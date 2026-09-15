Cách nhiều doanh nghiệp giải quyết sự cố kinh doanh

Tại sự kiện Workplace Culture Masterclass 05 do Great Place To Work - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - cùng Công ty CP Kinh doanh F88 tổ chức vừa qua, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận ở các giai đoạn khó khăn, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành lời giải hiệu quả, đồng thời trả về hiệu suất kinh doanh vượt kỳ vọng.

Chìa khóa vượt sự cố kinh doanh

Tại đây, lãnh đạo các doanh nghiệp đều cho rằng bất kỳ một sự cố kinh doanh bên ngoài nào đều một phần xuất phát từ nội tại của doanh nghiệp. Trong hoàn cảnh đó, văn hóa nơi làm việc có thể trở thành sức mạnh giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Ông Phạm Trần Long, Phó tổng giám đốc F88, cho rằng bất kỳ doanh nghiệp nào đã hoạt động kinh doanh thì đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn cũng như các sự cố. Điều quan trọng là cách doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn đó.

“F88 có một quan điểm về lãnh đạo, đồng thời nằm trong bộ giá trị cốt lõi, đó là nhận trách nhiệm”, ông nói và cho biết khi một sự cố xảy ra, lãnh đạo doanh nghiệp chính là người cần nhận trách nhiệm đầu tiên để có thể chủ động hiệu chỉnh những điều chưa hoàn thiện.

Ngoài ra, ông Long cho biết mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều có một sứ mệnh và khi đã tuyên bố sứ mệnh, những khó khăn, thách thức đương nhiên sẽ đến. Doanh nghiệp có mục tiêu, tham vọng, và có mong muốn thì rõ ràng sẽ có những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành đội ngũ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đối mặt và xử lý vấn đề thế nào.

Vị Phó tổng giám đốc F88 cũng nhấn mạnh chính trong những giai đoạn khó khăn, vai trò của người lãnh đạo, sức mạnh văn hóa doanh nghiệp mới phát huy hiệu quả lớn nhất.

Ở các giai đoạn khó khăn, văn hóa nơi làm việc là lời giải hiệu quả, đồng thời trả về hiệu suất kinh doanh vượt kỳ vọng cho doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Thị Thu Sa, CEO Phòng khám đa khoa Thành Công, cũng cho rằng các sự cố kinh doanh là bài kiểm tra năng lực của tổ chức, khả năng của người lãnh đạo và nền tảng văn hóa của doanh nghiệp.

Chia sẻ từ một sự kiện thực tế doanh nghiệp này gặp phải năm 2025, bà Sa cho biết khi đó doanh nghiệp nhận rất nhiều đánh giá 1 sao trên Google từ khách hàng. Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi Thành Công là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tiên ban lãnh đạo thực hiện đánh giá chính là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp gồm tận tâm, tử tế với nghề, với bệnh nhân và với đồng nghiệp. Sau đó, dựa trên những tiêu chuẩn cốt lõi này, doanh nghiệp đã ghi nhận, phân tích tất cả ý kiến, góp ý của khách hàng, từ đó đưa ra những hành động phù hợp để cải thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Bà Sa cho biết thêm sau khi đưa ra các hành động và cam kết cụ thể, dù trong chính năm gặp khó khăn đó, doanh nghiệp vẫn ghi nhận được mức tăng trưởng 10% doanh thu.

Điều quyết định hiệu suất kinh doanh

Trong khi đó, bà Lê Minh Hương, Giám đốc Nhân sự và Văn hóa Niteco, cho biết nhiều doanh nghiệp, người lao động hiện nay xem phúc lợi hay văn hóa là kết quả của thành công kinh doanh, tuy nhiên Niteco lại có quan điểm trái ngược.

“Chúng tôi cho rằng đầu tư vào con người không phải là hệ quả của thành công kinh doanh, mà chính là nguyên nhân tạo nên thành công kinh doanh”, bà Hương nói và cho biết rất nhiều quyết định của doanh nghiệp có thể không phải là lựa chọn tối ưu về chi phí trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn, sự tin cậy, sự công bằng và cảm giác được quan tâm của người lao động sẽ tạo ra những tài sản mà tiền rất khó mua được.

Bà Hương dẫn ví dụ là năm 2023, khi một dự án khoảng 20 nhân sự của Niteco phải dừng lại do khách hàng thay đổi chiến lược. Thay vì cắt giảm nhân sự hay giảm thu nhập trong giai đoạn chờ việc, doanh nghiệp đã giữ nguyên đội ngũ và dành khoảng 6 tháng để đào tạo các kỹ năng mới. Khi cơ hội thị trường xuất hiện, chính đội ngũ đó đã giúp doanh nghiệp triển khai thành công một dự án lớn trên nền tảng công nghệ mới, được khách hàng đánh giá rất cao.

“Đó là một minh chứng cho việc khi doanh nghiệp kiên trì đầu tư vào con người, giá trị kinh doanh sẽ quay trở lại theo những cách rất thực tế”, đại diện Niteco chia sẻ.

Bà Hà Minh Châu, chuyên gia tư vấn cấp cao Great Place To Work ASEAN & ANZ, nhấn mạnh trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tư duy người lãnh đạo rất quan trọng. Khi tư duy lãnh đạo đúng, kiên định với mục tiêu, giá trị cốt lõi đã đặt ra, hiệu suất kinh doanh chắc chắn sẽ đạt được.

Bên cạnh đó, tư duy lãnh đạo đó cần được tác động tới đối tượng đầu tiên chính là những người lao động trong công ty. Theo bà Châu, nếu muốn tạo ra một trải nghiệm khách hàng xuất sắc, doanh nghiệp trước tiên phải tạo ra một trải nghiệm nhân viên xuất sắc. Bởi trải nghiệm của người lao động có tác động rất lớn đến trải nghiệm của khách hàng.

“Và khi doanh nghiệp kiên định với văn hóa con người là trên hết, hiệu quả kinh doanh trả về là điều đương nhiên”, bà nhấn mạnh.