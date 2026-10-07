Cách nào giúp phường gần 44.000 dân hoàn thành sớm mục tiêu khám sức khỏe?

Người dân TPHCM được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Tối 7/10, Sở Y tế TPHCM cho biếtđến ngày 6/10, phường Phước Thắng đã ghi nhận 43.909 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc xác nhận đã khám, đạt 100,01% so với quy mô dân số 43.904 người.

Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia

Sở Y tế TPHCM cũng cho biết, tại phường Phước Thắng, việc khám sức khỏe toàn dân không chỉ được triển khai bằng những kế hoạch, chỉ tiêu mà được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sát với từng nhóm người dân.

Chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, đưa hoạt động khám sức khỏe đến gần người dân và chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đặc biệt, với người cao tuổi, người khó di chuyển, phường phối hợp với các lực lượng tại khu phố và các đoàn thể hỗ trợ đưa đón, dìu đỡ người dân đến điểm khám.

Trưởng khu phố, các đoàn thể và lực lượng tham gia chương trình trực tiếp vận động, hướng dẫn người dân; đồng thời kết nối với các cơ sở y tế ngoài công lập để bổ sung nguồn lực phục vụ khám sức khỏe.

Cách làm này giúp giảm những trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là với những người cần được quan tâm nhiều hơn. Khi người dân được hỗ trợ thuận tiện, nhiều người đã chủ động tham gia và tiếp tục vận động người thân, hàng xóm cùng đi khám.

Không chỉ tập trung vào việc đạt chỉ tiêu, phường Phước Thắng xác định sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để chương trình đạt hiệu quả thực chất. Chính quyền địa phương phân công, phối hợp các lực lượng, bám sát từng khu dân cư, rà soát những trường hợp chưa tham gia để tiếp tục vận động, hỗ trợ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 6/10, phường Phước Thắng ghi nhận 43.909 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc xác nhận đã khám, đạt 100,01% so với quy mô dân số 43.904 người.

Trong số này có 42.844 người được khám sức khỏe, 766 người được khám sàng lọc và 299 người được xác nhận đã khám.

Kết quả trên cho thấy sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành y tế, Mặt trận, các đoàn thể, khu phố và các lực lượng liên quan. Trong đó, vai trò của người đứng đầu được thể hiện qua việc trực tiếp quan tâm, chỉ đạo, huy động nguồn lực và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Một kinh nghiệm rất đáng được lan tỏa

Theo Sở Y tế TPHCM, những nỗ lực của phường Phước Thắng trong thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân là đáng ghi nhận. Đây là địa phương có hơn 43.000 dân nhưng đã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, qua đó cho thấy hiệu quả của việc tổ chức chương trình theo hướng sát dân, thuận tiện cho dân và huy động nhiều lực lượng cùng tham gia.

Thực tiễn tại Phước Thắng cũng cho thấy một kinh nghiệm rất đáng được lan tỏa: khi người đứng đầu trực tiếp quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, biết huy động các nguồn lực phù hợp và tổ chức những cách làm sát dân, thuận tiện cho dân, nhất là chủ động hỗ trợ những người cao tuổi, người khó đi lại, thì một chủ trương lớn sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại kết quả thiết thực.

Sở Y tế TPHCM cho biết hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân không phải là điểm kết thúc. Thời gian tới, kết quả khám cần tiếp tục được sử dụng để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, phân nhóm nguy cơ, theo dõi người mắc bệnh mạn tính, tư vấn và can thiệp sớm, đồng thời kết nối điều trị khi cần thiết.

Tính đến nay, tại TPHCM đã có 2 xã, phường hoàn thành sớm mục tiêu khám sức khỏ cho người dân, trong đó có xã đảo Thạnh An với 2.950 người dân trên xã đảo và Phường Phước Thắng với 43.909 người dân.