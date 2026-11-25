Thực đơn đám giỗ miền Bắc chuẩn mực thường theo quy tắc tứ trụ, hài hòa giữa món luộc, xào, rán, canh và xôi. Các món cốt lõi gồm gà luộc lá chanh, nem rán, giò lụa, xôi gấc đỗ xanh, miến xào lòng mề và canh măng móng giò, thể hiện lòng thành kính với gia tiên.

Cơ cấu mâm cỗ giỗ miền Bắc: 4 bát 4 đĩa hoặc 4 bát 6 đĩa

Mâm cỗ giỗ Bắc Bộ là bữa cơm cúng gia tiên vào ngày kỵ nhật, mang ý nghĩa tưởng nhớ cội nguồn và gắn kết họ tộc. Khác với ẩm thực phương Nam, cỗ giỗ miền Bắc chú trọng khuôn phép, hương vị thanh đạm và cách bày biện cân đối.

Bốn bát canh, miến, mọc và bốn đĩa gà, giò, nem, xôi

4 bát cơ bản: canh măng khô hầm móng giò, canh bóng thả ngũ sắc, miến nấu lòng gà và mọc nấu nấm hương.

4 đến 6 đĩa đi kèm: gà luộc xếp cánh tiên, giò lụa, nem rán, xôi gấc đậu xanh, nộm thanh mát và món xào thập cẩm.

Mâm cỗ đề cao sự hòa hợp màu sắc: đỏ son của xôi gấc, vàng óng của gà luộc, xanh của rau thơm và nâu ấm của nấm hương, mộc nhĩ. Giá trị cốt lõi nằm ở sự tinh tế, sạch sẽ và hương vị chuẩn mực của món dân dã, không nhất thiết phải có hải sản đắt tiền.

Bước 1: Chọn mua nguyên liệu tươi

Khâu đi chợ quyết định độ ngon và vệ sinh của cả mâm cỗ. Hãy kiểm tra kỹ từng nhóm nguyên liệu theo dấu hiệu sau.

Chọn gà da vàng nhạt, thịt vai có mỡ và măng khô vàng hổ phách

Gà ta thả vườn: chọn gà mái tơ hoặc gà trống thiến nặng khoảng 1,6–1,8 kg, mào đỏ tươi, ức đầy, da vàng nhạt tự nhiên, đàn hồi tốt.

Thịt làm nem: chọn phần mông sấn hoặc vai có lẫn chút mỡ để nhân dẻo, dính.

Giò lụa: màu trắng ngà hơi hồng, bề mặt có lỗ rỗ nhỏ, thơm mùi nước mắm cốt.

Măng khô: màu vàng hổ phách tự nhiên, thớ dày, khô ráo, không có mùi hắc của lưu huỳnh.

Tránh mua thịt cấp đông lâu ngày bị chảy nước, thâm tái hoặc có mùi lạ. Rau củ dập úng và đồ hộp chế biến sẵn cũng không nên đưa vào mâm cỗ cúng.

Bước 2: Sơ chế sạch, khử mùi tanh

Chà gừng, muối và rượu trắng để khử sạch mùi tanh của gà và lòng mề

Gà và lòng mề: chà xát muối hạt, gừng tươi đập dập và rượu trắng cả trong lẫn ngoài, rồi rửa lại bằng nước sạch.

Măng khô: ngâm trong nước vo gạo khoảng 2 ngày, thay nước thường xuyên. Sau đó luộc và xả lại nước sôi 3–4 lần đến khi nước trong để khử vị đắng.

Bóng bì: ngâm cho nở mềm, bóp nhẹ với rượu trắng và gừng giã nát, vắt kiệt dầu mỡ thừa trước khi cắt miếng.

Khi nấu món cúng, nên tránh dùng tỏi quá nồng để giữ sự thanh tịnh trên bàn thờ.

Bước 3: Chế biến các món chính

Gà luộc lá chanh

Luộc nguyên con với lửa nhỏ trong 25–30 phút, tắt bếp ủ thêm 15 phút. Vớt gà ra ngâm nước đá lạnh để da giòn, vàng óng, rồi rắc lá chanh thái chỉ.

