Cách nấu lẩu tôm bầu thanh ngọt, đậm đà, dễ làm tại nhà

1. Chuẩn bị nguyên liệu

500g tôm tươi (có thể dùng tôm sú hoặc kết hợp tôm đồng)

1 quả bầu non (khoảng 600g - 1kg tùy khẩu phần)

200g - 300g giò sống hoặc mọc

Hành tím, tỏi, gừng, hành lá

Rau ăn kèm: Rau mồng tơi, rau muống, nấm các loại (nấm kim châm, nấm đùi gà...)

Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn

Bún tươi ăn kèm

Tùy sở thích từng nhà mà người ta có thể kết hợp món lẩu tôm bầu với nhiều loại rau, thịt khác nhau cho đa dạng và đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: My Nguyễn

2. Cách nấu lẩu tôm bầu ngon

Sơ chế nguyên liệu

Tôm mua về bạn đem rửa sạch, cắt bớt phần râu và đuôi, sau đó lột vỏ một phần tôm để lấy thịt băm nhỏ hoặc trộn chung với giò sống làm mọc tôm nhồi bầu/mọc viên.

Còn phần đầu và vỏ tôm cũng được giữ lại, tận dụng để làm nước lẩu cho có vị ngọt thanh tự nhiên.

Tiếp đến, bạn gọt vỏ quả bầu, bỏ ruột già nếu quả to, sau đó rửa sạch rồi thái mỏng hoặc bào thành sợi vừa ăn.

Các loại rau nhúng lẩu và nấm cũng được nhặt, rửa và ngâm nước muối loãng khoảng 15 - 20 phút rồi vớt ra, để ráo.

Nếu tự làm mọc, bạn chỉ cần trộn đều giò sống với phần tôm băm (hoặc giò sống với mộc nhĩ băm nhỏ), nêm chút tiêu, hành tím băm nhuyễn rồi vo thành từng viên nhỏ vừa ăn.

Cách nấu nước lẩu

Bạn bắc nồi lên bếp, làm nóng ít dầu ăn hoặc mỡ lợn rồi phi thơm hành tím băm.

Tiếp đến, bạn cho phần đầu và vỏ tôm (đối với tôm sú có kích thước lớn) hoặc nước cốt tôm xay (nếu dùng tôm đồng, bạn xay nhuyễn vỏ tôm rồi lọc lấy nước cốt) vào nồi đun sôi, nêm nếm gia vị muối, hạt nêm, nước mắm vừa ăn.

Khi hỗn hợp nước sôi, bạn dùng muôi nhỏ hớt hết phần bọt nổi lên để nước lẩu trong và thơm hơn, dậy vị ngọt thanh hấp dẫn.

Thành phẩm

Khi thưởng thức, bạn lần lượt cho mọc và tôm tươi vào nhúng trước, thấy mọc nổi lên là chín tới, có thể thưởng thức.

Việc cho các nguyên liệu này vào trước giúp nước lẩu thêm ngọt thanh hơn. Đây cũng là loại thực phẩm lâu chín hơn rau, nấm.

Sau đó, bạn tiếp tục nhúng bầu và nấm vào cho ngọt nước, tiếp đến mới nhúng các loại rau.

Bạn canh thời gian vừa đủ rồi vớt ra và thưởng thức. Rau, tôm tránh nhúng nước lẩu sôi quá lâu để giữ được vị ngon ngọt ban đầu.

Nước lẩu tôm bầu có vị ngọt thanh tự nhiên, thịt tôm săn chắc kết hợp với miếng bầu giòn giòn, đủ thành bữa ngon "đổi gió" cho cả gia đình thưởng thức. Ảnh: Hạnh Trịnh

3. Lưu ý để nồi lẩu tôm bầu thanh ngọt

Khi chọn nguyên liệu:

Tôm: Nên chọn tôm đồng hoặc tôm sú còn tươi sống, vỏ sáng bóng, trong suốt, không bị xỉn màu.

Bầu: Chọn quả có vỏ xanh tươi, cuống mới cắt, không bị già, héo hoặc có vết thâm. Bạn tránh chọn quả bầu quá to vì bên trong thường bị xốp và nhiều hạt.

Đồ nhúng kèm: Ưu tiên các loại thịt có vị ngọt thanh tự nhiên như thịt lợn, mọc tôm, chả cá thác lác… và các loại rau ăn kèm như mồng tơi, rau muống, bắp cải...

Khi chế biến:

Khi đun nước lẩu từ nước cốt tôm xay, bạn nên đun từ nước lạnh ở mức lửa vừa và khuấy nhẹ nhàng theo một chiều để gạch/riêu tôm nổi lên mà không bị dính đáy nồi.

Tránh để nước lẩu sôi bùng lên làm hỏng hết phần gạch/riêu tôm.

Khi riêu nổi, bạn vớt ra bát riêng và phi thơm cùng hành khô băm, sau đó mới cho lại vào nước lẩu.

Khác với lẩu cua, nước lẩu tôm bầu thiên về vị thanh ngọt tự nhiên nên bạn chỉ cần nêm nếm mắm, gia vị, không nên cho dấm mẻ để tránh làm mất vị nguyên bản của món ăn.

Khi thưởng thức

Bên cạnh đó, bạn không nên để tôm hoặc bầu ngâm trong nước lẩu quá lâu vì thịt tôm dễ bị khô xác và mất đi độ ngọt, còn bầu nhanh chín mềm nhũn, giảm độ giòn và bớt ngon.

Khi ăn, bạn không nên nhúng toàn bộ rau (bầu, mướp, mồng tơi, nấm...) vào nồi cùng một lúc khiến rau bị chín nhũn và làm nước lẩu bị đục. Tốt nhất là ăn đến đâu nhúng rau đến đó.

Vì món ăn chế biến phần lớn từ tôm nên người có tiền sử dị ứng với hải sản hoặc dị ứng tôm nên thận trọng, cân nhắc trước khi thưởng thức.