Cách nổ máy khi chìa khóa thông minh hết sạch pin mà không cần gọi cứu hộ

Chìa khóa thông minh (smartkey) ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại, nhưng khi hết pin, nhiều người loay hoay không biết làm sao để nổ máy. Dodge Ram 1500 trang bị chìa khóa với tính năng khởi động xe thủ công khi pin hết, giúp chủ xe không bị gián đoạn di chuyển.

Dodge Ram 1500 có thể khởi động thủ công khi chìa khóa smartkey hết pin, giúp chủ xe không bị gián đoạn hành trình. Ảnh: SlashGear

Công nghệ ô tô hiện đại đã loại bỏ dần chìa khóa vật lý truyền thống, thay vào đó là chìa khóa thông minh với nhiều tính năng tiện lợi như mở khóa, khởi động xe bằng nút bấm. Tuy nhiên, khi pin của chìa khóa thông minh hết, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc mở khóa và khởi động xe.

Dodge Ram 1500, một trong những mẫu bán tải bán chạy tại Mỹ, trang bị chìa khóa thông minh với nhiều tính năng vượt trội. Ngoài việc khóa và mở khóa xe, chìa khóa này còn có thể khởi động xe từ xa bằng cách nhấn nút có biểu tượng mũi tên vòng tròn kèm chữ “x2”. Tính năng này giúp làm mát hoặc sưởi ấm xe trước khi vào trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chìa khóa thông minh của Ram 1500 còn có thể hạ thấp hệ thống treo khí nén để giúp người dùng dễ dàng lên xuống xe, cũng như tự động hạ cửa thùng xe sau khi nhấn nút tương ứng hai lần. Tuy nhiên, các tính năng này không có mặt trên tất cả phiên bản mà chỉ có ở các phiên bản cao cấp hoặc được trang bị thêm.

Trong trường hợp pin chìa khóa thông minh hết, Ram 1500 vẫn trang bị chìa khóa cơ dự phòng bên trong fob. Người dùng có thể nhấn nút nhỏ ở cạnh phải của chìa khóa để lấy chìa khóa cơ ra và mở cửa xe bằng tay. Sau đó, để khởi động xe, chỉ cần đặt đầu trên của chìa khóa thông minh gần nút khởi động trên bảng điều khiển và nhấn nút này. Hệ thống sẽ nhận diện chìa khóa ngay cả khi pin đã hết và cho phép nổ máy bình thường.

Tính năng này rất hữu ích khi chủ xe không thể thay pin chìa khóa ngay lập tức hoặc không muốn gọi cứu hộ, giúp tránh bị mắc kẹt trong các tình huống khẩn cấp. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển công nghệ thông minh nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng và an toàn cho người dùng.