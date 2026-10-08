Cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm trong những ngày thời tiết chuyển mùa

Những ngày giao mùa, thời tiết có sự thay đổi khá rõ giữa sáng, trưa và tối. Nhiệt độ, độ ẩm thay đổi tạo điều kiện để vi khuẩn, nấm mốc phát triển, nhất là đối với các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến hoặc thức ăn được bảo quản không đúng cách.

Khi mua, nên lựa chọn rau, củ, quả tươi, không dập nát, ưu tiên sản phẩm bảo đảm chất lượng.

Tại các chợ dân sinh, siêu thị và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh, các loại thịt, cá, hải sản, rau củ, trái cây và thực phẩm chế biến sẵn được bày bán đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự phong phú về chủng loại, việc lựa chọn thực phẩm bảo đảm chất lượng cũng đòi hỏi người tiêu dùng quan tâm hơn đến nguồn gốc, hình thức bên ngoài và điều kiện bảo quản.

Khi lựa chọn thực phẩm tươi sống, người dân nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bày bán tại các cơ sở bảo đảm điều kiện vệ sinh. Thịt tươi thường có màu sắc tự nhiên, bề mặt khô, độ đàn hồi tốt, không có mùi bất thường. Với cá và các loại thủy sản, nên chọn sản phẩm còn tươi, mắt trong, mang đỏ, thịt có độ đàn hồi và không có mùi lạ.

Đối với rau, củ, quả, nên lựa chọn những sản phẩm còn tươi, không dập nát, úng hoặc có dấu hiệu nấm mốc. Những loại rau có màu sắc bất thường, lá héo úa hoặc xuất hiện các đốm lạ cần được cân nhắc trước khi mua. Người tiêu dùng cũng nên hạn chế mua thực phẩm đã được sơ chế, cắt nhỏ nhưng không có thông tin rõ ràng về thời điểm sơ chế và điều kiện bảo quản.

Chị Trần Thị Diệp, phường Tân Giang cho biết: Gia đình tôi thường mua thực phẩm theo nhu cầu sử dụng, ưu tiên những sản phẩm tươi và lựa chọn kỹ trước khi mua. Vào thời điểm thời tiết thay đổi, tôi hạn chế mua số lượng lớn, chủ yếu mua vừa đủ để gia đình sử dụng trong thời gian ngắn.

Thịt được người dân lựa chọn kỹ, bảo đảm độ tươi và phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('7b1c06c835850ed48b273c43671895b3')

Bên cạnh việc lựa chọn, bảo quản đúng cách cũng là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng thực phẩm trong những ngày thời tiết chuyển mùa. Thực phẩm tươi sống sau khi mua về cần được sơ chế, phân loại và bảo quản sớm, tránh để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Thịt, cá và các loại thực phẩm tươi sống nếu chưa sử dụng ngay nên được chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần chế biến, cho vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm kín rồi bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tùy thời gian dự kiến sử dụng. Việc chia nhỏ thực phẩm giúp hạn chế tình trạng rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần, đồng thời thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Rau, củ, quả cũng cần được bảo quản phù hợp với từng loại. Không nên rửa tất cả rau, quả rồi mới đưa vào bảo quản trong thời gian dài bởi lượng nước còn lại có thể làm thực phẩm nhanh hỏng. Với những loại cần rửa trước khi sử dụng, nên làm sạch, để ráo và bảo quản trong dụng cụ phù hợp, tránh để rau, củ bị dập nát.

Chị Hoàng Thị Thảo, phường Nùng Trí Cao luôn duy trì thói quen phân loại thực phẩm trước khi đưa vào tủ lạnh. Thực phẩm sống được để riêng, thức ăn đã chế biến được đựng trong hộp kín và sử dụng sớm. Chị Thảo chia sẻ: Tôi thường sắp xếp thực phẩm ngay từ khi mua về giúp gia đình dễ kiểm soát lượng thực phẩm và hạn chế để quên trong tủ lạnh. Thức ăn chín cũng để riêng, đậy kín và cố gắng dùng sớm. Tôi thường kiểm tra tủ lạnh thường xuyên, nếu thấy thực phẩm có mùi hoặc dấu hiệu bất thường thì bỏ ngay, không sử dụng tiếp.

Một nguyên tắc quan trọng trong bảo quản thực phẩm là tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Các loại thịt, cá chưa chế biến cần được đựng trong hộp hoặc túi riêng, tránh để nước từ thực phẩm sống tiếp xúc với rau, quả hoặc thức ăn đã nấu chín. Dụng cụ dùng để sơ chế thịt, cá cũng cần được vệ sinh kỹ sau khi sử dụng.

Thực phẩm được phân loại, đựng trong hộp kín và sắp xếp riêng biệt trong tủ lạnh để bảo quản tốt hơn.

Trong quá trình sử dụng tủ lạnh, các gia đình nên thường xuyên kiểm tra và sắp xếp thực phẩm. Những sản phẩm mua trước nên được ưu tiên sử dụng trước; thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng cần được loại bỏ, không nên tiếp tục sử dụng hoặc cố gắng chế biến để khử mùi. Đặc biệt, người tiêu dùng cần thận trọng với thực phẩm có dấu hiệu bất thường như đổi màu, có mùi lạ, nhớt, mốc hoặc biến đổi về trạng thái. Với thực phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc không xác định được thời gian bảo quản, tốt nhất không nên sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc mua lượng thực phẩm vừa đủ, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và bảo quản đúng cách vừa giúp hạn chế lãng phí, vừa góp phần bảo đảm an toàn cho bữa ăn gia đình.

Chủ động từ khâu lựa chọn đến sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm là cách đơn giản để mỗi gia đình bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa. Khi thực phẩm được lựa chọn có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng đúng thời hạn và bảo quản phù hợp, nguy cơ thực phẩm bị hư hỏng, nhiễm khuẩn cũng được hạn chế, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng an toàn, khoa học.