Cách nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VNeID từ ngày 28/9

Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Quy định mới về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP bổ sung nội dung mới liên quan đến tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử, đó là: Lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh minh hoạ

Cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định cụ thể tại khoản 9 Điều 9 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Nghị định số 320/2026/NĐ-CP.

Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Để tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được chuyển vào tài khoản qua VNeID, người thụ hưởng cần:

- Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

- Tích hợp Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với một tài khoản nhận tiền (ngân hàng/ví điện tử/mobile money) chính chủ, thông tin trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu định danh điện tử.

Nếu chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, người dân vẫn được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo phương thức truyền thống mà không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Cách nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VNeID

Theo đó, để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua VNeID, người dân thực hiện đăng ký tài khoản an sinh xã hội theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập VNeID.

- Bước 2: Tại mục “An sinh xã hội”, bấm chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, sau đó nhập passcode để tiếp tục.

Bước 3: Chọn ngân hàng muốn liên kết rồi nhập số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Bấm “Gửi thông tin”. Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Lưu ý: Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.