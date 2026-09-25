Cách làm bò hấp lá tía tô thơm lừng, mềm mượt

Thịt bò hấp lá tía tô là món ăn đơn giản nhưng có hương thơm rất hấp dẫn. Thịt bò mềm ngọt kết hợp với mùi thơm đặc trưng của lá tía tô, thêm chút gừng, sả và hành giúp món ăn vừa đậm đà vừa dễ ăn. Đặc biệt, cách hấp giúp thịt giữ được vị ngọt tự nhiên mà không cần sử dụng nhiều dầu mỡ.

Chọn thịt bò ngon

Muốn món bò hấp mềm, trước hết nên chọn phần thịt phù hợp. Có thể dùng thăn bò, lõi vai hoặc bắp bò non tùy sở thích. Thịt nên có màu đỏ tươi, thớ nhỏ, độ đàn hồi tốt, không có mùi lạ.

Nếu thích thịt mềm nhanh, nên chọn phần thăn. Nếu muốn thịt có độ giòn nhẹ và đậm vị hơn, có thể dùng bắp bò.

Chọn thịt bò tươi. Ảnh minh họa.

Nguyên liệu

500g thịt bò

1 bó lá tía tô

3 cây sả

1 củ gừng

2-3 tép tỏi

1 quả ớt

Hành lá

1 thìa cà phê hạt nêm

1/2 thìa cà phê tiêu xay

1 thìa cà phê nước mắm

1/2 thìa cà phê đường

Một chút dầu hào

Có thể thêm hành tím tùy thích

Sơ chế thịt bò

Thịt bò mua về rửa nhanh với nước sạch rồi dùng khăn giấy thấm thật khô. Không nên ngâm thịt quá lâu trong nước vì có thể làm thịt nhạt và mất vị ngọt.

Thái thịt thành những lát mỏng ngang thớ. Đây là một trong những bí quyết giúp thịt bò sau khi hấp dễ ăn và ít bị dai.

Gừng, sả, tỏi và ớt rửa sạch. Gừng thái sợi, sả đập dập rồi băm hoặc thái lát mỏng. Lá tía tô nhặt bỏ lá già, rửa nhẹ và để thật ráo nước.

Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào tô, thêm hạt nêm, nước mắm, đường, dầu hào, tiêu, một phần gừng, sả và tỏi. Trộn đều để gia vị bám vào từng miếng thịt.

Ướp khoảng 15-20 phút. Không nên ướp quá lâu với lượng nước mắm lớn vì có thể khiến bề mặt thịt bị săn và ảnh hưởng đến độ mềm sau khi hấp.

Ướp thịt bò giúp thịt mềm thơm hơn. Ảnh minh họa.

Cách hấp bò với lá tía tô

Xếp một lớp sả và gừng xuống đáy đĩa hoặc xửng hấp. Tiếp đó trải một phần lá tía tô lên trên rồi cho thịt bò đã ướp vào. Phủ thêm lá tía tô, hành lá và một ít gừng thái sợi.

Đun nước trong nồi hấp cho sôi mạnh rồi mới đặt đĩa thịt vào. Đậy kín nắp và hấp ở lửa vừa đến lớn.

Với thịt bò thái lát mỏng, chỉ cần hấp trong khoảng 7-10 phút, tùy độ dày của miếng thịt. Không nên hấp quá lâu vì thịt bò có thể bị khô và dai. Khi thịt vừa chín tới, lấy ra ngay để giữ độ mềm và vị ngọt.

Xếp một lớp sả và gừng xuống đáy đĩa hoặc xửng hấp. Tiếp đó trải một phần lá tía tô lên trên rồi cho thịt bò đã ướp vào. Phủ thêm lá tía tô, hành lá và một ít gừng thái sợi. Ảnh minh họa.

Làm nước chấm ăn kèm

Bò hấp lá tía tô có thể chấm với nước mắm gừng hoặc tương gừng. Nếu thích vị cay thơm, giã gừng, ớt, tỏi rồi pha cùng nước mắm, một chút đường và nước cốt chanh.

Nước chấm có vị mặn, cay, chua nhẹ sẽ giúp cân bằng vị ngọt của thịt bò và làm món ăn hấp dẫn hơn.

Bí quyết để bò hấp mềm, thơm

Muốn món bò hấp ngon, không nên hấp thịt quá lâu. Thịt thái càng mỏng thì thời gian hấp càng ngắn. Khi vừa chín tới, thịt vẫn giữ được độ mềm và nước ngọt bên trong.

Ngoài ra, nên để thịt thật ráo trước khi ướp và không xếp thịt thành lớp quá dày. Lá tía tô, gừng và sả nên được dùng cả dưới và trên phần thịt để hơi nóng mang theo mùi thơm thấm đều vào món ăn.

Thành phầm cực kỳ thơm ngon. Ảnh minh họa.

Thành phẩm

Bò hấp lá tía tô khi hoàn thành có màu nâu hồng tự nhiên, thịt mềm, mọng và thơm. Hương tía tô hòa cùng gừng, sả và tiêu tạo nên mùi thơm đặc trưng, ăn nóng cùng nước chấm cay nhẹ rất đưa miệng.

Món này thích hợp dùng trong bữa cơm gia đình hoặc làm món nhậu nhẹ. Cách chế biến không cầu kỳ, ít dầu mỡ nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt bò.