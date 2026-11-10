Cách làm chủ Siri AI với những thiết lập và tính năng đáng chú ý

Với iOS 18.2, Apple đã giới thiệu phiên bản Apple Intelligence tích hợp một phần vào hệ điều hành, mang đến những cải tiến đáng kể cho Siri. Tuy nhiên, phải đến iOS 27, Siri mới thực sự phát huy tiềm năng trong lĩnh vực tự động hóa thông minh. Trên các thiết bị từ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max trở lên, người dùng có thể trải nghiệm Siri AI cùng hàng loạt tính năng mới đáng chú ý.

Những khả năng nổi bật của Siri AI bao gồm gửi email theo yêu cầu, phân tích nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra hành động phù hợp và thực hiện nhiều tác vụ vốn thường chỉ xuất hiện trên các chatbot AI hiện đại.

Để tận dụng tối đa những khả năng này, việc tìm hiểu và thiết lập các tùy chọn của Siri là điều cần thiết. Dưới đây là những mẹo và thiết lập hữu ích giúp khai thác hiệu quả Siri AI.

THIẾT LẬP SIRI AI

Sau khi cài đặt iOS 27.2, bước đầu tiên là truy cập Cài đặt, chọn Siri và tìm đến mục Yêu cầu để thiết lập cách kích hoạt trợ lý. Có ba lựa chọn chính gồm sử dụng lệnh "Siri" hoặc "Hey Siri", chỉ sử dụng "Hey Siri" hoặc tắt hoàn toàn tính năng kích hoạt bằng giọng nói. Ngoài ra, khả năng gọi Siri thông qua nút sườn cũng có thể được bật hoặc tắt ngay tại đây.

Để thay đổi giọng nói và ngữ điệu của Siri, hãy truy cập Cài đặt, chọn Siri rồi vào mục Giọng nói. Tại đây có nhiều lựa chọn về giọng vùng miền và chất giọng khác nhau, giúp việc tương tác với trợ lý trở nên tự nhiên và dễ chịu hơn.

Trong cài đặt người dùng có thể lựa chọn cách kích hoạt, ngôn ngữ, giọng nói cho Siri

Cách Siri phản hồi cũng có thể được tùy chỉnh trong phần Cài đặt, Siri và mục Phản hồi. Hai chế độ chính bao gồm phản hồi bằng giọng nói và phản hồi im lặng. Đáng chú ý, tại đây còn có tùy chọn cho phép Siri tự động gửi tin nhắn văn bản hoặc yêu cầu xác nhận trước khi gửi.

Nếu chưa thực sự yên tâm về độ chính xác của Siri, nên tắt tính năng tự động gửi tin nhắn trong thời gian đầu. Khi các phản hồi đã cho thấy độ chính xác và ổn định, có thể cân nhắc bật lại để tiết kiệm thời gian thao tác.

Một số thiết lập khác cũng đáng quan tâm là thời gian lưu giữ lịch sử hội thoại và các tùy chọn trợ năng. Trong phần Cài đặt, Siri, mục Lưu giữ cuộc trò chuyện cho phép điều chỉnh thời gian lưu trữ những nội dung đã trao đổi với trợ lý.

Trong khi đó, mục Cài đặt trợ năng cung cấp thêm các tùy chọn về thời gian tạm dừng trước khi Siri trả lời, tốc độ nói, chế độ phản hồi im lặng và khả năng phản hồi ngay cả khi iPhone đang được úp xuống. Những thiết lập này giúp điều chỉnh Siri phù hợp hơn với thói quen sử dụng và nhu cầu của từng người.

CHO SIRI BIẾT SỞ THÍCH CÁ NHÂN

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất trên iOS 27.2 là khả năng ghi nhớ ngữ cảnh từ những cuộc trò chuyện trước đó. Nhờ vậy, Siri AI không chỉ phản hồi dựa trên yêu cầu hiện tại mà còn có thể sử dụng thông tin từ các lần tương tác trước để đưa ra câu trả lời mang tính cá nhân hóa hơn.

