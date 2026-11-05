Cách nấu trứng vịt lộn hầm ngải cứu bổ dưỡng, dễ làm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Lượng nguyên liệu gợi ý cho 4 phần nhỏ:

- 4 quả trứng vịt lộn

- 2 mớ lá ngải, tuỳ theo sở thích có thể cho nhiều hơn

- 1 nhánh gừng nhỏ

- Khoảng 700-800ml nước

- Gia vị: hạt nêm, muối, hạt tiêu

Nên mua trứng ở nơi có nguồn gốc rõ ràng, chọn quả nguyên vỏ. Với ngải cứu, ưu tiên phần ngọn và lá non, bỏ cọng già cứng, lá úa hoặc sâu hỏng.

Cách nấu trứng vịt lộn hầm ngải cứu bổ dưỡng tại nhà

Bước 1: Sơ chế ngải cứu và gừng

Ngải cứu nhặt kỹ, rửa nhiều lần với nước sạch rồi để ráo. Có thể giữ nguyên ngọn ngắn hoặc cắt thành đoạn vừa ăn.

Nếu không quen vị đắng, chần sơ rau trong nước sôi, vớt ra xả nước sạch và ép nhẹ cho bớt nước. Công đoạn này giúp giảm một phần vị đắng nhưng không làm ngải cứu mất hoàn toàn vị đặc trưng.

Gừng rửa sạch, chia làm hai phần: một phần đập dập để nấu nước dùng, phần còn lại thái sợi dùng khi thưởng thức.

Bước 2: Luộc chín trứng vịt lộn

Rửa sạch vỏ trứng, đặt nhẹ vào nồi và đổ ngập nước, đun khoảng 20 phút kể từ lúc nước sôi. Vớt trứng ra, chờ bớt nóng rồi bóc vào bát sạch. Nhặt kỹ các mảnh vỏ nhỏ, giữ lại phần nước bên trong trứng để thêm vào nồi hầm.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Bùi Tuyết Mai

Bước 3: Hầm trứng với ngải cứu

Cho nước lọc và gừng đập dập vào nồi, đun sôi. Thêm ngải cứu, nhẹ tay cho trứng đã bóc cùng phần nước trong trứng vào. Nêm trước một ít hạt nêm, hạ lửa nhỏ và hầm khoảng 15-20 phút.

Trong lúc nấu, giữ nước sôi lăn tăn, hạn chế khuấy mạnh để trứng không vỡ. Nếu nước vơi nhiều, thêm từng chút nước nóng, tránh để nồi cạn.

Bước 4: Nêm lại và thưởng thức

Khi lá ngải mềm, nếm nước dùng rồi bổ sung chút muối hoặc hạt nêm cho vừa miệng. Tắt bếp, múc trứng và rau ra bát, chan nước hầm, thêm gừng thái sợi cùng một ít tiêu.

Thành phẩm hấp dẫn là bát trứng vịt lộn hầm ngải cứu nóng hổi, trứng còn nguyên, lá rau mềm và nước dùng đậm vừa. Xắn một miếng lòng đỏ, ăn cùng lá ngải rồi nhấp chút nước hầm, vị bùi béo và đắng dịu hòa quyện, tạo cảm giác ngon miệng mà không cần nước chấm cầu kỳ.

5 lưu ý để lá ngải không bị đắng

Ngải cứu vốn có vị đắng tự nhiên. Những lưu ý dưới đây giúp món ăn bớt đắng gắt, dễ ăn hơn, đồng thời giữ được hương vị riêng của rau.

1. Ưu tiên lá và ngọn non

Nhặt bỏ cọng cứng, lá già, chỉ giữ phần mềm để nấu. Việc sơ chế kỹ cũng giúp tránh cảm giác xơ, dai khi ăn.

2. Chần sơ nếu không quen vị ngải

Sau khi rửa sạch, có thể chần rau rồi bỏ nước chần trước khi hầm. Không cần luộc đi luộc lại nhiều lần vì rau sẽ mất bớt hương thơm.

3. Dùng lượng rau vừa phải

Với người mới thử món này, nên bắt đầu bằng lượng ngải ít hơn mức gợi ý. Sau một lần nấu, bạn có thể điều chỉnh để vị rau phù hợp với khẩu vị gia đình.

4. Không để nước hầm cạn đặc

Nước dùng cô lại quá nhiều sẽ khiến hương vị trở nên đậm, khó ăn hơn. Dùng nồi vừa với lượng nguyên liệu, kiểm tra trong lúc hầm và thêm nước nóng khi cần.

5. Đừng thêm quá nhiều đường để át vị đắng

Một nồi hầm ngon cần vị ngọt tự nhiên của trứng và chút đắng dịu của lá ngải. Nếu nước dùng vẫn quá đắng so với khẩu vị, có thể lấy bớt rau, thêm ít nước nóng rồi nêm lại, thay vì biến món ăn thành vị ngọt đường.

Với cách nấu trứng vịt lộn ngải cứu này, nên dọn món ngay sau khi hoàn thành. Bát nhỏ giữ hơi nóng, vài sợi gừng thơm và chút tiêu cay nhẹ sẽ khiến món ăn thêm hấp dẫn.