt tại các cơ sở sản xuất của Rivian hoặc những địa điểm khác.

Theo InsideEVs, khi gói pin cao áp của ôtô điện gặp sự cố, phần lớn cell pin bên trong vẫn ở trạng thái tốt. Dù vậy, việc sửa chữa từng phần được đánh giá là rất phức tạp, nên các hãng xe thường chọn giải pháp thay thế toàn bộ cụm pin.

Khi được đưa vào các hệ thống lưu trữ năng lượng cố định, những mô-đun pin còn hoạt động tốt sẽ góp phần cắt giảm chi phí điện năng và giữ ổn định lưới điện trong các khung giờ cao điểm.

Thậm chí với dung lượng lưu trữ đủ lớn, đơn vị vận hành có thể sạc pin vào thời điểm nhu cầu và giá điện thấp, sau đó phát ngược lên lưới điện khi nhu cầu tăng cao và mức giá tốt hơn.

Đến thời điểm các mô-đun pin này hoàn toàn không thể tận dụng thêm, Redwood có thể tái chế và thu hồi hơn 95% khoáng chất quan trọng như lithium, nickel, cobalt và đồng.

Nguồn nguyên liệu thu hồi này sẽ được tái sử dụng để sản xuất các bộ pin mới mà không cần trải qua quá trình khai thác khoáng sản từ lòng đất hay vận chuyển phức tạp từ khoảng cách hàng nghìn km.