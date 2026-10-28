Cách mở nắp capo khi bình ắc quy chết hoàn toàn và xe bị khóa cứng toàn bộ cửa

Bình ắc quy ô tô hết điện có thể khiến cửa xe bị khóa cứng và không thể mở nắp capo để kiểm tra hoặc thay thế. Tuy nhiên, với một số mẹo đơn giản, người dùng vẫn có thể mở được nắp capo dù hệ thống điện không hoạt động.

Mở nắp capo xe khi bình ắc quy hết điện giúp kiểm tra và xử lý sự cố nhanh chóng dù cửa bị khóa cứng. Ảnh: SlashGear

Khi bình ắc quy ô tô bị chết hoàn toàn, nhiều mẫu xe hiện đại có thể gặp khó khăn trong việc mở nắp capo do hệ thống điện tử không hoạt động. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng vì chìa khóa điều khiển từ xa (key fob) thường được trang bị chìa khóa cơ ẩn bên trong.

Để lấy chìa khóa cơ, người dùng chỉ cần lật mặt sau của key fob và tìm công tắc hoặc cần gạt để nhả chìa khóa ra. Sau đó, mở cửa xe bằng chìa khóa cơ này và tìm cần gạt mở nắp capo nằm dưới bảng điều khiển bên tài xế. Kéo cần gạt này sẽ nghe tiếng nắp capo bật lên.

Tiếp theo, người dùng cần thận trọng với chốt an toàn bên dưới nắp capo. Khi tìm thấy, hãy đẩy chốt sang một bên để mở nắp hoàn toàn. Nếu xe có khóa ngoài dưới nắp capo, chìa khóa cơ có thể dùng để mở khóa này trước khi nâng nắp lên.

Trong trường hợp xe không có cần gạt mở nắp capo cơ học, người dùng có thể sử dụng nguồn điện ngoài để cấp điện tạm thời cho hệ thống điện dưới bảng điều khiển, từ đó kích hoạt cơ chế mở nắp capo điện tử.

Nếu mọi cách trên không hiệu quả, có thể dùng tua vít đầu dẹt dài để cạy nhẹ chốt nắp capo, tuy nhiên cần thực hiện cẩn thận để tránh làm hỏng các chi tiết. Trước khi thực hiện, người dùng nên tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng của xe để đảm bảo an toàn và đúng quy trình.

Ngoài ra, không phải lúc nào bình ắc quy chết mới là nguyên nhân khiến xe không mở được. Đôi khi, pin trong key fob cũng hết điện, khiến tín hiệu điều khiển không hoạt động. Với những xe có nút bấm khởi động, key fob thường tích hợp chip bảo mật hoạt động ngay cả khi pin yếu.

Để kiểm tra, người dùng có thể đặt key fob gần nút khởi động và thử bật máy. Nếu xe khởi động được, nguyên nhân là do pin key fob yếu. Lúc này, việc thay pin cho key fob theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng sẽ giúp khắc phục sự cố.

Để tránh gặp phải tình trạng tương tự, người dùng nên thay pin key fob định kỳ khoảng 2 năm một lần và tránh để key fob gần các thiết bị điện tử khác hoặc trong xe khi không sử dụng, nhằm hạn chế hao pin nhanh.