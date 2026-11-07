Cách mạng Tháng Mười Nga: Ngọn đuốc soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Tháng 2/1917 (theo lịch Nga cũ), chống lại lệnh của Sa hoàng đàn áp phong trào biểu tình, binh lính của Trung đoàn Bảo vệ cuộc sống Volynsky đã đứng về phía V.I.Lenin và đảng Bolshevik trong cuộc Cách mạng Tháng Hai - tiền đề quan trọng dẫn tới của cuộc Cách mạng Tháng Mười. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Đêm 7/11/1917, pháo trên Chiến hạm Rạng Đông đồng loạt phát hiệu lệnh tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại thành phố Petrograd. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Xô Viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô Viết do V.I.Lenin đứng đầu. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Tháng 12/1920, tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các đồng chí khác thông qua nghị quyết thành lập Đảng Cộng sản Pháp và nhập Quốc tế thứ ba. Từ năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những hoạt động của Đảng xã hội Pháp, tham gia hoạt động của những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Báo Le Paria (Người cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc sáng lập trong những năm Người hoạt động ở Pháp để lên án chế độ thực dân. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (người đầu tiên bên trái hàng ngồi) chụp ảnh với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản của tại Moskva, từ 17/6 - 8/7/1924. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Phong trào đấu tranh cách mạng trong giai đoạn 1930 -1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh đã bùng nổ là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/12/1944, Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập ở Cao Bằng do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy, tạo ra một cục diện mới trên mặt trận đấu tranh vũ trang cách mạng. (Ảnh: TTXVN)

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong ảnh: Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu chiếm Bắc Bộ phủ trong Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập,” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

. Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, viết nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.” Trong ảnh: Lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, chiều 7/5/1954, báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I.Lenin ở Điện Kremli, trong chuyến thăm chính thức Liên Xô (13/7/1955). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Lăng viếng V.I. Lenin, ngày 2/11/1957, trong chương trình tham dự Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế tại Liên Xô. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Xác máy bay B-52 bị tên lửa phòng không bắn rơi vào 23h ngày 27/12/1972 trên phố Hoàng Hoa Thám trong chiến dịch bảo vệ Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định tinh thần bất khuất của quân dân Thủ đô Hà Nội và lịch sử dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)

Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Xe tăng quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, ghi dấu lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)

Ngày 20/9/1977, Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, mốc son lịch sử, đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức lớn nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ. (Ảnh: TTXVN)

Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước. Trong ảnh: Nhân dân Thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước (5/1983). (Ảnh: TTXVN)

Liên Xô luôn đi đầu trong việc giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Cầu Thăng Long được khởi công xây dựng ngày 26/11/1974, thành ngày 9/5/1985, là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Xô. (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)

Liên Xô luôn đi đầu trong việc giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Ngày 23/7/1980, chuyến bay của hai nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và V.V. Gorbatko thể hiện sự hợp tác toàn diện và tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng và nhân dân hai nước, đặt cơ sở cho công cuộc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ ở Việt Nam. (Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN)

Nhà máy thủy điện Hòa Bình lớn nhất Đông Nam Á với công suất 1920MW, được khởi công xây dựng năm 1979 từ nguồn viện trợ của Liên xô, khánh thành năm 1991, góp phần quan trọng khôi phục kinh tế đất nước sau chiến tranh. (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)

Nhà máy thủy điện Hòa Bình lớn nhất Đông Nam Á với công suất 1920MW, được khởi công xây dựng năm 1979 từ nguồn viện trợ của Liên xô, khánh thành năm 1991, góp phần quan trọng khôi phục kinh tế đất nước sau chiến tranh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Kinh tế tăng trưởng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước phát triển. Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp chủ yếu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khởi đầu là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (thành lập năm 1981), xí nghiệp liên doanh đầu tiên và lớn nhất giữa Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, là biểu tượng lâu đời của tình hữu nghị Việt-Nga. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Bốc xếp gạo xuất khẩu của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại cảng Sài Gòn. Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo lần đầu tiên vào năm 1989, đánh dấu mốc quan trọng chuyển từ tình trạng thiếu lương thực sang xuất khẩu. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Từ một vùng đất phèn, mặn, sản xuất nông nghiệp kém phát triển, từ năm 1988 đến nay, nhờ chính sách đầu tư khai thác, phát triển của Nhà nước, vùng Tứ giác Long Xuyên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, trở thành vùng trọng yếu về sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong thời kỳ Đổi mới, Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với tình hình đất nước, đề ra các giải pháp đột phá trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam trên quan điểm “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai,” đưa quan hệ song phương phát triển về mọi mặt. (Ảnh: The White House/TTXVN phát)

