Cách phòng chống viêm màng não do não mô cầu
Viêm màng não do não mô cầu có thể lây truyền qua đường hô hấp và gây hậu quả nghiêm trọng.
Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh não mô cầu giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và hạn chế các biến chứng nặng do bệnh gây ra. Các biện pháp phòng bệnh hiệu quả gồm có: Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. Hiện nay tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh não mô cầu chủ động và hiệu quả nhất.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/cach-phong-chong-viem-mang-nao-do-nao-mo-cau-post1396441.html