Nem rán Hà Nội

Nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ, nấm hương, miến dong và cà rốt. Bánh đa nem miền Bắc không cần nhúng nước như bánh tráng miền Nam trước khi cuốn. Chiên hai lửa để nem giữ độ giòn lâu từ sáng đến chiều.

Canh măng khô hầm móng giò

Nấu từ sớm để măng ngấm gia vị. Nước dùng trong, vị ngọt thanh từ xương ninh, móng giò béo mềm.

Canh bóng thả ngũ sắc

Nước dùng ninh từ xương gà, điểm xuyết súp lơ xanh, cà rốt tỉa hoa, đậu Hà Lan, nấm hương và tôm khô. Bóng bì mềm dai cùng mọc viên tạo vị thanh nhã, giúp giải ngấy.

Xôi gấc đậu xanh

Khi đồ xôi gần chín, rưới thêm chút mỡ gà hoặc dầu ăn để hạt xôi bóng và mềm dẻo suốt nhiều giờ.

Miến xào lòng mề ngô bao tử

Miến xào lòng mề ngô bao tử dai mềm, giòn sần sật

Ngâm miến bằng nước lạnh cho mềm vừa tới, trộn với ít dầu ăn rồi cho vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn để sợi miến không bị nát.

Nộm ngó sen tai heo

Trộn tai heo luộc và ngó sen tươi với nước mắm pha vừa miệng, rắc lạc rang giã dập và rau răm. Vị chua ngọt thanh mát giúp cân bằng vị giác cho cả mâm cỗ.

Lưu ý an toàn: khi chiên nem và xào miến, dầu nóng dễ bắn. Hãy để nguyên liệu ráo nước, dùng chảo sâu lòng và không rời bếp khi đang đun.

Bảo quản trước và sau khi nấu

Trước khi làm cỗ: cuốn sẵn nem từ hôm trước, xếp vào hộp lót giấy nến rồi cấp đông. Măng khô luộc kỹ có thể ngâm trong nước mát sạch để qua đêm.

Cỗ thừa: đun sôi lại các món canh, để nguội hoàn toàn rồi mới cất tủ lạnh. Bọc kín thức ăn bằng màng bọc thực phẩm, giữ ở ngăn mát 2–4°C và dùng hết trong vòng không quá 2 ngày.

Dụng cụ giúp nấu số lượng lớn nhanh hơn

Nồi luộc gà cỡ lớn: luộc nguyên con, truyền nhiệt đều, hạn chế trầy da.

Nồi áp suất điện: ninh móng giò và măng khô mềm nhừ trong khoảng 25–30 phút.

Nồi chiên không dầu: chiên sơ hoặc làm nóng lại nem, vỏ giòn và ít dầu mỡ.

Chảo chống dính sâu lòng: đảo miến số lượng nhiều mà sợi miến vẫn tơi, không dính đáy.

Giải đáp nhanh về mâm cỗ giỗ miền Bắc

Mâm cỗ giỗ miền Bắc kiêng món gì? Thường kiêng các món ăn sống, gỏi cá tanh, thịt chó, thịt mèo hoặc món quá cay nồng, nhiều tỏi để giữ sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng.

Có được nếm thức ăn khi nấu cỗ không? Theo phong tục truyền thống, người nấu thường không nếm trực tiếp thức ăn cúng trước khi dâng lên bàn thờ, nên nêm nếm dựa trên kinh nghiệm và tỷ lệ gia vị quen thuộc.

Vì sao cỗ giỗ phải có xôi và gà luộc? Xôi nếp và gà luộc được xem là biểu tượng cho hạt ngọc đất trời và sự khởi đầu tốt đẹp, thể hiện ước vọng no ấm, thanh khiết và lòng hiếu thảo.

Cỗ giỗ mùa hè nên chọn món nào? Ưu tiên món thanh mát như canh ngao nấu chua, nộm dưa leo hoặc củ quả luộc chấm kho quẹt, đồng thời giảm bớt món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Với cách chọn nguyên liệu kỹ, sơ chế đúng và chuẩn bị trước một số món, bạn có thể hoàn thành mâm cỗ giỗ tươm tất, ấm cúng ngay tại nhà.