Trong thời kỳ Đổi mới, Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với tình hình đất nước, đề ra các giải pháp đột phá trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Ngày 28/7/1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mở ra thời kỳ mới hội nhập quốc tế. (Ảnh: Trần Sơn/TTXVN)

Trong thời kỳ Đổi mới, Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với tình hình đất nước, đề ra các giải pháp đột phá trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Ngày 7/11/2006, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thực tiễn Đổi mới cho thấy, việc mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Trong ảnh: Dự án cầu Bãi Cháy với tổng vốn đầu tư 105 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản hoàn thành tháng 12/2006. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn sau Đổi mới, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước phát triển mạnh toàn diện, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Trong ảnh: Định hướng phát triển toàn diện, huyện Việt Yên (Bắc Giang) được nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới giai đoạn 2009-2019. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thực tiễn Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế tư nhân đã phát triển trên cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển, huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất. Trong ảnh: Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do Tập đoàn kinh tế tư nhân Sun Group làm chủ đầu tư, tạo mạch giao thông từ Hà Nội đến Vân Đồn, tăng cường kết nối trong tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi giới thiệu với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (2013), những hình ảnh tại Triển lãm Ảnh "Quan hệ Việt-Nga qua ống kính phóng viên TTXVN và ITAR-TASS". (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nỗ lực thực hiện nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là tập hợp sức mạnh, sự đoàn kết của toàn dân để tạo nền tảng ổn định nội bộ, đồng thời tạo xung lực chiến thắng mọi thế lực thù địch bên ngoài. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Thượng Điện, Vĩnh Bảo, Hải Phòng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 15/11/2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đảng không ngừng đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là nhiệm vụ trước mắt, vừa là vấn đề lâu dài, góp phần xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (15/1/2020). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam là thành viên (từ 1977) tin cậy, có trách nhiệm của Liên hợp quốc và có nhiều đóng góp vào sự lớn mạnh của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, minh chứng cho quyết định và con đường đúng đắn của Việt Nam ngay từ những năm tháng đầu tiên giành độc lập. Trong ảnh: Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia dựa trên sức mạnh chính nghĩa, của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trong ảnh: Lễ chào cờ tại Trường Sa (2020). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Việt Nam là thành viên (từ 1977) tin cậy, có trách nhiệm của Liên hợp quốc và có nhiều đóng góp vào sự lớn mạnh của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, minh chứng cho quyết định và con đường đúng đắn của Việt Nam ngay từ những năm tháng đầu tiên giành độc lập. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ trì phiên thảo luận mở của HĐBA về tình hình Palestine-Israel trên cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong tháng 1/2020. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga chủ yếu các mặt hàng như gạo, hàng dệt may, càphê, thủy sản, rau quả, hạt điều… trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất. Trong ảnh: Lắp ráp linh kiện điện tử xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hợp tác quân sự quốc phòng Nga-Việt không ngừng phát triển. Nga là đối tác truyền thống và tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, quốc phòng và là nhà cung cấp chính khí tài và thiết bị quân sự cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-300PMU1 được trang bị cho lực lượng phòng không của Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Không quân Việt Nam được trang bị dòng máy bay tiêm kích hiện đại Su-30MK2 của Nga sản xuất, hiện thực hóa chủ trương tiến thẳng lên hiện đại. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trực thăng của Không quân Việt Nam tại sân bay Điện Biên, chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin (quận Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga (Hà Nội, 20/6/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 07/11/2025, tại thủ đô Moskva, Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại. Tham dự có Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyunagov cùng đông đảo quần chúng và người dân. Trong ảnh: Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov phát biểu tại lễ mít tinh. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8/9/2026, tại Thủ đô Moskva, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrey Belousov. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 7/9/2026, tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 9/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 07 đến 09/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)