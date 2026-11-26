Không phải Star Wars, vũ trụ điện ảnh Marvel hay Harry Potter, Pokémon mới là thương hiệu giải trí có doanh thu cao nhất mọi thời đại với tổng doanh thu ước tính 115 tỷ USD kể từ khi ra mắt năm 1996.

Từ trò chơi điện tử, phim hoạt hình đến những bộ thẻ bài sưu tầm, các nhân vật Pokémon đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Nintendo trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Theo The Guardian, cuốn Super Nintendo (tạm dịch: Siêu đế chế Nintendo) đã khắc họa chân dung tập đoàn Nhật Bản từng trở thành cái tên gắn liền với trò chơi điện tử, từ trước khi PlayStation hay Xbox xuất hiện.

Điều khiến Nintendo trở nên khác biệt, theo tác giả, không chỉ nằm ở những thương hiệu tỷ USD mà còn ở triết lý phát triển sản phẩm của doanh nghiệp này.

Những nhân vật làm nên đế chế Nintendo

Sức hấp dẫn của Pokémon không đơn thuần đến từ những nhân vật có ngoại hình đáng yêu.

Tương tự Harry Potter hay Narnia, Pokémon mang đến cho trẻ em một thế giới mà chúng có thể tự quyết định hành trình của mình, gần như không chịu sự giám sát của người lớn.

Hệ thống tính điểm và các quy tắc phức tạp trong trò chơi thậm chí khiến hàng triệu trẻ em tự nguyện thực hiện những phép tính mang tính đại số.

Sức hút của Pokémon cũng không giới hạn ở trẻ nhỏ. Mùa hè năm 2016, Pokémon Go trở thành hiện tượng toàn cầu khi đông đảo người chơi, trong đó có nhiều người trưởng thành, đổ ra đường để tìm kiếm những sinh vật ảo tại các địa điểm ngoài đời thực.

4 năm sau, khi đại dịch Covid-19 khiến người dân phải ở nhà, Nintendo tiếp tục ghi dấu ấn với Animal Crossing: New Horizons. Trò chơi mô phỏng cuộc sống trên đảo trở thành không gian để mọi người giao lưu từ xa và đạt doanh số hàng chục triệu bản.

Tuy nhiên, trước cả Pokémon, Nintendo đã sở hữu một trong những nhân vật nổi tiếng nhất lịch sử trò chơi điện tử: Mario.

Đế chế Nintendo theo đuổi triết lý kinh doanh khác biệt. Ảnh: Faber.

Xuất hiện lần đầu trong trò chơi Donkey Kong năm 1981, nhân vật này sau đó trở thành biểu tượng gắn liền với Nintendo suốt hơn 4 thập niên.

Đứng sau thành công ấy là Shigeru Miyamoto, nhà thiết kế trò chơi huyền thoại của Nhật Bản. Ông luôn khiêm tốn cho rằng công việc của mình đơn giản là vận dụng những hiểu biết thông thường, nhưng các đồng nghiệp lại gọi khả năng sáng tạo ấy là “phép màu Miyamoto”.

Miyamoto cũng là người sáng tạo loạt trò chơi The Legend of Zelda, lấy cảm hứng từ niềm đam mê khám phá vùng nông thôn thời thơ ấu của ông.

Thông qua những cuộc phỏng vấn với các nhà thiết kế và lập trình viên, MacDonald cho thấy đằng sau những sản phẩm thành công của Nintendo là sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, từ chuyển động của nhân vật đến cách người chơi tương tác với thế giới ảo.

Không chạy đua công nghệ bằng mọi giá

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Super Nintendo là cách tác giả lý giải triết lý kinh doanh khác biệt của tập đoàn Nhật Bản.

Nintendo hiếm khi theo đuổi công nghệ tiên tiến chỉ để chứng minh năng lực kỹ thuật của mình.

Gunpei Yokoi, người phát minh ra máy chơi game cầm tay Game Boy, từng mô tả triết lý thiết kế của mình là tư duy sáng tạo dựa trên những công nghệ đã trưởng thành.

Thay vì nhất thiết sử dụng công nghệ mới nhất, Nintendo tìm cách khai thác những công nghệ sẵn có theo phương thức mới để tạo ra trải nghiệm hấp dẫn.

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện trong quan điểm của doanh nghiệp đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Theo cuốn sách, Nintendo cho biết chưa có kế hoạch sử dụng công nghệ này trong các trò chơi của mình.

Thay vào đó, Miyamoto muốn tập trung vào những yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Nintendo.

MacDonald gọi đây là “triết lý của nhà sản xuất đồ chơi”, một cách tiếp cận đối lập với xu hướng phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ hiện nay.

Trong khi các thuật toán mạng xã hội và nội dung trực tuyến ngày càng cạnh tranh để thu hút sự chú ý của người dùng nhằm tạo ra lợi nhuận, tác giả cho rằng những trò chơi như Zelda cho thấy công nghệ vẫn có thể làm phong phú đời sống con người bằng cách tạo ra một thế giới khác phía sau màn hình.

Takashi Tezuka, nhà sản xuất Super Mario Bros. Wonder, cũng lý giải rằng niềm vui của trò chơi đến từ quá trình người chơi tự khám phá cách để trở nên thành thạo hơn.

Qua câu chuyện của Nintendo, MacDonald cho thấy một doanh nghiệp công nghệ không nhất thiết phải dẫn đầu mọi cuộc đua kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm có sức sống lâu dài.

Với Nintendo, điều quan trọng không phải công nghệ có thể tiến xa đến đâu, mà là doanh nghiệp có thể mang lại niềm vui gì cho người sử dụng công nghệ đó.