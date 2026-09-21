Cách nhận lương hưu qua VNeID từ ngày 28/9

Người dân có thể nhận chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID từ 28/9. Ảnh minh họa

Quy định mới về tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận lương hưu, trợ cấp trên VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP bổ sung nội dung mới liên quan đến tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử.

Trong đó, lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Để tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chuyển vào tài khoản qua VNeID, người thụ hưởng cần:

- Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

- Tích hợp Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với một tài khoản nhận tiền (ngân hàng/ví điện tử/mobile money) chính chủ, thông tin trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu định danh điện tử.

Nếu chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, người dân vẫn được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo phương thức truyền thống mà không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Cách nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua VNeID

Để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua VNeID, người dân thực hiện đăng ký tài khoản an sinh xã hội theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID.

Bước 2: Tại mục “An sinh xã hội”, bấm chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, sau đó nhập passcode để tiếp tục.

Bước 3: Chọn ngân hàng muốn liên kết rồi nhập số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Bấm “Gửi thông tin”. Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Lưu ý: Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.