Siri có thể ghi nhớ nội dung hội thoại cũ và khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như ứng dụng Tin nhắn và Mail. Điều này giúp trợ lý hiểu rõ hơn nhu cầu, thói quen và sở thích, từ đó đưa ra những gợi ý sát với thực tế hơn.

Chẳng hạn, khi yêu cầu Siri tìm nhà hàng, việc cung cấp thêm thông tin về chế độ ăn uống hoặc những món cần tránh sẽ giúp các đề xuất trong những lần tiếp theo phù hợp hơn. Nếu đã từng chia sẻ sở thích ăn chay hoặc yêu cầu hạn chế một số loại thực phẩm, Siri có thể dựa vào thông tin đó để lựa chọn địa điểm thích hợp.

Khả năng ghi nhớ ngữ cảnh cũng giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên đơn giản hơn. Ví dụ, nếu người dùng đã gửi một công thức nấu ăn vài ngày trước nhưng không nhớ nội dung được gửi qua ứng dụng nào, chỉ cần hỏi Siri: “Hey Siri, công thức nấu ăn đã gửi nằm ở đâu?”.

Thay vì phải nhớ chính xác thời điểm hoặc ứng dụng nhận tin, Siri có thể dựa vào những thông tin liên quan trong các cuộc trò chuyện và ứng dụng được cấp quyền truy cập để tìm kiếm.

Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng cần được Siri truy cập. Để kiểm soát quyền riêng tư, có thể vào Cài đặt, chọn Siri rồi mở mục Ứng dụng bị loại trừ. Tại đây, những ứng dụng chứa thông tin cá nhân hoặc không muốn Siri truy cập có thể được thêm vào danh sách hạn chế.

Cần lưu ý rằng khi một ứng dụng bị loại trừ, Siri cũng sẽ mất khả năng tương tác với ứng dụng đó. Vì vậy, việc lựa chọn quyền truy cập nên được cân nhắc dựa trên mức độ cần thiết và yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC GIỮA NHIỀU ỨNG DỤNG

Một trong những điểm mạnh của Siri AI là khả năng phối hợp giữa nhiều ứng dụng để hoàn thành một yêu cầu. Hầu hết các ứng dụng mặc định của Apple đều có thể hỗ trợ quy trình làm việc liên ứng dụng, cho phép Siri thực hiện nhiều thao tác liên tiếp mà không cần chuyển đổi ứng dụng thủ công.

Chẳng hạn, thay vì phải mở ứng dụng Ảnh, tìm một bức hình rồi chuyển sang Mail để gửi, chỉ cần yêu cầu Siri gửi bức ảnh có nội dung cụ thể cho một người trong danh bạ. Một câu lệnh đơn giản như “Hey Siri, gửi email cho anh A hay chị B bức ảnh chụp cái cây lớn” là đủ để Siri xác định hình ảnh phù hợp và thực hiện yêu cầu.

Khả năng này còn có thể được ứng dụng trong những công việc phức tạp hơn như phân tích nội dung tài liệu, tóm tắt thông tin quan trọng rồi gửi bản tóm tắt đến những người có liên quan. Nhờ đó, nhiều công đoạn vốn cần thực hiện thủ công có thể được xử lý thông qua một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Để quy trình tự động hóa hoạt động hiệu quả hơn, nên thiết lập rõ ứng dụng ưu tiên cho từng loại tác vụ. Ví dụ, nếu thường xuyên sử dụng WhatsApp để nhắn tin thay vì ứng dụng Tin nhắn mặc định của Apple, hãy thông báo lựa chọn này cho Siri. Trợ lý có thể ghi nhớ và ưu tiên soạn tin nhắn bằng WhatsApp trong những lần tiếp theo, trừ khi có yêu cầu khác.

Dù vậy, khả năng phối hợp sâu giữa các ứng dụng hiện vẫn có giới hạn. Những tính năng này chủ yếu hoạt động tốt trên các ứng dụng mặc định của Apple và chỉ được hỗ trợ bởi một số lượng nhất định ứng dụng bên thứ ba.

Các ứng dụng phổ biến như Gmail và Facebook hiện vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ quy trình làm việc liên ứng dụng. Trong tương lai, những ứng dụng bên thứ ba có thể tận dụng framework App Intents của Apple để tích hợp sâu hơn với Siri. Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi có thể cần thêm thời gian.

