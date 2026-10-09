Cách nâng ô tô an toàn để tránh tai nạn nghiêm trọng

Nâng ô tô là thao tác phổ biến khi thay dầu, kiểm tra hoặc sửa chữa, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện an toàn. Việc sử dụng kích và giá đỡ phù hợp cùng các biện pháp phòng ngừa là điều cần thiết để tránh nguy hiểm khi làm việc dưới gầm xe.

Việc sử dụng kích và giá đỡ đúng vị trí giúp nâng ô tô an toàn, tránh nguy cơ tai nạn khi sửa chữa dưới gầm xe. Ảnh: AI Nguồn: The Drive

Có nhiều lý do để nâng ô tô như thay dầu, xoay lốp, xả phanh hoặc thậm chí thay động cơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thiết bị nâng chuyên dụng cố định trên nền bê tông như trong các gara chuyên nghiệp. Đối với phần lớn người dùng, kích và giá đỡ là lựa chọn phổ biến nhất để nâng xe lên và tiếp cận phần gầm xe bẩn thỉu.

Việc sử dụng kích xe khá đơn giản và chi phí không cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cần có kích phù hợp với trọng lượng xe, hai giá đỡ, chèn bánh xe và một vị trí nâng xe bằng phẳng, chắc chắn. Những bước này giúp tránh tai nạn khi nâng xe và bảo vệ người thực hiện.

Không phải tất cả các loại kích đều giống nhau, mỗi loại có giới hạn tải trọng riêng. Do đó, người dùng cần biết chính xác trọng lượng xe của mình để chọn thiết bị phù hợp. Tương tự, giá đỡ cũng có giới hạn tải trọng khác nhau và phải được lựa chọn tương thích.

Chèn bánh xe là bước quan trọng để ngăn xe lăn khi nâng. Đặc biệt khi nâng phần sau xe, phanh tay chỉ tác động lên bánh sau nên chèn bánh phía trước là cần thiết để giữ xe cố định.

Quá trình nâng xe phải thực hiện từ từ và kiểm soát chặt chẽ để tránh trượt hoặc lệch vị trí. Kích nên đặt dưới khung xe tại các điểm được nhà sản xuất chỉ định trong sách hướng dẫn sử dụng.

Sau khi kích nâng đến độ cao mong muốn, cần đặt giá đỡ dưới các điểm chịu lực chắc chắn như khung xe hoặc gầm máy. Sau đó từ từ hạ kích để xe tựa lên giá đỡ, đảm bảo xe đứng vững trước khi làm việc dưới gầm.

Không bao giờ được làm việc hoặc bò dưới xe chỉ được nâng bằng kích mà không có giá đỡ. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh nguy hiểm do xe có thể rơi bất ngờ.

Khi nâng xe, nếu nghe thấy tiếng nứt hoặc lạo xạo từ kích, giá đỡ hoặc xe, cần dừng ngay để kiểm tra. Ngoài ra, không đặt bất kỳ bộ phận cơ thể hoặc vật dụng nào dưới xe trong quá trình nâng.

Với những xe có trọng lượng lớn, việc sử dụng thanh đòn dài để tăng lực bơm kích sẽ giúp thao tác nhẹ nhàng hơn. Nếu không có chèn bánh chuyên dụng, có thể dùng vật nặng để chèn bánh nhưng phải đảm bảo chắc chắn.

Thông thường kích xe chỉ nâng được một bánh tại một thời điểm. Nếu công việc yêu cầu nâng nhiều bánh, cần thực hiện lần lượt từng bánh và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng bước.