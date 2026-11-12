Cách nhận biết hiện tượng nứt lão hóa lốp và nguyên nhân

Nứt lão hóa lốp là dạng mòn không đều khi một bên mép lốp vẫn còn tròn nhưng bên kia lại sắc nhọn. Hiện tượng này thường do sai lệch góc đặt bánh xe hoặc hệ thống treo gặp vấn đề, gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn khi lái xe.

Lốp xe bị nứt, mòn không đều do sai lệch góc đặt bánh hoặc hư hỏng hệ thống treo, ảnh hưởng an toàn khi lái. Ảnh: Yahoo

Nứt lão hóa lốp, hay còn gọi là feathering, là hiện tượng mòn gai lốp không đều khi một bên mép gai lốp vẫn giữ được độ tròn, trong khi bên kia trở nên sắc nhọn. Ban đầu, người dùng có thể cảm nhận được hiện tượng này bằng tay khi chạy ngón tay dọc theo bề mặt lốp trên một mặt phẳng bằng phẳng và khi lốp chưa bị giãn nở do di chuyển.

Cách kiểm tra đơn giản là dùng ngón tay vuốt từ một mép lốp sang mép còn lại. Lốp bình thường sẽ cho cảm giác mượt mà đồng đều khi vuốt theo cả hai chiều, tương tự như cách vuốt ve một con chó. Tuy nhiên, lốp bị feathering sẽ mượt khi vuốt theo một chiều nhưng có cảm giác sắc hoặc sần sùi khi vuốt ngược lại.

Khi hiện tượng này phát triển nặng hơn, dấu hiệu nứt lão hóa có thể dễ dàng nhận biết bằng mắt thường với các vết mòn giống như hình lông vũ. Ngoài ra, người lái có thể cảm thấy rung lắc quá mức hoặc xe có xu hướng lệch về một bên khi vận hành, biểu hiện thường gặp của lỗi căn chỉnh bánh xe.

Nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng feathering là do hệ thống treo hoặc căn chỉnh bánh xe không chính xác. Theo Bridgestone, góc toe (góc chụm bánh xe) và caster (góc nghiêng trục lái) quá mức có thể gây ra hiện tượng này. Do đó, việc kiểm tra và căn chỉnh bánh xe định kỳ là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ lốp.

Tùy vào mức độ hư hại, cách xử lý feathering sẽ khác nhau. Một số trường hợp có thể khắc phục bằng cách căn chỉnh lại bánh xe, nhưng nếu lốp bị mòn quá nhiều, việc thay thế lốp mới sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Việc này nên được thực hiện bởi các chuyên gia kỹ thuật để đảm bảo kết quả chính xác.

Để phòng tránh hiện tượng nứt lão hóa lốp, người dùng cần duy trì lịch bảo dưỡng định kỳ, bao gồm việc căn chỉnh và xoay lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thông thường, căn chỉnh bánh xe nên được thực hiện sau mỗi 6.000 dặm (khoảng 9.600 km) hoặc cùng lúc với việc thay dầu máy.

Ngoài ra, các yếu tố như loại xe, thói quen lái xe và địa hình sử dụng cũng ảnh hưởng đến tần suất bảo dưỡng lốp. Việc duy trì lốp xe trong trạng thái tốt không chỉ giúp tăng tuổi thọ mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành trên đường.