Cách làm đồ trang trí Halloween đơn giản tại nhà

Halloween không chỉ là dịp để hóa trang mà còn là thời điểm nhiều gia đình, trường học và nhóm bạn trang trí không gian theo chủ đề. Nếu không muốn mua nhiều đồ trang trí có sẵn, bạn có thể tự làm các món đơn giản từ giấy màu, bìa carton, dây treo hoặc những vật liệu dễ tìm trong nhà.

Cách làm đồ trang trí Halloween tại nhà cũng phù hợp để thực hiện cùng trẻ. Những hoạt động như cắt giấy, tô màu, dán hình có thể trở thành một phần của buổi chuẩn bị Halloween.

Trang trí Halloween tại nhà không cần cầu kỳ.

Làm bí ngô Halloween bằng giấy

Bí ngô là một trong những hình ảnh quen thuộc của Halloween và có thể được tạo hình khá đơn giản bằng giấy màu.

Chuẩn bị: giấy màu cam, giấy màu xanh hoặc đen, kéo, keo dán, bút và dây treo nếu muốn làm đồ trang trí dạng treo.

Cách làm: Cắt giấy màu cam thành nhiều dải có chiều dài tương đương nhau. Xếp các dải thành hình tròn, cố định hai đầu để tạo thành quả bí ngô. Sau đó cắt giấy màu xanh làm cuống hoặc giấy màu đen thành mắt, mũi, miệng rồi dán lên bề mặt.

Nếu muốn treo lên tường hoặc cửa sổ, có thể gắn thêm một đoạn dây ở phía trên.

Với trẻ nhỏ, người lớn nên thực hiện phần dùng kéo và để trẻ tham gia các công đoạn tô màu, dán hoặc trang trí.

Làm đàn dơi giấy treo tường

Những hình con dơi bằng giấy có thể dùng để trang trí tường, cửa ra vào hoặc khu vực chụp ảnh Halloween.

Chuẩn bị: giấy màu đen hoặc giấy bìa, bút chì, kéo và băng dính hai mặt.

Cách làm: Vẽ hình con dơi lên giấy hoặc sử dụng một mẫu hình đơn giản làm khuôn. Cắt thành nhiều kích thước khác nhau. Sau đó sắp xếp các hình dơi thành đàn, hướng bay từ thấp lên cao hoặc từ ngoài vào trung tâm.

Nếu không muốn dán trực tiếp lên tường, có thể dùng dây cước hoặc dây giấy để tạo thành các dải dơi treo.

Cách này phù hợp với những không gian nhỏ vì không cần quá nhiều vật liệu nhưng vẫn tạo được không khí Halloween.

Làm mạng nhện Halloween bằng giấy hoặc dây

Mạng nhện là một món đồ trang trí dễ thực hiện và có thể đặt ở nhiều vị trí trong nhà.

Với cách đơn giản nhất, bạn có thể dùng giấy trắng, giấy đen hoặc dây len.

Nếu làm bằng giấy, gấp tờ giấy lại và cắt theo hình tương tự cách tạo họa tiết cắt giấy, sau đó mở ra để tạo thành mạng nhện. Nếu dùng dây, có thể cố định các đoạn dây theo hình nan quạt rồi nối các vòng dây từ trong ra ngoài.

Mạng nhện có thể đặt ở góc tường, cửa sổ, bàn tiệc hoặc kết hợp với hình con nhện bằng giấy để tạo thành một cụm trang trí.

Làm ma Halloween bằng giấy

Những hình ma nhỏ bằng giấy có thể dùng để treo thành dây hoặc trang trí bàn.

Chuẩn bị: giấy trắng, bút màu, kéo, dây và keo.

Cắt giấy thành hình người hoặc hình ma đơn giản, sau đó vẽ mắt, miệng. Có thể làm nhiều hình có kích thước khác nhau rồi treo nối tiếp trên một sợi dây.

Nếu muốn tạo hình ma mềm mại hơn, có thể sử dụng khăn giấy hoặc giấy ăn. Tuy nhiên, nên cố định chắc phần dây và tránh đặt gần nguồn nhiệt.

Làm dây cờ Halloween

Một dây cờ nhỏ có thể giúp thay đổi nhanh không gian phòng khách, bàn tiệc hoặc khu vực chụp ảnh.

Bạn chỉ cần cắt giấy màu thành các hình tam giác hoặc hình chữ nhật, sau đó viết các chữ như “Happy Halloween”, “Halloween” hoặc vẽ những biểu tượng quen thuộc như bí ngô, dơi, ma, mạng nhện.

Sau khi hoàn thành, dùng keo hoặc băng dính cố định các miếng giấy lên dây.

Có thể chọn một nhóm màu thống nhất thay vì sử dụng quá nhiều màu. Với trẻ, đây cũng là hoạt động đơn giản để cùng tham gia trang trí.

Làm vòng treo cửa Halloween

Nếu muốn tạo điểm nhấn ngay từ cửa ra vào, một vòng trang trí Halloween có thể được làm từ bìa carton.

Cắt bìa carton thành một vòng tròn rỗng ở giữa. Sau đó dùng giấy màu, dây ruy băng hoặc giấy vo tròn để phủ lên phần khung. Có thể trang trí thêm hình bí ngô, dơi, ma hoặc mạng nhện bằng giấy.

Không nhất thiết phải làm vòng quá lớn. Một vòng trang trí nhỏ, nhẹ sẽ dễ treo và ít ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa.

Trang trí một góc chụp ảnh Halloween tại nhà

Không gian Halloween không nhất thiết phải trang trí toàn bộ căn nhà. Một góc nhỏ cũng có thể tạo thành khu vực chụp ảnh cho gia đình.

Có thể chọn một bức tường trống làm nền, sau đó treo dây cờ, dơi giấy, mạng nhện và một vài quả bí ngô giấy. Nếu có bàn nhỏ, có thể đặt thêm đèn trang trí và những món đồ Halloween tự làm.

Khi bố trí góc chụp ảnh, nên để khoảng trống phía trước đủ rộng để trẻ và người lớn dễ di chuyển, đặc biệt nếu có nhiều người cùng chụp.

Một số lưu ý khi làm đồ trang trí Halloween

Đồ trang trí Halloween tự làm thường sử dụng giấy, dây, keo và các vật liệu nhỏ. Khi thực hiện cùng trẻ, người lớn nên trực tiếp xử lý các dụng cụ có khả năng gây thương tích như kéo hoặc dao rọc giấy.

Các món đồ trang trí bằng giấy, vải hoặc vật liệu dễ cháy cũng không nên đặt gần nến, bếp, đèn có nhiệt độ cao hoặc các nguồn nhiệt khác.

Nếu sử dụng dây để treo đồ trang trí, cần cố định chắc chắn và bố trí ở vị trí phù hợp, tránh để dây dài hoặc vật nhỏ trong tầm với của trẻ nhỏ.

Với gia đình có trẻ em, có thể ưu tiên những món đồ nhẹ, không có cạnh sắc và không chứa các chi tiết nhỏ dễ rơi ra.

Từ những vật liệu đơn giản như giấy màu, bìa carton, dây và keo dán, gia đình có thể tự tạo nhiều món đồ trang trí Halloween mà không cần đầu tư nhiều chi phí. Quan trọng nhất là lựa chọn cách làm phù hợp với độ tuổi của trẻ và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.