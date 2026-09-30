Cách mở cửa xe khi bị khóa nhốt chìa bên trong: 6 cách đơn giản

Việc bị khóa xe trong khi chìa khóa vẫn còn bên trong là tình huống phổ biến nhưng không nên cố gắng phá khóa để tránh gây hư hỏng. Thay vào đó, người dùng nên kiểm tra kỹ các cửa và cốp xe xem có cửa nào chưa khóa, sử dụng chìa phụ hoặc tính năng mở khóa từ xa nếu có, hoặc gọi dịch vụ cứu hộ và thợ khóa chuyên nghiệp khi cần thiết.

Trường hợp có người hoặc vật nuôi bị nhốt bên trong, cần liên hệ ngay với cơ quan cứu hộ khẩn cấp.

Người đàn ông lo lắng khi chìa khóa xe bị khóa bên trong, cần tìm cách mở cửa an toàn. Ảnh: Gfx

Khi phát hiện mình bị khóa ngoài xe trong khi chìa khóa vẫn còn bên trong, điều quan trọng nhất là không nên cố gắng dùng lực để mở cửa vì có thể gây hư hại cho phần viền cửa, lớp sơn hoặc hệ thống khóa.

Bước đầu tiên nên làm là kiểm tra tất cả các cửa và cốp xe để tìm cửa nào chưa được khóa. Nhiều trường hợp cửa phụ hoặc cốp có thể mở được mà không cần dùng chìa khóa, giúp tránh tổn thất không đáng có.

Nếu có chìa khóa dự phòng, hãy sử dụng để mở cửa. Ngoài ra, nhiều dòng xe hiện đại hỗ trợ tính năng mở khóa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại, đây là giải pháp tiện lợi và an toàn.

Trong trường hợp không có chìa phụ hoặc không thể mở khóa từ xa, dịch vụ cứu hộ trên đường hoặc thợ khóa chuyên nghiệp là lựa chọn tiếp theo. Họ có thiết bị chuyên dụng để mở cửa mà không làm hư hại xe.

Nếu có người hoặc vật nuôi bị nhốt bên trong xe, đây là tình huống khẩn cấp cần gọi ngay cho lực lượng cứu hộ hoặc cảnh sát để được hỗ trợ kịp thời, tránh nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Việc ưu tiên sử dụng các phương án hợp pháp và nhẹ nhàng sẽ giúp tránh được chi phí sửa chữa cao do hư hỏng cửa hoặc hệ thống khóa. Đồng thời, luôn chuẩn bị chìa khóa dự phòng hoặc tìm hiểu tính năng mở khóa từ xa để phòng ngừa sự cố.