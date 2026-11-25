Ngân hàng "gánh" hơn nửa nguồn vốn cho nền kinh tế

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động do Báo Nhân Dân tổ chức ngày 25/11, TS. Nguyễn Hải Nam - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho biết nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 ước khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm gần 14%, còn khu vực tư nhân trong nước dự kiến đóng góp khoảng 56%.

Theo ông Nam, để đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên và phát hành trái phiếu Chính phủ, cần khai thác hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn lực tại doanh nghiệp nhà nước. Với khu vực tư nhân, cần mở rộng các kênh huy động qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, cũng như vay vốn quốc tế…

Một trong những thách thức lớn hiện nay là cơ cấu nguồn vốn hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho biết trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50-52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp 3-4%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10-11% và trái phiếu Chính phủ khoảng 10%.

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV. Ảnh: Thành Đạt.

Theo ông Lực, thị trường vốn chưa phát huy đầy đủ vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn. Trong khi nhu cầu đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghệ và sản xuất ngày càng lớn, việc dựa chủ yếu vào tín dụng ngân hàng sẽ tạo thêm áp lực cho hệ thống tổ chức tín dụng.

Một giải pháp được ông Lực đề cập là phát triển hệ thống các quỹ đầu tư. So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, thị trường quỹ đầu tư của Việt Nam còn hạn chế cả về quy mô tài sản quản lý và khả năng huy động vốn.

Muốn hút vốn ngoại, thị trường phải có thêm hàng hóa tốt

Bên cạnh nguồn lực trong nước, vay vốn nước ngoài là một hướng bổ sung đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn trong nước chịu áp lực.

Theo ông Cấn Văn Lực, ngày 11/11, Thủ tướng đã nâng hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp từ 6,1 tỷ USD lên 10 tỷ USD trong năm 2026, tăng khoảng 62%. Đồng thời, tốc độ tăng vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp được phép tối đa 30%/năm. Điều này cho phép doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn nước ngoài.

Theo ông Lực, dư địa vay nước ngoài của Việt Nam vẫn còn lớn. Tỷ lệ dư nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP cuối năm trước ở mức 32%, trong khi trần được Quốc hội cho phép là 50%.

“Ngay cả khi hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của khối doanh nghiệp tăng lên 10 tỷ USD trong năm nay, tỷ lệ này cũng chỉ ở khoảng 34-35%, vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Dư địa huy động nguồn vốn vay nước ngoài theo hướng này còn tương đối lớn”, ông Lực phân tích.

Ông Quan Đức Hoàng - thành viên Hội đồng chiến lược Ngân hàng Việt Á - cũng cho rằng nguồn vốn quốc tế rất dồi dào, thách thức lớn nằm ở khả năng tiếp cận và đáp ứng tiêu chuẩn của nhà đầu tư. Doanh nghiệp không nên chỉ tìm kiếm vốn giá rẻ mà cần lựa chọn nguồn vốn phù hợp về thời điểm, kỳ hạn và điều kiện cam kết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán Mirae Asset - nhấn mạnh, nâng cao xếp hạng tín nhiệm là một trong những cách để doanh nghiệp, ngân hàng Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ quốc tế.

Theo ông Tuấn Anh, các quỹ bảo hiểm lớn sẵn sàng đầu tư nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu bằng USD tại thị trường nước ngoài, đáp ứng quy định pháp luật và có xếp hạng tín nhiệm cao thông qua cơ chế bảo lãnh.