Cách nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới khi gặp xe gây tai nạn bỏ trốn

Trong thực tế tham gia giao thông, không ít trường hợp người đi đường gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng phương tiện gây tai nạn lại lợi dụng đêm tối hoặc đường vắng để bỏ trốn, khiến cơ quan chức năng chưa thể xác định được danh tính chủ xe. Bên cạnh đó, có những trường hợp người gây tai nạn điều khiển phương tiện không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Trong các tình huống này, phần lớn nạn nhân và gia đình thường rơi vào tâm lý buông xuôi, tự gánh chịu toàn bộ chi phí y tế vì cho rằng không tìm được người gây tai nạn thì không có cơ sở yêu cầu bồi thường. Thực tế này do nhiều người dân vẫn mặc định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mua để đối phó khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, chưa nắm rõ cơ chế bảo vệ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chi trả hỗ trợ mang tính an sinh, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có mua bảo hiểm cho phương tiện của mình hay không.

Đối tượng được hưởng và mức chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định hiện hành

Theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý có chức năng chi hỗ trợ nhân đạo đối với các trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong những tình huống mà doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường. Đây là khoản hỗ trợ mang tính an sinh, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có mua bảo hiểm cho phương tiện của mình hay không.

Cụ thể, người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân sẽ được xem xét chi hỗ trợ nhân đạo từ quỹ khi thuộc một trong ba nhóm trường hợp sau. Thứ nhất, không xác định được xe gây tai nạn, bao gồm các vụ tai nạn mà phương tiện gây án bỏ trốn và cơ quan chức năng chưa truy tìm được. Thứ hai, xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại thời điểm xảy ra vụ việc. Thứ ba, các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc thuộc diện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định pháp luật, ngoại trừ hành vi cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc chính người bị thiệt hại.

Về định mức tài chính, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP đã điều chỉnh nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo để phù hợp hơn với thực tế chi phí y tế và đời sống hiện nay. Theo đó, đối với trường hợp nạn nhân tử vong, mức hỗ trợ là 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn, tương đương số tiền 45 triệu đồng mỗi người. Đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu, mức hỗ trợ là 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn, tương đương số tiền 15 triệu đồng mỗi người. Quy định này áp dụng thống nhất trên toàn quốc và không giới hạn số lượng nạn nhân trong cùng một vụ tai nạn giao thông.

Quy trình chuẩn bị hồ sơ và đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình hoặc người thân khi không may gặp tai nạn thuộc diện nêu trên, người dân cần chủ động phối hợp với cơ quan công an ngay từ khi vụ việc xảy ra và chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo theo hướng dẫn của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Việc nắm rõ thành phần hồ sơ giúp người dân tránh tình trạng phải đi lại nhiều lần hoặc thiếu sót giấy tờ pháp lý quan trọng.

Bước đầu tiên trong quy trình là chuẩn bị văn bản đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định, do chính người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện. Kèm theo đó là bản sao các giấy tờ tùy thân của nạn nhân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, cùng giấy tờ chứng minh quyền đại diện hợp pháp trong trường hợp người thân đứng ra làm thủ tục thay nạn nhân.

Bước thứ hai là thu thập các tài liệu y tế chứng minh mức độ thiệt hại về sức khỏe hoặc tính mạng. Nếu nạn nhân bị thương tật và phải điều trị cấp cứu, gia đình cần lưu giữ toàn bộ bản sao giấy ra viện, hồ sơ bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tích do cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp cấp. Trong trường hợp xấu nhất là nạn nhân tử vong, hồ sơ cần có bản sao trích lục khai tử hoặc giấy báo tử, hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Bước thứ ba là xin bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông từ cơ quan công an có thẩm quyền thụ lý vụ việc, chẳng hạn như thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, biên bản khám nghiệm hiện trường hoặc văn bản xác nhận vụ tai nạn giao thông thể hiện rõ tình tiết xe gây tai nạn không xác định được danh tính hoặc xe không có bảo hiểm bắt buộc. Trong trường hợp vụ tai nạn không có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an do điều kiện khách quan bất khả kháng, người dân cần có văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn về sự việc thực tế.

Sau khi hoàn tất các giấy tờ trên, người dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà 141 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ qua đường dây nóng của quỹ để được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, người dân cũng có thể thông qua chi nhánh của bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nào tại địa phương nơi xảy ra tai nạn để được hỗ trợ tiếp nhận và chuyển hồ sơ về ban điều hành quỹ.

Người tham gia giao thông cần lưu ý, việc giữ nguyên hiện trường, trình báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông gần nhất và lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ y tế ngay từ những giờ đầu sau tai nạn là điều kiện tiên quyết để hồ sơ được thẩm định thuận lợi. Việc chủ động tìm hiểu và thực thi quyền lợi từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình nạn nhân trong lúc hoạn nạn, mà còn góp phần đưa chính sách bảo hiểm bắt buộc đi vào thực chất, phát huy đúng vai trò lá chắn an sinh cho cộng đồng.