Cách nông dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương

Thông qua hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phong trào góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Năng động, sáng tạo trong sản xuất

Mô hình nuôi gà của nông dân xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình anh Đặng Văn Cường, xã Nhân Hà là một trong những điển hình trong phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Qua tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả, anh lựa chọn nuôi gà Ai Cập siêu trứng, đồng thời chủ động tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, gia đình anh đã xây dựng hệ thống chuồng trại với quy mô 10.000 con gà, tạo nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động chăn nuôi.

Anh Đặng Văn Cường cho biết, để chăn nuôi hiệu quả, gia đình chú trọng lựa chọn giống phù hợp, tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh chuồng trại và tiêm vaccine đầy đủ cho đàn gà nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, anh thường xuyên theo dõi tình trạng đàn vật nuôi, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để điều chỉnh phương pháp chăm sóc phù hợp. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện để gia đình đầu tư chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Nhiều nông dân tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác lợi thế địa phương góp phần nâng cao thu nhập.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh Cường từng bước tích lũy kiến thức, chủ động áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một mô hình chăn nuôi. Việc mạnh dạn đầu tư nuôi gà với số lượng lớn không chỉ mở rộng quy mô sản xuất của gia đình mà còn cho thấy vai trò của việc tìm hiểu thị trường, lựa chọn hướng đi phù hợp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Đây cũng là cơ sở để gia đình tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động chăn nuôi trong thời gian tới.

Cũng lựa chọn hướng phát triển kinh tế từ lợi thế sản xuất nông nghiệp, gia đình ông Vũ Ngọc Tuân, phường Vị Khê đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng quất cảnh. Trước đây, diện tích này được sử dụng để canh tác hai vụ lúa mỗi năm nhưng thu nhập còn hạn chế. Qua các chuyến tham quan, học hỏi mô hình trồng hoa, cây cảnh do Hội Nông dân các cấp tổ chức trong và ngoài tỉnh, gia đình ông nhận thấy tiềm năng kinh tế từ cây cảnh nên quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Mô hình nuôi gà của nông dân xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2014, gia đình ông Tuân chuyển toàn bộ diện tích sang trồng quất cảnh. Xác định chất lượng và hình dáng cây là yếu tố quyết định giá trị sản phẩm, gia đình tích cực học hỏi kỹ thuật, chú trọng các khâu từ chọn giống, chăm sóc, tạo dáng đến điều chỉnh sinh trưởng để đáp ứng thị hiếu thị trường. Nhờ tích lũy kinh nghiệm và kiên trì đầu tư, mỗi năm gia đình cung ứng ra thị trường hơn 200 cây quất từ 2 - 4 năm tuổi. Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang quất cảnh không chỉ giúp khai thác hiệu quả hơn diện tích đất canh tác mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường tại địa phương.

Ông Vũ Ngọc Tuân chia sẻ, sự đồng hành của Hội Nông dân thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp gia đình ông có thêm điều kiện phát triển nghề trồng quất cảnh. Từ nguồn lực này, gia đình từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng, tạo nguồn thu ổn định và yên tâm gắn bó với nghề.

Nhân rộng mô hình, nâng cao thu nhập

Mô hình nuôi yến của nông dân xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình, mở ra hướng sản xuất mới, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, nhiều nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập. Các mô hình kinh tế hiệu quả từng bước được nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng hành cùng hội viên, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, phối hợp với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn tín dụng chính sách được đưa đến hội viên có nhu cầu, góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại.

Tỉnh Ninh Bình hiện có gần 2.040 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ gần 4.800 tỷ đồng, hỗ trợ trên 67.300 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn giúp nông dân đầu tư máy móc, cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống. Đến nay, toàn tỉnh có trên 200.000 hội viên đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Nhiều hộ không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần giúp các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Mô hình nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao của nhiều nông dân xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, năm 2026, tỉnh Ninh Bình có 4 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, sáng tạo của hội viên trong lao động, sản xuất, đồng thời góp phần khích lệ phong trào thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào; tăng cường hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời, Hội khuyến khích nông dân đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Với sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại Ninh Bình tiếp tục lan tỏa, khơi dậy tiềm năng và khát vọng làm giàu của nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.