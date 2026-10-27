Cách làm măng tây xào thịt bò giòn ngon, đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với khẩu phần khoảng 3 người, có thể chuẩn bị lượng nguyên liệu và gia vị như sau:

Thịt bò thăn: 300g

Măng tây xanh: 400g

Tỏi: 4–5 tép

Gừng: 1 nhánh nhỏ

Dầu hào: 2 thìa cà phê

Hạt nêm: ½ thìa cà phê

Dầu ăn: khoảng 2 thìa canh

Tiêu xay: ¼ thìa cà phê

Nước: 1-2 thìa canh, dùng khi cần

Lượng gia vị có thể điều chỉnh theo khẩu vị và độ mặn của loại dầu hào sử dụng. Đối với món xào, nên chọn thịt thăn hoặc phi lê để miếng thịt được mềm. Nên chọn thịt có màu đỏ tự nhiên, độ đàn hồi tốt và không có mùi lạ.

Măng tây còn tươi, ngọn nguyên vẹn, không dập nát. Những cọng có kích thước tương đối đồng đều sẽ thuận tiện hơn khi chế biến.

Cách làm măng tây xào thịt bò ngon

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Thấm khô bề mặt thịt, dùng dao sắc thái thành lát mỏng ngang thớ. Đây là thao tác giúp miếng thịt dễ nhai hơn sau khi xào.

Tỏi bóc vỏ, gừng rửa sạch rồi băm nhỏ. Cho thịt vào bát, trộn với 1 thìa cà phê dầu hào, hạt nêm, 1 thìa cà phê dầu ăn, một ít tiêu và một phần tỏi, gừng.

Ướp khoảng 15 phút trong lúc chuẩn bị măng tây.

Bước 2: Làm sạch măng tây

Rửa kỹ măng tây dưới vòi nước, chú ý phần ngọn. Cắt bỏ gốc già, tước lớp vỏ xơ ở phần thân dưới nếu cần rồi cắt khúc vừa ăn, khoảng 4-5cm.

Đun một nồi nước sôi, chần măng thật nhanh khoảng 15 giây, sau đó chuyển ngay sang bát nước đá. Khi măng nguội, vớt ra và để ráo nhằm giữ màu xanh và độ giòn cho măng.

Nên chọn mua măng tây có nguồn gốc đảm bảo

Bước 3: Xào thịt bò riêng

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, phi thơm một phần tỏi và gừng. Khi tỏi vừa dậy mùi, cho thịt bò vào, dàn đều và đảo nhanh trên lửa lớn.

Xào đến khi thịt vừa chuyển màu rồi trút ra bát, thịt sẽ được làm chín tiếp ở bước cuối. Cách xào riêng thịt trước, kết hợp lại khi rau gần chín giúp hạn chế việc thịt bị dai khi nấu quá lâu.

Bước 4: Xào măng tây và kết hợp nguyên liệu

Cho nốt phần dầu còn lại vào chảo, phi thơm tỏi rồi cho măng tây vào đảo. Nêm 1 thìa cà phê dầu hào, xào đến khi măng vừa chín, vẫn còn độ giòn.

Nếu chảo quá khô có thể thêm từng thìa nước nhỏ. Trút thịt bò vào chảo, đảo để gia vị phủ đều và thịt chín, nêm lại rồi tắt bếp. Rắc tiêu, bày món ăn ra đĩa.

Đĩa thịt bò xào măng tây ngon có màu xanh nổi bật, thịt mềm và lớp sốt mỏng bóng nhẹ. Mùi tỏi phi toả lên cùng hơi nóng, vị ngọt của măng xen lẫn vị đậm đà của thịt khiến mỗi miếng cơm thêm hấp dẫn.

6 lưu ý để món ăn thêm chuẩn vị

1. Thái thịt mỏng, ngang thớ

Nên thái ngang thớ, tránh thái dọc theo sợi, thịt sẽ bị dai. Thịt được thái thành lát mỏng đều nhau cũng dễ chín đều hơn khi xào.

2. Loại bỏ kỹ phần măng già

Đừng tiếc phần gốc cứng, nhiều xơ. Dù nêm nếm ngon nhưng khi nấu, những cọng măng dai vẫn khiến món ăn kém hấp dẫn.

3. Để măng thật ráo trước khi xào

Sau khi làm nguội, nên vớt măng ra rổ sớm, chờ ráo mới cho vào chảo. Nước đọng nhiều dễ khiến món xào có phần nước loãng dưới đáy đĩa.

4. Xào nhanh trên chảo nóng

Thịt bò cần được xào nhanh, tránh kéo dài thời gian khiến miếng thịt khô, dai. Chuẩn bị sẵn bát đựng thịt và đĩa thành phẩm sẽ giúp thao tác nhanh gọn hơn.

5. Nếm trước khi thêm gia vị

Thịt đã được ướp, dầu hào cũng có độ mặn riêng nên không cần nêm nhiều ngay từ đầu. Vị vừa phải sẽ giúp người ăn cảm nhận rõ hơn vị ngọt của thịt và măng.

6. Thưởng thức ngay khi vừa nấu xong

Măng tây xào thịt bò ngon nhất lúc còn nóng, măng giữ độ giòn và thịt còn mềm. Dọn cùng cơm trắng, thêm một bát canh nhẹ là đã có bữa ăn đơn giản, ngon miệng.