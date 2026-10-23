Cách nấu trứng vịt lộn um bầu bổ dưỡng, dễ làm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị là gì?

Với khẩu phần dành cho khoảng 3-4 người, bạn có thể chuẩn bị:

- 4 quả trứng vịt lộn

- 1 quả bầu nhỏ khoảng 500–600g

- 2 củ hành tím

- 1 nhánh gừng nhỏ

- 1 nắm nhỏ rau răm

- 2-3 nhánh hành lá

- 1 thìa canh dầu ăn

- Khoảng 700-900ml nước, điều chỉnh tùy lượng bầu và sở thích

- Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu

- Chanh, ớt và muối tiêu tùy khẩu vị

Nếu thích hương vị đậm đà hơn, bạn có thể thêm một chút mắm ruốc ( hoặc mắm tôm), nếu thích ăn nhiều rau có thể cho thêm rau mồng tơi.

Trứng vịt lộn um bầu là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Ảnh: Hue Ssc

Cách nấu trứng vịt lộn um bầu bổ dưỡng

Bước 1: Sơ chế bầu và các loại rau thơm

Bầu gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, dày khoảng 1cm. Nếu phần ruột có hạt già, cứng nên bỏ bớt trước khi thái. Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Gừng rửa sạch, chia làm hai phần: một phần băm để phi thơm, phần còn lại thái sợi. Hành lá, rau răm nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và thái nhỏ.

Bước 2: Luộc chín trứng vịt lộn

Rửa sạch vỏ trứng, đặt vào nồi rồi đổ ngập nước. Đun sôi, hạ lửa để nước sôi nhẹ và luộc khoảng 20 phút cho trứng chín.

Vớt trứng ra, chờ bớt nóng rồi bóc vào một bát sạch. Giữ lại phần nước bên trong trứng để cho vào nồi um, đồng thời nhặt kỹ những mảnh vỏ nhỏ.

Bước 3: Phi thơm hành, gừng và đảo bầu

Làm nóng dầu ăn trong nồi, cho hành tím và gừng băm vào phi. Khi hành dậy mùi, chuyển vàng nhạt, cho bầu vào đảo nhẹ.

Nêm trước một ít hạt nêm hoặc muối, đảo khoảng 1–2 phút để bầu thấm gia vị. Không cần xào bầu chín hẳn ở bước này vì bầu còn tiếp tục được nấu cùng trứng.

Bước 4: Um bầu với trứng vịt lộn

Thêm nước vào nồi bầu, đun sôi rồi nhẹ tay cho trứng cùng phần nước trong trứng vào. Hạ lửa, nấu thêm khoảng 5–7 phút tùy độ dày của miếng bầu.

Khi bầu chuyển trong, mềm nhưng không bị nát, nêm nước mắm và gia vị cho vừa ăn. Hạn chế đảo mạnh để trứng không bị vỡ vụn.

Bước 5: Thêm rau thơm và thưởng thức

Cho hành lá, rau răm cùng gừng thái sợi vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Rắc chút tiêu, múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng.

Thành phẩm hấp dẫn là bát trứng vịt lộn um bầu có nước dùng ngọt dịu, miếng bầu mọng mềm, trứng bùi béo. Mùi rau răm quyện với gừng tạo dư vị thơm cay nhẹ. Nếu thích đậm đà có thể chấm trứng với muối tiêu chanh.

Món trứng vịt lộn um bầu rất dễ làm. Ảnh: Hue Ssc

6 lưu ý để món ăn được thơm ngon

1. Chọn bầu non, vừa tới

Bầu non có phần ruột mềm, hạt nhỏ, thích hợp để nấu món um. Tránh quả quá già vì phần hạt cứng khiến người ăn phải bỏ lại nhiều ruột bầu.

2. Canh bầu chín vừa

Miếng bầu ngon cần mềm nhưng không nát. Sau vài phút nấu, bạn có thể dùng đũa kiểm tra. Nếu đũa dễ xuyên qua miếng bầu nên chuẩn bị nêm lại và tắt bếp.

3. Điều chỉnh nước từng chút

Không nên đổ quá nhiều nước ngay từ đầu. Nếu thích món um đậm vị thì dùng lượng nước vừa phải. Nếu muốn ăn như canh, thêm nước nóng rồi nêm lại.

4. Nêm nhẹ trước, điều chỉnh sau

Cho gia vị từng ít một, nhất là khi sử dụng thêm mắm ruốc. Nước dùng quá mặn sẽ lấn át vị ngọt của bầu và khiến món ăn nhanh ngán.

5. Để rau thơm vào cuối

Hành lá, rau răm chỉ cần được làm nóng trong nồi trước khi tắt bếp. Nấu quá lâu khiến rau mềm nhũn, màu kém đẹp và hương thơm không còn rõ.

6. Múc ra bát ngay khi hoàn thành

Món ăn hấp dẫn nhất khi còn nóng, bầu vừa mềm và trứng giữ được độ bùi. Chuẩn bị sẵn bát, rau ăn kèm và muối tiêu chanh trước khi tắt bếp để cả nhà có thể thưởng thức ngay.