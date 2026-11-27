Trong lúc ngâm, nếu nước bẩn nhiều thì thay nước. Ngâm giúp ốc nhả bớt cặn bẩn, nhưng không thay thế cho việc rửa sạch và nấu chín kỹ.

Ốc mua về nhặt bỏ con chết, vỏ vỡ hoặc có mùi bất thường. Rửa qua vài lần để trôi bùn đất bên ngoài, sau đó ngâm trong nước vo gạo mới khoảng 2-3 giờ.

Sả bóc bỏ bẹ già, rửa sạch, đập dập rồi cắt khúc. Gừng rửa sạch, thái lát, lá chanh để nguyên vò nhẹ. Mỗi loại chỉ cần lượng vừa phải để hương thơm quyện vào thịt ốc, không át vị ngọt tự nhiên.

Chuẩn bị nguyên liệu luộc cùng ốc nhồi Cách luộc ốc nhồi không bị nhớt Mẹo chọn ốc nhồi ngon

Bước 2: Chà vỏ, rửa sạch quanh miệng ốc

Vớt ốc sang chậu nước sạch, dùng bàn chải chà rong rêu và bùn bám trên vỏ, chú ý các rãnh xoắn và quanh miệng. Rửa nhiều lần, thay nước đến khi không còn cặn bẩn rõ rệt.

Không cần chặt đuôi ốc khi luộc nguyên con. Cũng không nên đập, xóc mạnh làm vỡ vỏ, lẫn mảnh vụn vào nồi.

Bước 3: Xếp nguyên liệu vào nồi

Lót sả, gừng và một phần lá chanh dưới đáy, cho ốc lên trên. Thêm muối, nước sạch và phần lá chanh còn lại rồi đậy nắp.

Ốc sẽ tiết thêm nước khi nấu nên không cần đổ ngập. Tuy vậy, vẫn phải có đủ nước tạo hơi và tránh cháy đáy; không để nồi cạn trong lúc luộc.

Bước 4: Luộc chín, hạn chế đảo nhiều

Đun đến khi nước sôi, mở nắp và đảo nhẹ một lượt để ốc nóng đều, sau đó tiếp tục nấu. Không xếp quá đầy nồi khiến những con phía trên khó nhận đủ nhiệt.

Khi nhiều con đã bung mày, khều thử một con lớn để kiểm tra phần thịt dày bên trong. Thịt cần chín hoàn toàn, săn đều, không còn phần sống trong. Không chỉ thấy mày ốc bong là tắt bếp, bởi kích thước ốc, lượng nước và số lượng mỗi mẻ đều ảnh hưởng đến thời gian chín.

Khi ốc đã chín, tắt bếp, dùng nóng. Tránh đun kéo dài khiến thịt co lại, dai và khó khều.

Bước 5: Pha nước chấm, thưởng thức

Có thể pha theo tỷ lệ tham khảo: một phần nước mắm, một phần đường, một phần nước cốt quất và ba phần nước lọc. Hòa tan đường với nước ấm, để nguội bớt rồi thêm các nguyên liệu còn lại, nếm lại theo độ mặn của nước mắm.

Cho gừng, tỏi, ớt giã nhỏ cùng sả và lá chanh thái mảnh vào sau cùng. Bát nước chấm vừa miệng có vị mặn ngọt cân đối, chua dịu, cay ấm, thơm rõ mùi gừng.

Khi ăn, bỏ mày, dùng que khều ghim chắc vào phần thịt ở miệng ốc, xoay nhẹ theo chiều vỏ rồi kéo từ từ. Tránh giật mạnh làm đứt thịt. Bỏ phần cuối ruột sẫm màu, thưởng thức phần thịt đã chín kỹ.

Mẹo chọn ốc nhồi ngon

- Ưu tiên ốc còn sống, phản ứng nhanh: Chạm nhẹ vào mày ốc, con còn sống thường co lại. Chọn những con vỏ nguyên vẹn, cầm chắc tay, không có mùi hôi. Với con nằm im, cần kiểm tra thêm phản ứng và mùi trước khi mua.

- Quan sát mày và độ đầy của miệng ốc: Ốc béo thường có mày nằm gần miệng vỏ, phần thịt trông đầy. Những con mày tụt sâu có thể gầy hoặc yếu cần xem xét kỹ.

- Chọn kích thước tương đối đồng đều: Một mẻ ốc cùng cỡ sẽ dễ canh độ chín hơn. Không nhất thiết chọn con thật lớn; độ tươi và chất lượng thịt quan trọng hơn kích thước.

Nếu thấy ốc nổi, hãy tách ra kiểm tra phản ứng, mùi và tình trạng thịt. Loại bỏ những con có dấu hiệu chết hoặc bất thường trước khi nấu. Ốc ngon sau khi luộc có thịt đầy, giòn, ngọt, thoảng hương sả gừng. Khâu chọn và làm sạch giúp món ăn bớt mùi bùn; luộc chín đúng mức giúp giữ được miếng thịt săn ngon, dễ khều.