Cách liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản VNeID để tránh không bị khóa

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tất cả các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng tạo trước ngày 28/09/2026 bắt buộc phải hoàn tất xác thực và liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất trước ngày 30/06/2027. Sau thời hạn này, các tài khoản chưa xác thực chuẩn hóa dữ liệu sẽ bị gián đoạn giao dịch trực tuyến hoặc tạm khóa để bảo đảm an toàn thông tin. Sau đây là cách liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn “Ngân hàng” và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản ngân hàng, người dân cần tải ứng dụng ngân hàng (tuỳ chọn) và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký Mobile Banking”.

Sau khi có tài khoản, người dân thực hiện theo hướng dẫn ở trên để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Lưu ý, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, người dân đã có tài khoản ngân hàng chỉ thực hiện thao tác liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, chỉ tải ứng dụng ngân hàng trên kho ứng dụng App Store (với hệ điều hành iOS) và CH Play hoặc Google Play (với hệ điều hành Android).