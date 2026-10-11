Cách lựa chọn và ăn hồng ngâm vừa ngon vừa an toàn

Nội dung 1. Cách chọn hồng ngâm ngon, an toàn 2. Không nên ăn hồng còn xanh, chát nhiều 3. Ăn hồng với lượng vừa phải, không nên ăn khi đói 4. Nên chọn hồng ngâm đúng mùa

Hồng ngâm là loại quả quen thuộc vào mùa thu, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, chất xơ, mangan, đồng và các hợp chất phenolic. Các hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa, cùng với vitamin C, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Tuy nhiên, để tận dụng những giá trị dinh dưỡng của quả hồng và hạn chế những bất lợi, cần chú ý từ khâu lựa chọn đến cách ăn.

1. Cách chọn hồng ngâm ngon, an toàn

Khi mua hồng ngâm, nên chọn những quả còn nguyên vẹn, không bị dập nát, nứt hoặc có vết thâm nhũn. Quả hồng ngon thường có màu tương đối đồng đều, vỏ sạch, không có dấu hiệu mốc hoặc hư hỏng.

Hồng chín thường không còn những mảng xanh rõ rệt. Có thể ngửi để kiểm tra, khi quả chín thường có mùi thơm ngọt nhẹ. Phần cuống cũng là dấu hiệu dễ quan sát: ở quả chín, cuống thường khô và ôm sát quả.

Không nên chọn những quả bị rụng mất núm, có nhiều vết thâm hoặc bị dập nát. Với hồng ngâm, người tiêu dùng thông thường khó nhận biết bằng cảm quan quả được xử lý bằng nước hay bằng các chất khác. Vì vậy, nên mua tại những nơi bán uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Nếu mua phải quả còn hơi xanh, có thể để ở nơi ấm để quả chín tự nhiên. Đặt hồng gần táo hoặc chuối cũng có thể giúp thúc đẩy quá trình chín do các loại quả này giải phóng ethylene.

2. Không nên ăn hồng còn xanh, chát nhiều

Hồng chưa chín thường có vị chát rõ do chứa nhiều tanin. Ăn quá nhiều hồng, đặc biệt là hồng còn xanh và chát dễ gây khó tiêu và làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Tanin kết hợp với chất xơ và các thành phần khó tiêu khác có thể tạo thành khối bã thức ăn trong đường tiêu hóa. Tình trạng này không thường gặp ở người khỏe mạnh nhưng nguy cơ cao hơn ở những người từng phẫu thuật dạ dày, có nhu động dạ dày giảm hoặc gặp vấn đề khiến thức ăn lưu lại lâu trong đường tiêu hóa.

Không nên ăn hồng ngâm khi vỏ vẫn còn xanh và chưa khử hết chát. Ảnh: Minh Trang.

Vì vậy, không nên ăn một lượng lớn hồng còn cứng, xanh và chát. Hồng đã chín thường có vị dễ ăn hơn và lượng tanin hòa tan giảm so với quả chưa chín.

Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với quả hồng. Phản ứng có thể biểu hiện ở da hoặc gây các triệu chứng tiêu hóa. Nếu từng có biểu hiện dị ứng sau khi ăn hồng, nên tránh sử dụng loại quả này.

3. Ăn hồng với lượng vừa phải, không nên ăn khi đói

Với người trưởng thành khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn khoảng 150 - 200 g hồng mỗi ngày, tương đương trung bình một quả. Không nên ăn quá nhiều hồng trong một lần, đặc biệt là khi quả còn vị chát.

Không nên ăn hồng khi bụng đói. Trong trường hợp này, các thành phần trong quả hồng có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa, nhất là khi ăn nhiều hoặc sử dụng quả chưa chín.

Nếu không bị dị ứng, nên ăn hồng tươi trực tiếp hoặc sử dụng trong salad, sinh tố thay vì chế biến thành mứt, thạch và các món chứa nhiều đường. Quá trình xử lý nhiệt có thể làm giảm một số vitamin, trong đó có vitamin C, đồng thời làm thay đổi hàm lượng một số hợp chất thực vật trong quả.

Vỏ hồng cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa và tanin. Do đó, cần gọt vỏ để giảm lượng tanin đưa vào cơ thể.

4. Nên chọn hồng ngâm đúng mùa

Hồng có thể được sử dụng trong chế độ ăn như các loại trái cây khác, nhưng cần chú ý lựa chọn quả chín và ăn với lượng vừa phải. Trẻ dưới 3 tuổi không nên ăn nhiều hồng do hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện.

Nếu ăn hồng cùng các sản phẩm từ sữa hoặc uống nước lạnh khiến bạn đầy bụng, khó chịu, thì nên hạn chế kết hợp theo cách này. Khi chọn hồng, nên ưu tiên những quả tươi, nguyên vẹn, không bị dập nát, mốc hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Hồng thường được thu hoạch nhiều từ tháng 10 đến tháng 1. Dù hiện nay có nhiều giống hồng được trồng và thu hoạch ở những thời điểm khác nhau, lựa chọn hồng đúng mùa và có nguồn gốc rõ ràng vẫn là cách giúp người tiêu dùng dễ kiểm soát chất lượng quả.