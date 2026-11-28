Tác giả: Fred Kofman / Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Cách những người bản lĩnh đương đầu với khó khăn

Khó khăn và thử thách sẽ luôn song hành xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc sống. Muốn đương đầu với nó, ta phải học cách chuẩn bị để ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Khi đối diện với những khó khăn, hãy bình tĩnh và luôn chuẩn bị các phương án dự phòng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim The Glory.

Tôi định nghĩa “khả năng ứng phó” là khả năng một người lựa chọn cách ứng phó với một tình huống. Nó có nghĩa là tập trung vào các khía cạnh thực tế mà bạn có thể tác động đến, thay vì cảm thấy mình là nạn nhân của những hoàn cảnh mà bạn không thể tác động đến.

Nó là về việc trở thành nhân vật chính trong cuộc đời mình. Thay vì hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?”, một người có khả năng ứng phó sẽ hỏi: “Tôi có thể làm gì khi điều này xảy ra?”. Khả năng ứng phó đồng nghĩa với việc bạn không xem mọi thứ là cứ nhắm vào mình. Trời không đổ mưa lên đầu bạn, trời chỉ đơn giản là đổ mưa theo chu kỳ của nó thôi.

Thay vì đổ lỗi cho trời mưa, bạn hãy mang theo một chiếc ô để giữ cho mình khô ráo. Và nếu bị ướt, bạn biết đó là do bạn không mang theo ô, vì bạn đã không chuẩn bị.

Điều tương tự cũng đúng với đội ngũ và tổ chức của bạn. Bạn và đồng nghiệp có khả năng lựa chọn cách ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể tập trung vào những điều mình có thể làm thay vì những điều ngoài tầm kiểm soát bằng cách hỏi: “Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh bằng cách nào, bất kể những thách thức này?”.

Nhiều người nhầm lẫn khả năng lựa chọn cách ứng phó với khả năng lựa chọn kết quả. Khả năng ứng phó không đồng nghĩa với khả năng thành công. Không có gì đảm bảo các hành động mà bạn và nhóm mình thực hiện sẽ mang lại kết quả như mong muốn. Sự bảo đảm duy nhất là bạn có thể ứng phó với hoàn cảnh sao cho vẫn theo đuổi các mục tiêu và phù hợp với các giá trị của mình.

Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách con người, và đó thật sự không phải là chuyện nhỏ. Khả năng ứng phó của chúng ta là biểu hiện trực tiếp cho ý thức và ý chí tự do của chúng ta. Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, mà trên thực tế là làm một con người thực thụ, một người cần phải có khả năng ứng phó toàn vẹn.

Ví dụ, khi chơi bài, bạn không thể kiểm soát các quân bài được chia cho mình. Nếu lúc nào cũng phàn nàn và viện cớ về những lá bài đó, bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin và rất có thể sẽ thua cả ván bài. Nhưng nếu bạn nhận ra mình có sự lựa chọn đánh các quân bài như thế nào, thì cảm xúc của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ nhận thức được tiềm năng thắng ván bài.

Ngay cả khi không thể thắng với thế bài của mình, bạn vẫn có thể chơi hết mình với các quân bài được chia, chơi công bằng và cải thiện khả năng chiến thắng chung cuộc của mình.

Tinh thần trách nhiệm không phải là nhận lấy tội lỗi. Bạn không phải chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình; mà bạn có khả năng ứng phó khi đối diện với hoàn cảnh của mình. Lấy một ví dụ cực đoan, bạn không chịu trách nhiệm cho cái nghèo. Bạn không tạo ra nó; đó không phải lỗi của bạn; bạn không đáng bị đổ lỗi. Cái nghèo tồn tại độc lập với bạn. Nó đã tồn tại từ trước khi bạn được sinh ra và nó sẽ tiếp tục trường tồn sau khi bạn qua đời.

Theo nghĩa hợp lý, nghèo không phải là vấn đề của bạn. Tuy nhiên, bạn có khả năng ứng phó với cái nghèo. Nếu được sinh ra trong cảnh nghèo đói, bạn có thể làm việc chăm chỉ và tìm đường đưa bản thân thoát khỏi cảnh nghèo. Nếu quan tâm đến tình trạng nghèo đói hiện hữu trong xã hội, bạn có thể "biến" nó thành vấn đề của mình.

Nghèo đói là một thực tế tàn nhẫn, bạn có thể tìm hiểu về nó, nghiên cứu cách cải thiện nó, cống hiến thời gian và tiền bạc cho những sự nghiệp và tổ chức phù hợp; bạn có thể thành lập tổ chức của riêng mình hoặc trở thành tình nguyện viên cho một tổ chức từ thiện. Thậm chí bạn có thể dâng hiến đời mình để giúp đỡ người nghèo, nếu muốn.