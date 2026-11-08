Cách làm thiết thực trong giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 346

Đổi mới cách học, gắn với nhiệm vụ

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải giúp bộ đội hiểu đúng và vận dụng được vào thực tế, Sư đoàn 346 chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Cùng với duy trì nền nếp học tập tập trung, các đơn vị triển khai nhiều mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Chuyện vui, chuyện pháp luật”... Thông qua những câu hỏi, tình huống gắn với sinh hoạt, huấn luyện, cán bộ hướng dẫn chiến sĩ tìm hiểu quy định, trao đổi và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc.

Đối với chiến sĩ mới, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung vào Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh quản lý bộ đội, kỷ luật Quân đội, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội. Trong huấn luyện, đơn vị chú trọng các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an toàn. Việc gắn kiến thức pháp luật với những công việc cụ thể giúp chiến sĩ dễ tiếp thu, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong chấp hành các quy định. Hạ sĩ Nguyễn Hồng Phong, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, chia sẻ: “Học pháp luật dễ nhớ hơn khi được liên hệ với công việc. Là tiểu đội trưởng, tôi cần nắm chắc quy định để thực hiện và nhắc nhở đồng đội. Điều gì chưa hiểu, anh em cần trao đổi, báo cáo cán bộ giải thích rõ, tránh làm theo thói quen”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách, báo tại phòng đọc của đơn vị, tháng 5-2026.

Không chỉ giúp chiến sĩ nắm vững kiến thức, cách phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ còn phát huy trách nhiệm của đội ngũ tiểu đội trưởng trong quản lý, nhắc nhở bộ đội. Thường xuyên cùng bộ đội học tập, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ, tiểu đội trưởng có điều kiện phát hiện những vấn đề chiến sĩ còn chưa hiểu để trao đổi, báo cáo cán bộ hướng dẫn kịp thời. Cùng với đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, Sư đoàn chú trọng kiểm tra nhận thức trước khi bộ đội thực hiện những nhiệm vụ có yêu cầu cao về an toàn. Trước các đợt kiểm tra “3 tiếng nổ”, diễn tập các cấp, đơn vị tổ chức kiểm tra quy tắc bảo đảm an toàn theo phân cấp đối với 100% quân nhân tham gia. Qua đó, cán bộ đánh giá mức độ nắm kiến thức của từng người, kịp thời hướng dẫn, củng cố những nội dung chưa chắc trước khi thực hành. Binh nhất Nông Văn Hoài, chiến sĩ Trung đội SPG-9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, cho biết: “Tôi quan tâm việc hiểu rõ quy định để thực hiện đúng trong huấn luyện, sinh hoạt. Nội dung liên quan đến vũ khí, trang bị, chỗ nào chưa chắc phải hỏi cán bộ. Những tình huống gần nhiệm vụ giúp chúng tôi dễ hiểu, dễ vận dụng hơn”.

Việc kết hợp giáo dục với kiểm tra nhận thức trước huấn luyện giúp cán bộ kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế về kiến thức của chiến sĩ, góp phần phòng ngừa vi phạm quy định an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật

Bên cạnh trang bị kiến thức, Sư đoàn 346 xác định việc nắm bắt tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc của quân nhân là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, các đơn vị duy trì hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, pháp lý; phát huy vai trò mô hình “Tổ 3 người”, “Nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ” để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh và những vấn đề phát sinh trong sinh hoạt, công tác.

Thông qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, cán bộ chủ động tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của chiến sĩ, nhất là những vấn đề liên quan đến nhận thức và chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trên cơ sở đó, đơn vị có biện pháp giáo dục, hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp, kết hợp theo dõi, nhắc nhở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cách làm này giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn chặt với trách nhiệm quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ các cấp. Để tạo điều kiện cho bộ đội chủ động tìm hiểu pháp luật, Sư đoàn còn sử dụng video, đồ họa thông tin, bài giảng điện tử và hệ thống truyền thanh nội bộ trong tuyên truyền. Các đơn vị từ cấp đại đội độc lập, tiểu đoàn trở lên đều xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ cán bộ, chiến sĩ đọc tại chỗ hoặc đăng ký mượn. Trung bình mỗi năm, có hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, tham khảo tài liệu, góp phần nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu.

Đánh giá về hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, Đại tá Nguyễn Công Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 346 cho biết: “Qua các mô hình giáo dục pháp luật, cán bộ có thêm điều kiện phát hiện nội dung chiến sĩ còn hiểu chưa đầy đủ để hướng dẫn kịp thời. Việc kiểm tra quy tắc an toàn trước thực hiện nhiệm vụ giúp đơn vị đánh giá cụ thể mức độ nắm kiến thức của quân nhân. Từ năm 2025 đến tháng 10-2026, Sư đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; công tác giáo dục pháp luật góp phần vào kết quả đó cùng với các biện pháp quản lý, rèn luyện. Chúng tôi tiếp tục lấy việc chấp hành trong huấn luyện, sinh hoạt làm căn cứ đánh giá hiệu quả từng mô hình, gắn kết quả ấy với trách nhiệm của cán bộ phụ trách”.

Từ thực tiễn ở Sư đoàn 346 cho thấy, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả khi kiến thức được vận dụng vào công việc hằng ngày, trở thành ý thức tự giác của mỗi quân nhân. Việc lựa chọn nội dung sát nhiệm vụ, kết hợp giáo dục với kiểm tra, quản lý và rèn luyện bộ đội đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong đơn vị.