Cách luộc ốc nhồi không bị nhớt, thịt giòn ngọt, dễ rút ruột
Nồi ốc nhồi vừa mở vung đã thơm mùi sả, gừng và lá chanh. Khều miếng thịt ốc béo đầy, chấm vào bát nước mắm chua cay, vị giòn ngọt càng thêm hấp dẫn. Cách luộc ốc nhồi ngon là cần làm sạch kỹ và canh độ chín phù hợp.
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Chuẩn bị nguyên liệu luộc cùng ốc nhồi
Cách luộc ốc nhồi không bị nhớt
Mẹo chọn ốc nhồi ngon
Chuẩn bị nguyên liệu luộc cùng ốc nhồi
Nguyên liệu cho khoảng 3-4 người ăn gồm:
- Ốc nhồi: 1kg
- Sả: 4-5 nhánh
- Lá chanh: 5-6 lá, có thể thay bằng vài lá bưởi sạch
- Gừng: 1 nhánh nhỏ
- Muối: khoảng nửa thìa cà phê
- Nước sạch: khoảng 100-150ml, điều chỉnh theo nồi
- Nước vo gạo mới để ngâm ốc
- Phần nước chấm cần nước mắm, đường, quất hoặc chanh, gừng, tỏi, ớt và một ít lá chanh thái chỉ
Sả bóc bỏ bẹ già, rửa sạch, đập dập rồi cắt khúc. Gừng rửa sạch, thái lát, lá chanh để nguyên vò nhẹ. Mỗi loại chỉ cần lượng vừa phải để hương thơm quyện vào thịt ốc, không át vị ngọt tự nhiên.
Cách luộc ốc nhồi không bị nhớt
Bước 1: Ngâm ốc nhả bùn
Ốc mua về nhặt bỏ con chết, vỏ vỡ hoặc có mùi bất thường. Rửa qua vài lần để trôi bùn đất bên ngoài, sau đó ngâm trong nước vo gạo mới khoảng 2-3 giờ.
Trong lúc ngâm, nếu nước bẩn nhiều thì thay nước. Ngâm giúp ốc nhả bớt cặn bẩn, nhưng không thay thế cho việc rửa sạch và nấu chín kỹ.
Bước 2: Chà vỏ, rửa sạch quanh miệng ốc
Vớt ốc sang chậu nước sạch, dùng bàn chải chà rong rêu và bùn bám trên vỏ, chú ý các rãnh xoắn và quanh miệng. Rửa nhiều lần, thay nước đến khi không còn cặn bẩn rõ rệt.
Không cần chặt đuôi ốc khi luộc nguyên con. Cũng không nên đập, xóc mạnh làm vỡ vỏ, lẫn mảnh vụn vào nồi.
Bước 3: Xếp nguyên liệu vào nồi
Lót sả, gừng và một phần lá chanh dưới đáy, cho ốc lên trên. Thêm muối, nước sạch và phần lá chanh còn lại rồi đậy nắp.
Ốc sẽ tiết thêm nước khi nấu nên không cần đổ ngập. Tuy vậy, vẫn phải có đủ nước tạo hơi và tránh cháy đáy; không để nồi cạn trong lúc luộc.
Bước 4: Luộc chín, hạn chế đảo nhiều
Đun đến khi nước sôi, mở nắp và đảo nhẹ một lượt để ốc nóng đều, sau đó tiếp tục nấu. Không xếp quá đầy nồi khiến những con phía trên khó nhận đủ nhiệt.
Khi nhiều con đã bung mày, khều thử một con lớn để kiểm tra phần thịt dày bên trong. Thịt cần chín hoàn toàn, săn đều, không còn phần sống trong. Không chỉ thấy mày ốc bong là tắt bếp, bởi kích thước ốc, lượng nước và số lượng mỗi mẻ đều ảnh hưởng đến thời gian chín.
Khi ốc đã chín, tắt bếp, dùng nóng. Tránh đun kéo dài khiến thịt co lại, dai và khó khều.
Bước 5: Pha nước chấm, thưởng thức
Có thể pha theo tỷ lệ tham khảo: một phần nước mắm, một phần đường, một phần nước cốt quất và ba phần nước lọc. Hòa tan đường với nước ấm, để nguội bớt rồi thêm các nguyên liệu còn lại, nếm lại theo độ mặn của nước mắm.
Cho gừng, tỏi, ớt giã nhỏ cùng sả và lá chanh thái mảnh vào sau cùng. Bát nước chấm vừa miệng có vị mặn ngọt cân đối, chua dịu, cay ấm, thơm rõ mùi gừng.
Khi ăn, bỏ mày, dùng que khều ghim chắc vào phần thịt ở miệng ốc, xoay nhẹ theo chiều vỏ rồi kéo từ từ. Tránh giật mạnh làm đứt thịt. Bỏ phần cuối ruột sẫm màu, thưởng thức phần thịt đã chín kỹ.
Mẹo chọn ốc nhồi ngon
- Ưu tiên ốc còn sống, phản ứng nhanh: Chạm nhẹ vào mày ốc, con còn sống thường co lại. Chọn những con vỏ nguyên vẹn, cầm chắc tay, không có mùi hôi. Với con nằm im, cần kiểm tra thêm phản ứng và mùi trước khi mua.
- Quan sát mày và độ đầy của miệng ốc: Ốc béo thường có mày nằm gần miệng vỏ, phần thịt trông đầy. Những con mày tụt sâu có thể gầy hoặc yếu cần xem xét kỹ.
- Chọn kích thước tương đối đồng đều: Một mẻ ốc cùng cỡ sẽ dễ canh độ chín hơn. Không nhất thiết chọn con thật lớn; độ tươi và chất lượng thịt quan trọng hơn kích thước.
Nếu thấy ốc nổi, hãy tách ra kiểm tra phản ứng, mùi và tình trạng thịt. Loại bỏ những con có dấu hiệu chết hoặc bất thường trước khi nấu. Ốc ngon sau khi luộc có thịt đầy, giòn, ngọt, thoảng hương sả gừng. Khâu chọn và làm sạch giúp món ăn bớt mùi bùn; luộc chín đúng mức giúp giữ được miếng thịt săn ngon, dễ khều.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cach-luoc-oc-nhoi-khong-bi-nhot-thit-gion-ngot-de-rut-ruot-2576700.html