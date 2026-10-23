Cách làm đẹp bằng dầu dừa không chỉ đơn giản, tiết kiệm mà lại đảm bảo an toàn

Tẩy da chết

Theo VTC News, một cách làm đẹp với dầu dừa mà bạn có thể áp dụng đó là dùng nguyên liệu này để tẩy da chết. Hãy trộn đường nâu và dầu dừa theo tỉ lệ 1:1, khuấy đều sau đó thoa hỗn hợp lên mặt, massage da nhẹ nhàng trong khoảng 1 phút. Đừng quên rửa mặt lại với nước mát và thấm khô bằng bông tẩy trang.

Dưỡng ẩm, nhất là vào mùa đông

Dầu dừa sẽ là cách làm đẹp tiện lợi cho những chị em muốn dưỡng ẩm da trong mùa đông. Để cải thiện vùng da khô ráp, nứt nẻ như chân, cánh tay, khuỷu tay và da mặt hãy cho một lượng nhỏ dầu dừa vào lòng bàn tay, sau đó áp nhẹ lên da. Để đạt hiệu quả tốt nhất bạn hãy massage nhẹ nhàng cho dưỡng chất thẩm thấu vào da rồi rửa sạch với nước ấm để loại bỏ lượng dầu dừa còn sót lại.

Giảm tàn nhang

Dầu dừa kết hợp với mật ong là một phương pháp tự nhiên hiệu quả giúp giảm tàn nhang và làm sáng da, giảm hình thành sắc tố, giúp làm mờ các vết tàn nhang.

Dầu dừa sẽ là cách làm đẹp tiện lợi cho những chị em muốn dưỡng ẩm da trong mùa đông.

Bạn chỉ cần kết hợp 2 thìa dầu dừa với 1 thìa mật ong trong một bát sạch. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Rửa mặt sạch bằng nước ấm hoặc sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa. Thoa đều hỗn hợp dầu dừa và mật ong lên khu vực có tàn nhang hoặc toàn bộ mặt.

Để hỗn hợp trên da khoảng 15 - 20 phút để các dưỡng chất thẩm thấu. Rửa mặt lại bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sạch. Kiên trì thực hiện đều đặn 2 - 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy tình trạng tàn nhan được giảm đi đáng kể.

Kháng viêm

Thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, trong dầu dừa chứa nhiều acid lauric có hoạt tính kháng khuẩn và kháng viêm cao. Khi sử dụng lên vùng da mặt, thành phần này có khả năng chống lại sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, đồng thời giảm sưng tấy, viêm đỏ và các biểu hiện khác do mụn trứng cá gây ra.

Để làm tăng khả năng kháng viêm, trị mụn, các bạn có thể sử dụng kết hợp dầu dừa với một số nguyên liệu khác như mật ong, vitamin E, tinh bột nghệ.

Kết hợp dầu dừa với nước cốt chanh tươi là một cách tự nhiên để làm trắng da.

Làm trắng da bằng dầu với nước cốt chanh tươi

Kết hợp dầu dừa với nước cốt chanh tươi là một cách tự nhiên để làm trắng da. Dầu dừa cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, trong khi nước cốt chanh tươi có tính chất làm sáng và làm mờ các vết thâm.

Bạn trộn dầu dừa và nước cốt chanh tươi trong một chén với tỷ lệ 1:1. Bạn có thể điều chỉnh lượng dầu dừa và nước cốt chanh tươi theo nhu cầu và độ sệt mong muốn. Rửa sạch da mặt.

Sử dụng ngón tay hoặc cọ, thoa hỗn hợp dầu dừa và nước cốt chanh tươi lên da mặt, chú ý thoa kỹ vùng da bị sạm màu. Massage da mặt trong khoảng 5 – 10 phút.Rửa sạch da bằng nước ấm và sử dụng một sản phẩm làm sạch nhẹ để loại bỏ hết hỗn hợp. Có thể thực hiện cách làm trắng da bằng dầu dừa với chanh từ 2 – 3 lần/ tuần.