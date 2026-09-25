Cách luộc tôm không cần nước ngọt lịm, không tanh

Tôm vốn có vị ngọt tự nhiên nhưng nếu luộc với quá nhiều nước, phần nước ngọt trong thịt có thể bị hòa tan khiến tôm sau khi chín không còn đậm vị. Thay vì cho tôm vào nồi nước sôi như cách thông thường, bạn có thể áp dụng cách luộc bằng hơi nóng và lượng nước tự nhiên của tôm. Cách này khá đơn giản, giúp tôm chín đỏ đẹp, thịt săn chắc, ngọt đậm mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng.

Cách chọn tôm tươi

Muốn món tôm luộc ngon thì trước hết phải chọn được tôm tươi. Nên ưu tiên những con tôm có thân hơi cong tự nhiên, vỏ trong, sáng bóng, phần đầu vẫn gắn chắc với thân. Tôm tươi thường có chân và râu còn nguyên, khi cầm lên cảm nhận được độ săn chắc chứ không mềm nhũn.

Bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào thân tôm. Nếu thịt có độ đàn hồi, nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu thì thường là tôm còn tươi. Tôm không nên có lớp nhớt bất thường hoặc mùi hôi, chua.

Nên chọn tôm còn sống thì chế biến mới ngon. Ảnh minh họa.

Nếu mua tôm sống, nên chọn những con còn bơi khỏe, phản ứng nhanh khi chạm vào. Ngược lại, những con có vỏ xỉn màu, đầu lỏng, thân mềm hoặc có mùi tanh nồng thường đã để lâu, khi chế biến dễ bị bở và không còn vị ngọt tự nhiên.

Cách thực hiện chi tiết như sau:

Nguyên liệu

500g tôm tươi

1 củ gừng

2–3 cây sả

1 thìa cà phê muối

1/2 thìa cà phê đường

Vài lát ớt nếu thích

1–2 thìa rượu trắng hoặc bia, tùy chọn

Sơ chế tôm

Tôm mua về rửa nhẹ dưới vòi nước, có thể ngâm nhanh với nước muối loãng rồi rửa lại và để thật ráo. Dùng kéo cắt bớt phần râu, chân nếu cần. Phần chỉ lưng có thể lấy bỏ để tôm sạch và khi ăn không bị vướng.

Một lưu ý nhỏ là không nên ngâm tôm trong nước quá lâu. Tôm đã ngấm nhiều nước khi chế biến có thể kém săn chắc và vị ngọt cũng giảm đi.

Cách luộc tôm không cần nước

Gừng rửa sạch, thái thành những lát mỏng. Sả đập dập, cắt khúc. Cho một lớp sả và gừng xuống đáy nồi, sau đó xếp tôm lên trên.

Rắc một chút muối và đường lên tôm. Nếu thích tôm thơm hơn, bạn có thể thêm vài lát ớt và 1–2 thìa rượu trắng hoặc một chút bia. Không cần đổ thêm nước vào nồi.

Đậy kín nắp rồi bật bếp ở mức vừa. Khi nồi nóng, tôm sẽ tiết ra một lượng nước tự nhiên, kết hợp với hơi nóng trong nồi để làm chín tôm. Nhờ không luộc ngập trong nước, phần thịt tôm vẫn giữ được vị ngọt đậm và ít bị nhạt.

Trong quá trình chế biến, nên hạn chế mở nắp để hơi nóng không thoát ra ngoài. Khi tôm chuyển sang màu đỏ cam, thân cong lại và phần thịt bên trong chuyển sang màu đục là tôm đã chín.

Thành phẩm cực kỳ ngon ngọt. Ảnh minh họa.

Không nên luộc tôm quá lâu

Tùy kích thước tôm, thời gian làm chín thường khoảng 5–7 phút. Tôm vừa chín tới nên được lấy ra ngay để tránh bị khô, dai.

Một trong những nguyên nhân khiến tôm luộc không ngon là đun quá lâu với nhiệt độ cao. Khi đó, thịt tôm dễ mất nước, trở nên dai và vị ngọt tự nhiên cũng giảm đáng kể.

Bí quyết để tôm không bị tanh

Ngoài việc chọn tôm tươi, gừng và sả là hai nguyên liệu rất phù hợp để tạo mùi thơm cho món tôm. Tôm cũng cần được để thật ráo trước khi chế biến để tránh lượng nước dư thừa làm món ăn bị nhạt.

Quan trọng nhất là tôm phải được làm chín vừa tới. Tôm tươi, chế biến đúng thời gian sẽ có thịt săn, ngọt và thơm. Khi ăn có thể chấm cùng muối tiêu chanh, muối ớt xanh hoặc nước chấm hải sản tùy khẩu vị.

Với cách làm này, bạn không cần sử dụng một nồi nước lớn nhưng vẫn có được đĩa tôm luộc đỏ đẹp, thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và thơm, hạn chế mùi tanh. Đây cũng là cách đơn giản để giữ được hương vị nguyên bản của tôm mà không cần nêm nếm quá nhiều.