Cách phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa lũ

Trong thời tiết bão lụt và mưa lũ, người dân thường gặp phải các bệnh ngoài da như nấm chân, tay; viêm lỗ chân lông; hắc lào; lang ben; ghẻ lở… Các cách phòng bệnh hiệu quả gồm có: Không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn; không mặc áo quần ẩm ướt; không bơi lội, tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập vì nước rất bẩn.

Đối với các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm đường hô hấp, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ em, người già; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp; ăn uống đủ dinh dưỡng…

Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa thường gặp trong bão lụt và mưa lũ là tiêu chảy do vi khuẩn E.coli, lỵ, thương hàn, tả, viêm gan A. Trong số các biện pháp phòng bệnh có: Đảm bảo xử lý nước ăn uống, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thực hiện nguyên tắc “Ăn chín, uống chín,” đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh…

Đối với các bệnh đau mắt đỏ, viêm bờ mi, viêm tuyến lệ, cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là không rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn; rửa tay bằng xà phòng với nước sạch; không dùng chung khăn mặt, chậu chung với người bị đau mắt đỏ; chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành…

Trong bão lụt và mưa lũ, bệnh thường gặp do muỗi truyền là sốt xuất huyết. Để phòng bệnh, người dân cần: Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày; diệt lăng quăng, bọ gậy, xử lý các dụng cụ chứa nước không cho muỗi đẻ trứng; phun hóa chất diệt muỗi ở các nơi có nguy cơ cao hoặc khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết…

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ xảy ra sau mưa lũ, người dân cần: Đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Đối với khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn…/.