NHẬN BIẾT VÀ XỬ LÝ NỘI DUNG TRÊN MÀN HÌNH

Khả năng nhận biết nội dung trên màn hình là một trong những tính năng hữu ích nhất của Siri AI. Công cụ này cho phép trợ lý phân tích những gì đang hiển thị trên iPhone, hiểu ngữ cảnh và đưa ra hành động phù hợp mà không cần phải nhập lại toàn bộ thông tin.

Tính năng này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ trích xuất thông tin trong ảnh, giải thích nội dung đang xem cho đến hỗ trợ xử lý các công việc thường ngày.

Ví dụ, khi gặp một nội dung khó hiểu trên màn hình, có thể yêu cầu Siri phân tích và giải thích chi tiết. Siri cũng có thể hỗ trợ chia hóa đơn, hướng dẫn khắc phục sự cố kỹ thuật như kiểm tra và sửa lỗi bộ định tuyến Wi-Fi, hay thực hiện phân tích dinh dưỡng cơ bản dựa trên hình ảnh một đĩa thức ăn.

Để tính năng tra cứu hình ảnh hoạt động thuận tiện hơn, hãy bật tùy chọn Tự động tra cứu hình ảnh trong phần Cài đặt, Siri. Khi được kích hoạt, Siri có thể hỗ trợ nhận diện và phân tích nội dung hình ảnh nhanh chóng hơn.

Việc chỉnh sửa ảnh cũng trở nên đơn giản nhờ khả năng hiểu câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì phải mở các công cụ chỉnh sửa và điều chỉnh từng thông số, chỉ cần yêu cầu Siri làm sáng ảnh, thay đổi màu sắc hoặc cắt xén bức ảnh đang hiển thị trên màn hình.

Đối với những thao tác chỉnh sửa chuyên sâu, ứng dụng Ảnh vẫn là lựa chọn phù hợp hơn vì cung cấp nhiều công cụ và khả năng kiểm soát chi tiết. Tuy nhiên, với những chỉnh sửa nhanh hoặc nhu cầu xử lý đơn giản, Siri AI có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

CALL CONTEXT

Trong quá trình gọi điện cho hãng hàng không, nhà mạng hoặc ngân hàng, việc tìm kiếm những thông tin cần thiết đôi khi khá bất tiện. Chẳng hạn, có thể cần kiểm tra số hiệu chuyến bay, địa chỉ, mã xác minh hoặc những dữ liệu liên quan khác. Trước đây, việc này thường đòi hỏi phải thu nhỏ ứng dụng Điện thoại, mở ứng dụng khác rồi tìm kiếm thông tin trong khi cuộc gọi vẫn đang diễn ra.

Với Siri AI, tính năng Call Context được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách đưa những thông tin liên quan trực tiếp lên màn hình trong lúc gọi điện. Nhờ đó, quá trình trao đổi trở nên liền mạch hơn mà không cần mất thời gian chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Tính năng Call Context được thiết kế để đưa những thông tin liên quan trực tiếp lên màn hình trong lúc gọi điện

Để kích hoạt, hãy truy cập Cài đặt, chọn Ứng dụng, mở Điện thoại rồi chọn Apple Intelligence & Siri. Trong mục Đề xuất, bật tùy chọn Hiển thị khi gọi.

Sau khi được kích hoạt, Siri AI có thể nhận diện số điện thoại của người gọi và tìm kiếm những thông tin liên quan được lưu trữ trong các tệp hoặc hộp thư đến. Nếu tìm thấy dữ liệu phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông tin trong một cửa sổ bật lên để thuận tiện tham khảo ngay trong cuộc gọi.

Ngoài Call Context, Hold Assist cũng là một tính năng đáng chú ý. Khi bị đặt vào trạng thái chờ trong lúc gọi điện, tính năng này có thể theo dõi cuộc gọi và thông báo khi đầu dây bên kia đã quay trở lại. Điều này đặc biệt hữu ích khi phải chờ tổng đài viên hỗ trợ trong thời gian dài.