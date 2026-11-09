Cách làm hay của Công an phường Hòa Xuân trong cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến

Thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Hòa Châu.

Cụ thể, tại chương trình này, Công an phường Hòa Xuân đã tổ chức cho các em đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Châu, đồng thời hướng dẫn các em tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang.

Động viên các em tại buổi lễ, Trung tá Lê Thanh Hoàng - Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân chia sẻ, thông qua hoạt động tri ân này, Công an phường mong muốn giúp các em cảm nhận sâu sắc truyền thống cách mạng, từ đó thức tỉnh ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

“Hành trình tuổi trẻ vươn lên” là cách làm thiết thực của Công an phường Hòa Xuân nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).